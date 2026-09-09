To νέο ανθρωποειδές ρομπότ της XPENG βγήκε από τη γραμμή παραγωγής… περπατώντας

Το ανθρωποειδές ρομπότ IRON της XPENG περπάτησε αυτόνομα και βγήκε από τη νέα γραμμή παραγωγής της κινέζικης μάρκας

Η XPENG ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας των γραμμών παραγωγής των ανθρωποειδών ρομπότ της. Το ρομπότ IRON ολοκλήρωσε επιτυχώς τη διαδικασία παραγωγής και κινήθηκε αυτόνομα σε μία από τις νέες γραμμές, σηματοδοτώντας τη μετάβαση από την ανάπτυξη πρωτοτύπων στη βιομηχανική παραγωγή. Η νέα μονάδα έχει σχεδιαστεί με προδιαγραφές της αυτοκινητοβιομηχανίας και αυτοματοποίηση άνω του 80% στις βασικές παραγωγικές διαδικασίες. Συνδυάζει τα καθιερωμένα συστήματα ποιοτικού ελέγχου που εφαρμόζονται στην κατασκευή έξυπνων ηλεκτρικών οχημάτων με την υψηλή ακρίβεια που απαιτείται για προηγμένα ανθρωποειδή ρομπότ.

Το σύστημα παραγωγής είναι υψηλής ακρίβειας, ευέλικτο και «έξυπνο», εξασφαλίζοντας σταθερή ποιότητα και δυνατότητα γρήγορης επέκτασης της δυναμικότητας στο μέλλον.

Η μεγαλύτερη επένδυση στον κλάδο

Ο κλάδος ρομποτικής της XPENG εξασφάλισε πρόσφατα χρηματοδότηση άνω των 900 εκατ. δολαρίων, με την αποτίμηση της εταιρείας μετά τη συναλλαγή να ξεπερνά τα 6,3 δισ. δολάρια. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα χρηματοδότηση σε μία μόνο επενδυτική σειρά από ιδιωτικά κεφάλαια στον κλάδο της ενσώματης τεχνητής νοημοσύνης (embodied AI) στην Κίνα. Η έναρξη της παραγωγής έρχεται μετά από οκτώ χρόνια έρευνας και ανάπτυξης, κατά τη διάρκεια των οποίων η XPENG δημιούργησε και εξέλιξε οκτώ διαφορετικές εκδόσεις πρωτοτύπων, καλύπτοντας τόσο τετράποδα όσο και δίποδα ρομπότ.

Ο He Xiaopeng, Πρόεδρος και CEO της XPENG, δήλωσε: «Οι γραμμές παραγωγής των ρομπότ δημιουργήθηκαν από το μηδέν, χωρίς να υπάρχει κάποιο προηγούμενο μοντέλο ή αντίστοιχο παράδειγμα που θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε. Το σημερινό βήμα μπορεί εκ πρώτης όψεως να φαίνεται μικρό, όμως η XPENG δημιουργεί τις γραμμές παραγωγής για μια εντελώς νέα κατηγορία προϊόντων. Κοιτάζοντας μπροστά, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε λύσεις που επιταχύνουν την παραγωγή και ενισχύουν τη δυνατότητα ανάπτυξης, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός κορυφαίου οικοσυστήματος ρομποτικής με ισχυρή παρουσία τόσο στην Κίνα όσο και παγκοσμίως».

Τι είναι το IRON

Το IRON αποτελεί προηγμένη πλατφόρμα ανθρωποειδούς ρομπότ γενικής χρήσης, σχεδιασμένη για φυσική, ανθρωπόμορφη αλληλεπίδραση σε πραγματικές συνθήκες, με υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας. Μπορεί να υποστηρίξει ευρύ φάσμα εφαρμογών και να βελτιώνεται συνεχώς, μαθαίνοντας μέσα από την αλληλεπίδρασή του με τον πραγματικό κόσμο.

Διαθέτει 76 βαθμούς ελευθερίας στο σώμα και 21 σε κάθε χέρι, προσφέροντας υψηλή ευκινησία και επιδεξιότητα. Τρία τσιπ Turing AI αποδίδουν έως 2.250 TOPS υπολογιστικής ισχύος, επιτρέποντας στο ρομπότ να εκτελεί αυτόνομα σύνθετες εργασίες χωρίς απομακρυσμένο χειρισμό, με χαμηλή καθυστέρηση και αυξημένη ασφάλεια.

Η ανθρωπόμορφη πλατφόρμα επιτρέπει στην XPENG να αξιοποιεί δεδομένα από την καθημερινή ανθρώπινη δραστηριότητα, ώστε το IRON να προσαρμόζεται σε διαφορετικά περιβάλλοντα και εφαρμογές. Με τη μετάβαση στη μαζική παραγωγή και την ανάπτυξη σε πραγματικές συνθήκες, η εταιρεία αναμένει συνεχή κύκλο δεδομένων, εκπαίδευσης και εφαρμογών που θα επιταχύνει τη μάθηση και θα διευρύνει τις δυνατότητές του.

Ο κ. He πρόσθεσε: «Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα νέο είδος ρομπότ, με πλήρεις δυνατότητες γενίκευσης, το οποίο θα μπορεί πραγματικά να γίνει μέρος της καθημερινής ζωής».

Η XPENG στοχεύει στην έναρξη μαζικής παραγωγής έως το τέλος του 2026. Οι πρώτες εμπορικές εφαρμογές θα ξεκινήσουν από τα καταστήματα και τις εγκαταστάσεις της ίδιας της εταιρείας, με έμφαση σε ξεναγήσεις επισκεπτών και υποστήριξη πελατών κατά τις αγορές. Το επίσημο λανσάρισμα και οι πρώτες παραδόσεις, τόσο στην Κίνα όσο και στις διεθνείς αγορές, προγραμματίζονται για το 2027.

Η XPENG παραμένει προσηλωμένη στη στρατηγική Physical AI, με την αυτοκίνηση, τη ρομποτική και τη διεθνοποίηση να αποτελούν τους τρεις βασικούς άξονες ανάπτυξής της. Η έναρξη λειτουργίας των γραμμών παραγωγής αποτελεί σημαντικό ορόσημο στη μετάβαση της τεχνολογίας Physical AI από την έρευνα και ανάπτυξη στην εκβιομηχανισμένη εφαρμογή σε πραγματικές συνθήκες.