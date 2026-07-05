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TECH

Το νέο ρομπότ-εργάτης της BMW μοιάζει υπερβολικά… με εμάς

ΚΥΡΙΑΚΗ | 05.07.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Καθησυχαστικοί οι υπεύθυνοι της BMW: Δεν αντικαθιστά τον άνθρωπο απλά τον απαλλάσσει από την μονότονη και ανιαρή εργασία

Το BMW Group επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των εργοστασίων της, επενδύοντας στην επόμενη γενιά αυτοματισμών που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Μετά τα θετικά αποτελέσματα από την πιλοτική χρήση του ανθρωποειδούς ρομπότ Figure 02, η γερμανική εταιρεία προχωρά πλέον στην ένταξη του νέου Figure 03 στο εργοστάσιό της στο Spartanburg της Νότιας Καρολίνας, όπου θα αναλάβει εργασίες στη διαχείριση και ταξινόμηση εξαρτημάτων για τη γραμμή παραγωγής.

Η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική της BMW για την αξιοποίηση της λεγόμενης «Physical AI», δηλαδή της τεχνητής νοημοσύνης που δεν περιορίζεται σε ψηφιακές εφαρμογές, αλλά συνδυάζεται με πραγματικά μηχανήματα και ρομπότ που εργάζονται μέσα στο εργοστάσιο.

Από το αμάξωμα στην εφοδιαστική αλυσίδα

Το πρώτο πείραμα της BMW με ανθρωποειδή ρομπότ πραγματοποιήθηκε το 2025 στο ίδιο εργοστάσιο, σε συνεργασία με την αμερικανική εταιρεία Figure AI. Το Figure 02 συμμετείχε επί περίπου δέκα μήνες στην παραγωγή περισσότερων από 30.000 BMW X3, αναλαμβάνοντας την τοποθέτηση μεταλλικών τμημάτων πριν από τη διαδικασία συγκόλλησης.

Η συγκεκριμένη εργασία απαιτεί μεγάλη ακρίβεια, υψηλή ταχύτητα και συνεχείς επαναλαμβανόμενες κινήσεις, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα απαιτητική για τους εργαζομένους. Σύμφωνα με την BMW, το πρόγραμμα απέδειξε ότι τα ανθρωποειδή ρομπότ μπορούν να λειτουργούν με ασφάλεια και αξιοπιστία σε πραγματικές συνθήκες παραγωγής.

Τι φέρνει το Figure 03

Η νέα γενιά του ανθρωποειδούς ρομπότ διαθέτει σημαντικές τεχνολογικές αναβαθμίσεις. Μεταξύ άλλων, ενσωματώνει πιο μαλακά εξωτερικά υλικά για ασφαλέστερη συνεργασία με τους ανθρώπους, δυνατότητα ασύρματης φόρτισης ώστε να περιορίζονται οι χρόνοι ακινητοποίησης, καθώς και λειτουργίες φωνητικής επικοινωνίας.

Παράλληλα, τα νέα χέρια του Figure 03 διαθέτουν αισθητήρες αφής και κάμερες στις παλάμες, επιτρέποντας μεγαλύτερη ακρίβεια στους χειρισμούς και καλύτερη αντίληψη του περιβάλλοντος εργασίας.

Αναλαμβάνει την ταξινόμηση εξαρτημάτων

Στην πρώτη του αποστολή, το Figure 03 δεν θα βρίσκεται στη γραμμή συναρμολόγησης, αλλά στον τομέα των logistics. Τα εξαρτήματα φτάνουν αρχικά στο εργοστάσιο μέσα σε μεγάλους, μη ταξινομημένους περιέκτες. Το ρομπότ θα τα αναγνωρίζει, θα τα συλλέγει και θα τα τοποθετεί στη σωστή σειρά μέσα σε ειδικά καρότσια μεταφοράς.

Στη συνέχεια, τα καρότσια θα μεταφέρονται αυτόματα από οχήματα χωρίς οδηγό ή αυτόνομα ρομπότ μεταφοράς μέχρι τη γραμμή συναρμολόγησης, όπου τα εξαρτήματα θα παραδίδονται ακριβώς τη στιγμή που τα χρειάζονται οι εργαζόμενοι.

Η τεχνητή νοημοσύνη ελέγχει και την ποιότητα

Η AI έχει ήδη αναλάβει σημαντικό ρόλο και στον ποιοτικό έλεγχο των αυτοκινήτων. Η BMW χρησιμοποιεί το σύστημα AIQX (Artificial Intelligence Quality Next), το οποίο συνδυάζει κάμερες, αισθητήρες και αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης για να εντοπίζει οπτικές ή ηχητικές αποκλίσεις κατά τη διάρκεια της παραγωγής.

Οι πληροφορίες μεταφέρονται άμεσα στους εργαζομένους μέσω έξυπνων φορητών συσκευών, επιτρέποντας την ταχύτερη διόρθωση πιθανών προβλημάτων πριν ολοκληρωθεί η συναρμολόγηση του οχήματος. Η BMW εξετάζει μάλιστα το ενδεχόμενο να διαθέσει το συγκεκριμένο σύστημα και στους προμηθευτές της, ώστε να βελτιωθεί συνολικά η ποιότητα σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Το εργοστάσιο του μέλλοντος πλησιάζει

Η BMW θεωρεί ότι τα ανθρωποειδή ρομπότ δεν έρχονται για να αντικαταστήσουν τους εργαζομένους, αλλά για να αναλάβουν μονότονες, κουραστικές ή εργονομικά απαιτητικές εργασίες. Με τον τρόπο αυτό οι άνθρωποι μπορούν να επικεντρωθούν σε πιο σύνθετα καθήκοντα, ενώ παράλληλα μειώνεται η φυσική καταπόνηση και αυξάνεται η ευελιξία της παραγωγής.

Το πρόγραμμα στο Spartanburg αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς το «έξυπνο» εργοστάσιο του μέλλοντος, όπου άνθρωποι, ανθρωποειδή ρομπότ και τεχνητή νοημοσύνη θα συνεργάζονται καθημερινά στην ίδια γραμμή παραγωγής.

Τι κρατάμε

  • Η BMW ξεκινά τη χρήση του νέου ανθρωποειδούς ρομπότ Figure 03 στο εργοστάσιο του Spartanburg.
  • Το Figure 03 θα αναλάβει την ταξινόμηση εξαρτημάτων για τη γραμμή παραγωγής.
  • Το προηγούμενο Figure 02 συμμετείχε στην κατασκευή περισσότερων από 30.000 BMW X3.
  • Η νέα γενιά διαθέτει αισθητήρες αφής, κάμερες στις παλάμες, ασύρματη φόρτιση και δυνατότητα φωνητικής επικοινωνίας.
  • Η BMW ενσωματώνει ολοένα και περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη στην παραγωγή, στα logistics και στον ποιοτικό έλεγχο των οχημάτων.

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Tags
#BMW#BMW Figure 03
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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