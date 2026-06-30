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TECH

Το επόμενο στάδιο του αυτόματου παρκαρίσματος ήρθε από την Κίνα

ΤΡΙΤΗ | 30.06.2026
Autotypos Team
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Η τεχνολογία εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς και η αυτόματο παρκάρισμα είναι ένας από τους τομείς όπου οι κατασκευαστές επενδύουν όλο και περισσότερο.

Η εύρεση θέσης στάθμευσης, τα μικροχτυπήματα σε στενά πάρκινγκ και η αναζήτηση του αυτοκινήτου σε μεγάλους χώρους στάθμευσης, όπως εμπορικά κέντρα ή πολυώροφα parking, αποτελούν προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά εκατομμύρια οδηγοί. Η OMODA & JAECOO υποστηρίζει ότι το νέο SIVP (Super Intelligent Valet Parking) σχεδιάστηκε ακριβώς για να δώσει λύση σε αυτές τις καταστάσεις.

Με το SIVP, η κινέζικη μάρκα φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο παρκάρουμε στην καθημερινότητά μας.

Βρίσκει θέση, παρκάρει και μετά ξεπαρκάρει… μόνο του!

Το σύστημα ενσωματώνει τρεις βασικές λειτουργίες: Comes When Called, Leaves When Waved και Smart Reposition, επιτρέποντας στο όχημα να κινείται αυτόνομα μέσα σε χώρους στάθμευσης. Σύμφωνα με την εταιρεία, το αυτοκίνητο μπορεί να αναζητήσει μόνο του θέση, να παρκάρει με ακρίβεια και, όταν ο οδηγός το ζητήσει, να μετακινηθεί στο προκαθορισμένο σημείο για να τον παραλάβει.

Κατά τις δημόσιες επιδείξεις και δοκιμές της τεχνολογίας, το SIVP έδειξε ότι μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά ακόμη και σε στενούς χώρους ή πολύπλοκες συνθήκες στάθμευσης, όπου οι ελιγμοί είναι ιδιαίτερα απαιτητικοί. Στόχος είναι να περιοριστεί το άγχος του οδηγού και να γίνει η διαδικασία του παρκαρίσματος όσο το δυνατόν πιο απλή.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία που παρουσίασε η εταιρεία αφορά την αυτόνομη μετακίνηση του οχήματος. Με μία μόνο απομακρυσμένη εντολή, το αυτοκίνητο μπορεί να ξεκινήσει από τη θέση όπου βρίσκεται σταθμευμένο, να ανιχνεύσει και να αποφύγει εμπόδια, να επιλέξει τη βέλτιστη διαδρομή και να φτάσει ομαλά στο σημείο όπου περιμένει ο οδηγός.

Έτσι, δεν χρειάζεται πλέον να ψάχνει κανείς το αυτοκίνητό του μέσα στη βροχή ή κάτω από υψηλές θερμοκρασίες. Αντίστοιχα, στη λειτουργία αυτόματης στάθμευσης, το όχημα εντοπίζει μόνο του διαθέσιμη θέση και ολοκληρώνει τη διαδικασία χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, ακόμη και σε ιδιαίτερα στενούς χώρους ή αδιέξοδες λωρίδες στάθμευσης.

Καλύτερες επιδόσεις από έμπειρο οδηγό

Η OMODA & JAECOO αναφέρει επίσης ότι, σε δοκιμή απέναντι σε οδηγό με 15 χρόνια εμπειρίας, το SIVP είχε καλύτερες επιδόσεις και στους τρεις βασικούς τομείς αξιολόγησης: στην ταχύτητα ολοκλήρωσης της στάθμευσης, στον μικρότερο αριθμό διορθωτικών κινήσεων του τιμονιού και στην ακρίβεια τοποθέτησης του οχήματος στη θέση. Σύμφωνα με την εταιρεία, η σταθερή λειτουργία του συστήματος επιτρέπει ακόμη και σε άπειρους οδηγούς να παρκάρουν με μεγαλύτερη άνεση και αυτοπεποίθηση.

Το SIVP αποτελεί μέρος της ευρύτερης τεχνολογικής στρατηγικής της OMODA & JAECOO, η οποία περιλαμβάνει και το SHS (Super Hybrid System). Το τελευταίο έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει υψηλή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και μεγάλη αυτονομία, αντιμετωπίζοντας ζητήματα όπως το αυξημένο κόστος χρήσης και το άγχος της αυτονομίας στις μεγάλες διαδρομές.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι δύο αυτές τεχνολογίες εκφράζουν τη φιλοσοφία της για μια πιο έξυπνη και συνδεδεμένη μετακίνηση, με έμφαση στην πρακτικότητα και την ευκολία χρήσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το SIVP (Super Intelligent Valet Parking) αποτελεί σύστημα υποβοήθησης οδήγησης και δεν αντικαθιστά τον οδηγό. Ο οδηγός οφείλει να παραμένει συνεχώς σε εγρήγορση και να είναι έτοιμος να αναλάβει τον έλεγχο του οχήματος ανά πάσα στιγμή.

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Tags
#OMODA & JAECOO#Αυτόματο Παρκάρισμα#παρκάρισμα
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