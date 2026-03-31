Το πρόβλημα που έχουν 6 στους 10 οδηγούς το βράδυ – Μήπως συμβαίνει και σε εσένα;

H γνωστή ενόχληση στην νυχτερινή οδήγηση έχει αυξηθεί… λόγω τεχνολογίας και μετασχηματισμού της αγοράς, είναι όμως κάτι το οποίο θα πρέπει να το ανεχτούμε

Αν έχεις βρεθεί να «μισοκλείνεις» τα μάτια σου τη νύχτα από τα φώτα των απέναντι, δεν είσαι μόνη ή μόνος. Τα σύγχρονα αυτοκίνητα έχουν πλέον πολύ πιο δυνατούς προβολείς σε σχέση με το παρελθόν και αυτό αρχίζει να γίνεται ενοχλητικό για μεγάλο μέρος των οδηγών. Ωστόσο υπάρχει λόγος για αυτό και τελικά, δεν είναι τόσο επικίνδυνο όσο πιστεύεις.

Σύμφωνα με νέα έρευνα της AAA (ας πούμε η ΕΛΠΑ των ΗΠΑ), περίπου 6 στους 10 οδηγούς δηλώνουν ότι το φως από τους προβολείς αποτελεί πρόβλημα κατά τη νυχτερινή οδήγηση, ενώ οι περισσότεροι πιστεύουν ότι η κατάσταση έχει χειροτερεύσει τα τελευταία χρόνια.

Το βασικό πρόβλημα δεν είναι τα φώτα σου, είναι του απέναντι

…και των απέναντι, είναι τα δικά σου. Φυσικά, το πιο ενοχλητικό σενάριο είναι τα φώτα των αυτοκινήτων που έρχονται από το αντίθετο ρεύμα. Το 92% όσων αντιμετωπίζουν πρόβλημα αναφέρουν αυτό ακριβώς ως βασική αιτία, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό ενοχλείται και από τις αντανακλάσεις στους καθρέφτες.

Όλα αυτά, δεν είναι τυχαία. Τα LED και τα HID έχουν επικρατήσει σχεδόν παντού, εκπέμποντας ένα πιο «λευκό» και έντονο φως σε σχέση με την ξεπερασμένη πλέον τεχνολογία των λαμπτήρων αλογόνου.

Πέραν αυτού, η δημοφιλία της κατηγορίας των SUV συμβάλει στο «πρόβλημα«, αφού τα φώτα τους είναι τοποθετημένα σε υψηλότερη θέση σε σχέση με τις «παραδοσιακές» κατηγορίες επιβατικών αυτοκινήτων που κυκλοφορούσαν στους δρόμους παλιότερα.

Ποιοι ενοχλούνται περισσότερο

Η έρευνα δείχνει ότι το θέμα δεν επηρεάζει όλους το ίδιο. Όσοι φορούν γυαλιά έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία, ενώ και οι γυναίκες δηλώνουν πιο συχνά ότι τους ενοχλεί η ένταση των φώτων.

Αντίθετα, οι οδηγοί SUV και Pick-up παραπονιούνται λιγότερο, προφανώς επειδή κάθονται πιο ψηλά και δεν δέχονται το φως απευθείας στα μάτια.

Αυτή η κατάσταση ακούγεται ενοχλητική και δυνητικά επικίνδυνη, τελικά όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι. Παρότι η ενόχληση αυξάνεται, τα στοιχεία δεν δείχνουν αντίστοιχη αύξηση στα ατυχήματα.

Μελέτες δείχνουν ότι το φως από τους προβολείς σχετίζεται με μόλις 1 έως 2 στα 1.000 νυχτερινά τροχαία, ποσοστό που παραμένει σταθερό τα τελευταία χρόνια.

Με απλά λόγια, τα φώτα έχουν γίνει πιο ενοχλητικά, αλλά όχι πιο επικίνδυνα συνολικά.

Γιατί συμβαίνει αυτό

Η εξήγηση είναι μάλλον απλή. Τα σύγχρονα φώτα, όσο «επιθετικά» κι αν φαίνονται στους απέναντι, βελτιώνουν σημαντικά την ορατότητα για τον οδηγό που τα χρησιμοποιεί και αυτό φαίνεται να παίζει μεγαλύτερο ρόλο στην ασφάλεια από την ενόχληση που προκαλούν. Η κακή ορατότητα παραμένει πολύ πιο σοβαρός παράγοντας κινδύνου σε σχέση με την υπερβολική φωτεινότητα.

Παρ όλα αυτά, η ενόχληση παραμένει και η λύση φαίνεται να έρχεται από την τεχνολογία. Τα λεγόμενα adaptive headlights μπορούν να «κόβουν» αυτόματα τη δέσμη προς τα αυτοκίνητα που έρχονται απέναντι, φωτίζοντας μόνο εκεί που χρειάζεται. Το θέμα είναι ότι –ακόμα τουλάχιστον- δεν είναι ευρέως διαδεδομένα, αποτελώντας εξοπλιστικό στοιχείο σε premium μοντέλα και «πλούσιες» εκδόσεις μοντέλων.

Μέχρι λοιπόν η συγκεκριμένη τεχνολογία να αποτελέσει κοινό τόπο, η πραγματικότητα είναι απλή: οι προβολείς έγιναν καλύτεροι για σένα, αλλά όχι όσο ενοχλητικοί πιστεύεις ότι είναι αν τους έχει ο «απέναντι».

