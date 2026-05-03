Τώρα και ρουκέτες σε ηλεκτρικά: 0-100 km/h σε 0,9 sec

Πύραυλος εδάφους-εδάφους που μπορεί να κάνει το 0-100 km/h σε λιγότερο από δευτερόλεπτο από εταιρεία που ειδικεύεται στις… σκούπες

Κι όμως δεν είναι ανέκδοτο (τουλάχιστον όχι ακόμα): η Dreame, μια εταιρεία που έγινε γνωστή για τις ηλεκτρικές τις σκούπες λέει πως το νέο της ηλεκτρικό supercar μπορεί να κάνει το 0-100 km/h σε 0,9 δευτερόλεπτα, χάρη σε δύο ενσωματωμένες ρουκέτες που μπορούν να παράγουν έως και 100 kN ώθησης, δηλαδή 100.000 Newton!!!

Κι αν κάποιος έλεγε πως οι φιλοδοξίες μιας εταιρείας που δεν έχει παρουσιάσει καν το πρώτο της αυτοκίνητο έχουν τρυπήσει το… ταβάνι, δε θα είχε άδικο.

Ποια είναι η Dreame

Η Dreame είναι μια κινέζικη εταιρεία που ειδικεύεται στον τομέα των ηλεκτρικών σκουπών και της ρομποτικής. Γράψαμε γι’ αυτή πρώτη φορά πέρσι, όταν κυκλοφορήσαν teaser φωτογραφίες ενός αυτοκινήτου που θύμιζε τετράθυρη Bugatti Chiron. Kι αν τότε κάποιοι δεν την έδειξαν με το δάχτυλο φωνάζοντας «αντιγραφή», λίγο αργότερα ήρθε και μια πιστή κόπια μιας Rolls-Royce Cullinan για να δέσει το γλυκό.

Η νέα της αποκάλυψη είναι το Nebula NEXT 01 Jet Edition, το οποίο όπως μαρτυρά το όνομά του είναι… πυραυλοκίνητο. Εκτός από ηλεκτροκινητήρες, το φιλόδοξο σχέδιο διαθέτει δύο solid rocket boosters στο πίσω μέρος, με την Dreame να παρουσιάζει το πρωτότυπο με ρουκέτες στο πλαίσιο της εκδήλωσης DREAME NEXT στο Σαν Φρανσίσκο.

Η εταιρεία λέει πως το εν λόγω concept εξερευνά τα όρια της εξέλιξης των μελλοντικών της αυτοκινήτων, ενώ είναι το αποτέλεσμα περισσότερων από 10 ετών ανάπτυξης στα συστήματα αυτόνομης οδήγησης, τους ηλεκτροκινητήρες, την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική.

Εκτός από… ρουκέτες, το Nebula NEXT 01 Jet Edition διαθέτει σύγχρονες τεχνολογίες όπως, συστήματα steer-by-wire και brake-by-wire, καθώς και στερεάς κατάστασης μπαταρίες (solid-state batteries) με ενεργειακή πυκνότητα πάνω από 450 Wh/kg, οι οποίες σύμφωνα με την εταιρεία πλησιάζουν το στάδιο της παραγωγής.

Πάνω απ’ όλα η… ασφάλεια

Για να μπορούν να οδηγούν το… πυραυλοκίνητο όχημά τους με ασφάλεια, η Dreame έχει προικίσει το 01 Jet Edition με το LiDAR DHX1 το οποίο, σύμφωνα με την εταιρεία, μπορεί να ανιχνεύει αντικείμενα σε απόσταση έως και 600 μέτρων. Τα σχέδια της εταιρείας περιλαμβάνουν προηγμένη υποβοηθούμενη οδήγηση επιπέδου L2+, με στόχο να εξελιχθεί μελλοντικά σε ακόμα πιο προχωρημένη αυτόνομη οδήγηση Επιπέδου 3 (L3).

Στο εσωτερικό, το αυτοκίνητο έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί ως κινητό κέντρο ελέγχου «έξυπνων» συσκευών. Ο AI βοηθός της Dreame είναι φτιαγμένος για να συνδέεται με ρομπότ, οικιακές και άλλες έξυπνες συσκευές, μετατρέποντας το όχημα σε κινητό κέντρο διοίκησης για όλα σας τα gadgets.

Η Dreame αναφέρει ότι η παραγωγή του οχήματος ξεκινά το 2027, αλλά όχι πότε θα αρχίσουν οι πρώτες… εκτοξεύσεις.

Τι κρατάμε: