Toyota: Ετοιμάζει το νέο υβριδικό σύστημα που θα σαρώσει

Η Toyota εξελίσσει νέα γενιά υβριδικών με τετρακύλινδρο κινητήρα 1.5 λίτρων, βελτίωση οικονομίας καυσίμου άνω του 15% και νέες τεχνολογίες.

Η Toyota ετοιμάζει την επόμενη μεγάλη εξέλιξη της υβριδικής τεχνολογίας της, παρουσιάζοντας τις πρώτες λεπτομέρειες για ένα ολοκαίνουργιο σύστημα κίνησης που στοχεύει σε βελτίωση της οικονομίας καυσίμου κατά περισσότερο από 15%. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένας νέος τετρακύλινδρος βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρων, ο οποίος έχει σχεδιαστεί εξαρχής για να συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρες και προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης ενέργειας.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ιαπωνική εταιρεία διαθέτει ήδη μερικά από τα δημοφιλέστερα υβριδικά αυτοκίνητα της ευρωπαϊκής αγοράς, όπως τα Yaris, Yaris Cross και Corolla. Το νέο σύστημα φιλοδοξεί να συνδυάσει ακόμη χαμηλότερη κατανάλωση, μικρότερες διαστάσεις και μεγαλύτερη αποδοτικότητα, δημιουργώντας τη βάση για μια νέα γενιά εξηλεκτρισμένων μοντέλων.

Νέος τετρακύλινδρος κινητήρας 1.5 λίτρων αντί για τους σημερινούς

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τον θερμικό κινητήρα του νέου υβριδικού συστήματος. Η Toyota ανέπτυξε από την αρχή μια νέα οικογένεια τετρακύλινδρων κινητήρων 1,5 λίτρων, οι οποίοι θα διατίθενται σε δύο διαφορετικές διαμορφώσεις, ατμοσφαιρική και υπερτροφοδοτούμενη.

Σε αντίθεση με προηγούμενες προσεγγίσεις, όπου ένας ήδη υπάρχων κινητήρας προσαρμοζόταν για χρήση σε υβριδικό σύνολο, αυτή τη φορά η Toyota σχεδίασε από κοινού τον βενζινοκινητήρα, τους ηλεκτροκινητήρες και τα ηλεκτρονικά ισχύος. Αυτό επιτρέπει στα επιμέρους μηχανικά και ηλεκτρικά εξαρτήματα να λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύνολο, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών απωλειών.

Μάλιστα, σύμφωνα με την εταιρεία, η νέα ατμοσφαιρική έκδοση των 1.500 cc έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει το εύρος επιδόσεων που σήμερα εξυπηρετούν τόσο ο τετρακύλινδρος 1.8 όσο και ο τρικύλινδρος 1.5 των υβριδικών συστημάτων της Toyota.

Με άλλα λόγια, ένας μικρότερος κινητήρας θα μπορεί να αναλάβει ρόλους που μέχρι σήμερα απαιτούσαν διαφορετικά μηχανικά σύνολα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η εταιρεία έχει ανακοινώσει την άμεση κατάργηση των σημερινών κινητήρων. Δείχνει, όμως, την κατεύθυνση που ακολουθεί για την επόμενη γενιά των υβριδικών της.

Βελτίωση οικονομίας καυσίμου μεγαλύτερη από 15%

Το νέο σύστημα εξελίσσεται με στόχο βελτίωση της οικονομίας καυσίμου κατά περισσότερο από 15%, σε σύγκριση με τα σημερινά συστήματα αντίστοιχης εφαρμογής. Πρόκειται για μια σημαντική φιλοδοξία, δεδομένου ότι τα υπάρχοντα full hybrid της εταιρείας καταγράφουν ήδη χαμηλές τιμές κατανάλωσης, ιδιαίτερα σε αστικές μετακινήσεις. Η βελτίωση αναμένεται να προκύψει από έναν συνδυασμό τεχνικών αλλαγών.

Πρώτα απ’ όλα, οι νέοι κινητήρες έχουν εξελιχθεί με στόχο τη μείωση των εσωτερικών μηχανικών τριβών, περιορίζοντας την ενέργεια που χάνεται κατά τη λειτουργία τους. Παράλληλα, αναβαθμίζεται η θερμική διαχείριση, ώστε ο κινητήρας και τα υπόλοιπα εξαρτήματα να λειτουργούν αποτελεσματικότερα στις κατάλληλες θερμοκρασίες.

Σημαντική συμβολή αναμένεται να έχουν και οι μικρότεροι ηλεκτροκινητήρες, σε συνδυασμό με νέες μονάδες ελέγχου ισχύος και inverters. Η Toyota αναπτύσσει επίσης ηλεκτρονικά ισχύος με χρήση καρβιδίου του πυριτίου (SiC), μιας τεχνολογίας που μπορεί να περιορίσει τις απώλειες κατά τη μετατροπή και διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας. Τέλος, μέρος της συνολικής βελτίωσης συνδέεται και με την αεροδυναμική των μελλοντικών αυτοκινήτων, καθώς το νέο σύστημα επιτρέπει διαφορετική σχεδίαση του αμαξώματος.

Μικρότερο σύστημα, περισσότεροι χώροι και χαμηλότερο καπό

Μια ακόμη σημαντική αλλαγή αφορά τις διαστάσεις του νέου υβριδικού συνόλου. Ο κινητήρας, οι ηλεκτροκινητήρες και τα ηλεκτρονικά συστήματα έχουν σχεδιαστεί ώστε να καταλαμβάνουν αισθητά λιγότερο χώρο σε σχέση με τα σημερινά αντίστοιχα εξαρτήματα. Αυτό προσφέρει περισσότερη ελευθερία στους μηχανικούς και στους σχεδιαστές της Toyota.

Με ένα μικρότερο και χαμηλότερο σύστημα κίνησης, θα μπορούν να δημιουργούνται αυτοκίνητα με χαμηλότερο καπό, πιο δυναμικές αναλογίες και καλύτερη αεροδυναμική, χωρίς να απαιτείται απαραίτητα μεγαλύτερο αμάξωμα.

Παράλληλα, η καλύτερη αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου θα επιτρέπει την ενσωμάτωση υβριδικών συστημάτων σε πλατφόρμες που έχουν σχεδιαστεί πρωτίστως για αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς η παρουσία θερμικού κινητήρα, συστήματος εξάτμισης και πρόσθετων μηχανικών εξαρτημάτων συνήθως δημιουργεί περιορισμούς στη σχεδίαση. Η Toyota θέλει να μειώσει αυτούς τους περιορισμούς, χωρίς να θυσιάζει την πρακτικότητα ή τις επιδόσεις των διαφορετικών εκδόσεων.

Μία πλατφόρμα για υβριδικά, plug-in hybrid και ηλεκτρικά

Η νέα τεχνολογία συνδέεται με την ανάπτυξη της πλατφόρμας Multi-Pathway, η οποία αποτελεί βασικό μέρος της μελλοντικής στρατηγικής της Toyota. Η φιλοσοφία είναι διαφορετική από εκείνη της δημιουργίας ξεχωριστών αρχιτεκτονικών για κάθε σύστημα κίνησης.

Συγκεκριμένα, η Toyota θέλει να χρησιμοποιεί μια κοινή βασική αρχιτεκτονική για τρεις τεχνολογίες:

Full hybrid (HEV) , με κινητήρα βενζίνης και ηλεκτρική υποβοήθηση, χωρίς ανάγκη εξωτερικής φόρτισης.

, με κινητήρα βενζίνης και ηλεκτρική υποβοήθηση, χωρίς ανάγκη εξωτερικής φόρτισης. Plug-in hybrid (PHEV) , με δυνατότητα φόρτισης από εξωτερική πηγή και μεγαλύτερη ηλεκτρική αυτονομία.

, με δυνατότητα φόρτισης από εξωτερική πηγή και μεγαλύτερη ηλεκτρική αυτονομία. Αμιγώς ηλεκτρικά (BEV), που χρησιμοποιούν αποκλειστικά ηλεκτροκινητήρες.

Η νέα πλατφόρμα εξελίσσεται με προτεραιότητα στις απαιτήσεις ενός αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου, αλλά το περιορισμένο μέγεθος του υβριδικού συστήματος θα επιτρέπει την ενσωμάτωση θερμικού κινητήρα χωρίς σημαντικούς συμβιβασμούς στη σχεδίαση, στους εσωτερικούς χώρους ή στις δυνατότητες του οχήματος.

Έτσι, ένα μελλοντικό μοντέλο θα μπορεί να προσφέρεται με διαφορετικά συστήματα κίνησης, αξιοποιώντας περισσότερα κοινά μηχανολογικά και κατασκευαστικά στοιχεία. Για την Toyota, αυτό σημαίνει μικρότερο κόστος εξέλιξης και μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακας, καθώς οι επενδύσεις θα κατανέμονται σε περισσότερες εκδόσεις και μεγαλύτερο συνολικό όγκο παραγωγής. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο πλεονέκτημα. Τα εργοστάσια θα μπορούν να προσαρμόζουν ευκολότερα το μείγμα παραγωγής τους ανάλογα με τη ζήτηση, αυξάνοντας ή μειώνοντας την αναλογία υβριδικών, plug-in hybrid και ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Γιατί η Toyota συνεχίζει να επενδύει τόσο πολύ στα υβριδικά;

Η Toyota επιμένει εδώ και χρόνια στην προσέγγιση Multi-Pathway, υποστηρίζοντας ότι διαφορετικές αγορές και διαφορετικοί οδηγοί έχουν διαφορετικές ανάγκες. Σε ορισμένες χώρες η αμιγώς ηλεκτρική μετακίνηση αποτελεί πλέον μια ιδιαίτερα διαδεδομένη επιλογή. Σε άλλες, όμως, το κόστος αγοράς, οι υποδομές φόρτισης και οι συνθήκες χρήσης εξακολουθούν να ευνοούν τα υβριδικά αυτοκίνητα.

Η σημασία αυτής της στρατηγικής αποτυπώνεται και στις πρόσφατες πωλήσεις της εταιρείας. Στο πρώτο 9μηνο του 2026, η Toyota Motor Europe κατέγραψε 936.042 πωλήσεις Toyota και Lexus, με τα εξηλεκτρισμένα αυτοκίνητα να αντιστοιχούν στο 87% του συνολικού όγκου.

Ανάμεσα στα δημοφιλέστερα μοντέλα της Toyota βρίσκονται το Yaris Cross Hybrid με 155.066 πωλήσεις, το Yaris Hybrid με 125.258 και η υβριδική Corolla, επιβεβαιώνοντας πόσο σημαντικό ρόλο εξακολουθεί να έχει η συγκεκριμένη τεχνολογία στην εμπορική πορεία της εταιρείας. Με τη νέα γενιά υβριδικών, η Toyota επιχειρεί να διατηρήσει αυτή τη δυναμική και τα επόμενα χρόνια, βελτιώνοντας ακόμη περισσότερο την αποδοτικότητα των μοντέλων της.

Οι νέοι κινητήρες εξελίσσονται και για ανανεώσιμα καύσιμα

Η Toyota αναφέρει ότι η νέα οικογένεια κινητήρων εξελίσσεται ώστε να μπορεί να λειτουργεί και με ανανεώσιμα καύσιμα ή καύσιμα με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα. Η συγκεκριμένη κατεύθυνση εντάσσεται στην προσπάθεια της εταιρείας να μειώσει τις συνολικές εκπομπές CO₂, χωρίς να περιορίζεται αποκλειστικά σε μία τεχνολογία.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι νέοι κινητήρες θα έχουν μηδενικές εκπομπές από την εξάτμιση. Η πιθανή περιβαλλοντική ωφέλεια εξαρτάται από τον τρόπο παραγωγής των καυσίμων και το συνολικό ανθρακικό τους αποτύπωμα. Προς το παρόν, η εταιρεία δεν έχει διευκρινίσει ποιες ακριβώς κατηγορίες ανανεώσιμων καυσίμων θα υποστηρίζονται στις εκδόσεις παραγωγής. Παράλληλα, σχεδιάζει να αυξήσει τα επόμενα χρόνια τις πωλήσεις κινητήρων και υβριδικών τεχνολογιών σε εξωτερικούς πελάτες, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει.

Σε ποια Toyota θα δούμε πρώτη φορά το νέο υβριδικό σύστημα;

Η Toyota δεν έχει ανακοινώσει ακόμη ποιο μοντέλο θα χρησιμοποιήσει πρώτο τη νέα γενιά υβριδικής τεχνολογίας, ούτε έχει γνωστοποιήσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εμπορικής διάθεσης. Με δεδομένο ότι η ατμοσφαιρική έκδοση του νέου κινητήρα έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει το εύρος επιδόσεων των σημερινών υβριδικών 1.5 και 1.8 λίτρων, η τεχνολογία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις κατηγορίες στις οποίες δραστηριοποιούνται μοντέλα όπως τα Yaris, Yaris Cross, Corolla και Toyota C-HR.

Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί επιβεβαίωση ότι κάποιο από τα παραπάνω αυτοκίνητα θα είναι το πρώτο που θα αποκτήσει το νέο σύστημα. Επίσης, δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη ισχύς, ροπή, χωρητικότητα μπαταρίας ή τελικές επιδόσεις για τις διαφορετικές παραλλαγές.

Το σημαντικότερο είναι ότι η Toyota δεν περιορίζεται σε μια μικρή αναβάθμιση των σημερινών κινητήρων της. Εξελίσσει ένα ολοκληρωμένο υβριδικό σύστημα από μηδενική βάση, με στόχο να περιορίσει τις ενεργειακές απώλειες και να το καταστήσει συμβατό με τη νέα γενιά πλατφορμών της.

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