Το πρώτο αυτοκίνητο με θερμαινόμενες ζώνες ασφαλείας – Μπορείτε να μαντέψετε ποιο είναι;

Η μεγαλύτερη ανανέωση πολυτελούς σεντάν μέχρι σήμερα εισάγει μια απρόσμενη τεχνολογία με πρακτικά οφέλη

Πριν πολλά πολλά χρόνια τα πράγματα ήταν αλλιώς. Για να ζεσταθεί ένα μέσο αυτοκίνητο τον χειμώνα χρειαζόταν χρόνος μέχρι που να ζεσταθεί το «καλοριφέρ» του και μετά είχες δύο επιλογές: «πύλες της κολάσεως» ή «κάτσε και κρύωνε». Το χειρότερο όμως ήταν η είσοδος, όταν η παγωμένη αγκάλη των καθισμάτων και η ψυχρή λαβή του τιμονιού σε έκαναν να ανατριχιάσεις.

Έχουν αλλάξει πολλά από τότε, πλέον ο διζωνικός κλιματισμός και τα θερμαινόμενα καθίσματα τείνουν να θεωρούνται stamdard και τα αυτοκίνητα αποτελούν «cosy καταφύγια» τις πραγματικά κρύες ημέρες του χειμώνα. Προσθέστε σε αυτά τα αποτελεσματικά και γρήγορα συστήματα που ξεθολώνουν τζάμια και καθρέπτες και την ειδοποίηση για πάγο και έχετε ένα πλήρες χειμερινό πακέτο… τι άλλο να ζητήσεις κανείς; Θερμαινόμενες ζώνες;

Κι όμως, ναι!

Όχι, δεν προέκυψε κατόπιν λαϊκής απαιτήσεως αλλά στα πλαίσια του «τι άλλο μπορούμε να προσθέσουμε σε επίπεδο εξοπλισμού». Η Mercedes-Benz λοιπόν, ενώ ετοιμάζεται για την παρουσίαση της ανανεωμένη S-Class, στις 29 Ιανουαρίου, αποκάλυψε ένα μυστικό.

Ζώνες ασφαλείας που… ζεσταίνουν

Μία από τις πιο ασυνήθιστες προσθήκες που θα δούμε στο εκτενώς ανανεωμένο μοντέλο, είναι οι θερμαινόμενες ζώνες ασφαλείας. Η ιδέα δεν είναι εντελώς καινούργια: η Mercedes την είχε παρουσιάσει ήδη από το 2019 σε ένα πρωτότυπο όχημα ως ένα «μελλοντικό gadget», τώρα, όμως περνά στην παραγωγή.

Μάλιστα υπάρχει και αφήγημα το οποίο αποδεικνύει ότι αυτό το στοιχείο, δεν ενσωματώθηκε απλά για τις εντυπώσεις. Στις κρύες ημέρες, μια ζεστή ζώνη ενθαρρύνει τους επιβάτες να τη φορέσουν αμέσως και να βγάλουν βαριά χειμωνιάτικα μπουφάν. Αυτό βοηθά τη ζώνη να εφαρμόζει σωστά στο σώμα, μειώνοντας το περιθώριο χαλάρωσης και βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα σε περίπτωση σύγκρουσης.

Άνεση, ασφάλεια… και αυτονομία

Πέρα από την πολυτέλεια και την προστασία, οι θερμαινόμενες ζώνες έχουν και ένα απροσδόκητο πλεονέκτημα: βελτιώνουν την ενεργειακή αποδοτικότητα, ειδικά στα ηλεκτρικά οχήματα.

Ο προμηθευτής συστημάτων ZF υποστηρίζει ότι η πιο πρόσφατη εκδοχή της τεχνολογίας μπορεί να αυξήσει την αυτονομία ενός EV έως και 6% σε ψυχρά κλίματα. Ο λόγος είναι ότι η τοπική θέρμανση των επιβατών μειώνει την ανάγκη για έντονη θέρμανση ολόκληρης της καμπίνας, εξοικονομώντας ενέργεια από τη μπαταρία.

Το σύστημα ρυθμίζει τη θερμοκρασία της ζώνης με βάση τα δεδομένα από τους αισθητήρες του αυτοκινήτου — εξωτερική θερμοκρασία, συνθήκες στο εσωτερικό, ακόμη και την ένταση του ηλιακού φωτός — χωρίς να απαιτούνται πολύπλοκοι αισθητήρες ενσωματωμένοι στο ίδιο το ύφασμα.

Η μέγιστη θερμοκρασία που μπορεί να θερμανθεί η ζώνη είναι οι 40°C και αυτό γίνεται σε λιγότερο από δύο λεπτά ακόμα και από τους -5°C.

Μια S-Class που δείχνει τον δρόμο

Η επικείμενη ανανέωση του μοντέλου, είναι η πιο εκτενής που έχει δεχτεί ποτέ η ναυαρχίδα της εταιρείας, με περίπου 2.700 νέα ή αναβαθμισμένα εξαρτήματα — αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν στο μισό αυτοκίνητο.

Σε πρόσφατο teaser, ο CEO της Mercedes, Ola Källenius, μίλησε για τις αλλαγές, αποκαλύπτοντας ότι η ανανέωση δεν περιορίζεται στην εμφάνιση ή στο infotainment, αλλά αγγίζει βαθιά την άνεση, την ασφάλεια και την αποδοτικότητα.

.Αν οι θερμαινόμενες ζώνες ασφαλείας καθιερωθούν, δεν αποκλείεται να τις δούμε σύντομα και σε πιο προσιτά μοντέλα — όπως συνέβη στο παρελθόν με τόσες καινοτομίες που ξεκίνησαν από την S-Class.