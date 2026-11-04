Το μοντέλο της XPENG που προβάλλει την κάμερα οπισθοπορείας στο παρμπρίζ – Πότε έρχεται στην Ελλάδα;

Το XPENG L03 είναι το πρώτο μοντέλο που ενσωματώνει στο επαυξημένης πραγματικότητας HUD την κάμερα οπισθοπορείας και προβάλει την «πίσω» εικόνα στο παρμπρίζ όταν κάνεις όπισθεν.

Το XPENG L03 δίνει μια διαφορετική χρήση στο Head-Up Display, προβάλλοντας ακόμη και την εικόνα της κάμερας οπισθοπορείας μπροστά στον οδηγό. Τί προσφέρει το ηλεκτρικό SUV που παρουσιάστηκε στην Ελλάδα και τί γνωρίζουμε για την τιμή του;

Βάζεις όπισθεν και η εικόνα από την πίσω κάμερα εμφανίζεται στο παρμπρίζ. Χωρίς να χρειάζεται να κοιτάξεις την κεντρική οθόνη, μπορείς να δεις τι βρίσκεται πίσω από το αυτοκίνητο. Αυτή είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες εφαρμογές του Head-Up Display στο νέο XPENG L03, το ηλεκτρικό SUV με την κουπέ γραμμή που έκανε την πρώτη επίσημη εμφάνισή του στην Ελλάδα στην AUTO ATHINA 2026.

Τα συστήματα προβολής πληροφοριών στο παρμπρίζ έχουν εξελιχθεί αισθητά. Από τις απλές ενδείξεις ταχύτητας έχουν περάσει σε μεγαλύτερες, έγχρωμες προβολές με οδηγίες πλοήγησης και πληροφορίες των συστημάτων υποβοήθησης. Στο L03, η XPENG αξιοποιεί αυτή την επιφάνεια και για την εικόνα από τις κάμερες, μεταφέροντας μια ακόμη λειτουργία πιο κοντά στο οπτικό πεδίο του οδηγού.

Πώς προβάλλεται η κάμερα οπισθοπορείας στο παρμπρίζ

Το Head-Up Display των 26,8 ιντσών αποτελεί βασικό στοιχείο του ψηφιακού περιβάλλοντος του L03. Η διάσταση αφορά το εικονικό πεδίο προβολής που βλέπει ο οδηγός, μέσω του οποίου παρουσιάζονται οι πληροφορίες στο παρμπρίζ. Πρόκειται για ένα προηγμένο Head Up Display, επαυξημένης πραγματικότητας, το οποίο εκτός από τις ενδείξεις οδήγησης και πλοήγησης, μπορεί να εμφανίζει την εικόνα της κάμερας οπισθοπορείας. Κάτι που δεν έχουμε ξανασυναντήσει στο παρελθόν. Έτσι, κατά τους ελιγμούς στάθμευσης, ο οδηγός έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την περιοχή πίσω από το αυτοκίνητο χωρίς να στρέφει το βλέμμα προς το κέντρο του ταμπλό.

Η πρακτική αξία βρίσκεται στη θέση της πληροφορίας. Η εικόνα έρχεται μπροστά στον οδηγό, περιορίζοντας τις εναλλαγές του βλέμματος μεταξύ παρμπρίζ και κεντρικής οθόνης. Παραμένει, βέβαια, ένα βοήθημα για τους ελιγμούς, που χρησιμοποιείται μαζί με τους καθρέφτες και τον άμεσο έλεγχο του περιβάλλοντος. Την καμπίνα συμπληρώνουν ένας ψηφιακός πίνακας οργάνων 8,88 ιντσών και μια κεντρική οθόνη αφής 15,6 ιντσών. Η XPENG αναφέρει επίσης λειτουργίες υποβοήθησης στάθμευσης για θέσεις χωρίς διαγράμμιση, καθώς και δυνατότητες απομακρυσμένου παρκαρίσματος.

XPENG L03 με έως 388 ίππους και 520 χλμ. αυτονομίας

Με μήκος 4,65 μέτρα, πλάτος 1,92 μέτρα και μεταξόνιο 2,85 μέτρα, το L03 τοποθετείται στην κατηγορία των οικογενειακών SUV. Η οροφή χαμηλώνει προς τα πίσω, δίνοντας στο αμάξωμα τα κουπέ χαρακτηριστικά που επιδιώκει η σχεδίασή του. Η αμιγώς ηλεκτρική γκάμα που παρουσιάζεται στην ελληνική ιστοσελίδα της εταιρείας περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις. Οι δύο είναι πισωκίνητες, με 245 ίππους, ενώ στην κορυφή βρίσκεται η τετρακίνητη Performance με 388 ίππους.

Έκδοση Κίνηση Ισχύς Αυτονομία WLTP Standard Range RWD Πίσω 245 ίπποι 445 χλμ. Long Range RWD Πίσω 245 ίπποι 520 χλμ. Performance AWD Τετρακίνηση 388 ίπποι 440 χλμ.

Η Performance AWD επιταχύνει από 0 στα 100 χλμ./ώρα σε 4,5 δλ. Η Long Range δίνει προτεραιότητα στην απόσταση μεταξύ των φορτίσεων, με ονομαστική αυτονομία έως 520 χλμ. κατά WLTP. Οι τιμές αυτές αφορούν τον τυποποιημένο κύκλο μέτρησης και διαφοροποιούνται στην πράξη ανάλογα με την ταχύτητα, τη θερμοκρασία και τις συνθήκες χρήσης. Στη φόρτιση συνεχούς ρεύματος, η μέγιστη ισχύς φτάνει τα 193 kW στη Standard Range και τα 236 kW στις Long Range και Performance. Η εταιρεία ανακοινώνει χρόνο 20 λεπτών για τη φόρτιση από το 10% στο 80%, υπό κατάλληλες συνθήκες.

Τι γνωρίζουμε για την τιμή του XPENG L03 στην Ελλάδα

Το XPENG L03 παρουσιάστηκε στο ελληνικό κοινό στην AUTO ATHINA 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμη επίσημο λανσάρισμα, άρα και τιμοκατάλογος για την Ελλάδα. Περιμένουμε σύντομα νέα, όπως και άνοιγμα των παραγγελιών, λίγο πριν ή λίγο μετά από το νέο έτος. Ως μέτρο σύγκρισης, στη Γερμανία η τιμή εκκίνησης είναι 35.600 ευρώ. Πρόκειται για τιμή της γερμανικής αγοράς, με τον εκεί ΦΠΑ, η οποία δεν αποτελεί ελληνική τιμή ούτε επιτρέπει ασφαλή εκτίμηση του τελικού κόστους στη χώρα μας.

Μέχρι να ανακοινωθεί η ελληνική τιμολόγηση, το ενδιαφέρον στο L03 βρίσκεται στον συνδυασμό αυτονομίας, επιδόσεων και ψηφιακού εξοπλισμού. Η προβολή της κάμερας στο παρμπρίζ είναι η λεπτομέρεια που τραβά την προσοχή. Το πόσο διευκολύνει τους καθημερινούς ελιγμούς είναι κάτι που αξίζει να αξιολογηθεί στην πράξη.

Το είδαμε ΕΔΩ.