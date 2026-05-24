Volvo EX60: Θα χρησιμοποιεί Google Gemini στις κάμερες – Θα αναγνωρίζει πινακίδες και τοπόσημα

Το νέο Volvo EX60 θα ενσωματώνει Google Gemini στις κάμερες, με δυνατότητα αναγνώρισης πινακίδων και περιβάλλοντος.

Η Volvo και η Google περνούν τη συνεργασία τους στο επόμενο επίπεδο, παρουσιάζοντας μια τεχνολογία που δείχνει πώς μπορεί να εξελιχθεί η εμπειρία οδήγησης τα επόμενα χρόνια. Στο επίκεντρο βρίσκεται το νέο Volvo EX60, το ηλεκτρικό SUV που αναμένεται να έρθει και στην Ελλάδα, το οποίο θα αξιοποιεί το Google Gemini σε συνδυασμό με τις κάμερες του αυτοκινήτου.

Η ιδέα είναι απλή αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Mε την άδεια του οδηγού, το σύστημα θα μπορεί να «βλέπει» το περιβάλλον γύρω από το αυτοκίνητο σε πραγματικό χρόνο και να βοηθά στην κατανόηση όσων συμβαίνουν στον δρόμο. Από πινακίδες στάθμευσης και διαγραμμίσεις μέχρι τοπόσημα, εστιατόρια ή σημεία ενδιαφέροντος, η Volvo θέλει να μετατρέψει την τεχνητή νοημοσύνη σε έναν πιο χρήσιμο συνοδηγό.

Το Google Gemini μπαίνει στην κάμερα του EX60

Η Volvo και η Google παρουσίασαν στο συνέδριο Google I/O την ενσωμάτωση του Google Gemini στην κάμερα του νέου EX60. Πρόκειται για παγκόσμια πρωτιά, σύμφωνα με τη Volvo, και ανοίγει τον δρόμο για πιο έξυπνες λειτουργίες μέσα στο αυτοκίνητο.

Στην πράξη, το Gemini θα μπορεί να συνδυάζει εικόνα, φωνή και πληροφορίες περιβάλλοντος, ώστε να αντιλαμβάνεται τι υπάρχει γύρω από το όχημα. Αυτό σημαίνει ότι ο οδηγός δεν θα περιορίζεται σε κλασικές φωνητικές εντολές ή σε στατικές πληροφορίες από το infotainment, αλλά θα μπορεί να λαμβάνει απαντήσεις βασισμένες σε όσα βλέπει το ίδιο το αυτοκίνητο.

Για παράδειγμα, ο οδηγός θα μπορεί να ζητήσει πληροφορίες για μια πινακίδα, να καταλάβει καλύτερα μια διαγράμμιση ή να ρωτήσει τι είναι ένα κτίριο ή ένα τοπόσημο που βρίσκεται μπροστά του. Η τεχνολογία δεν αντικαθιστά την προσοχή του οδηγού, αλλά μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά, ειδικά σε σύνθετα αστικά περιβάλλοντα.

«Μπορώ να παρκάρω εδώ;»

Ένα από τα πιο πρακτικά παραδείγματα που δίνει η Volvo αφορά τη στάθμευση. Σε πολλές πόλεις, οι πινακίδες στάθμευσης είναι συχνά σύνθετες, με χρονικά όρια, περιορισμούς ανά ημέρα, ειδικές άδειες, χρεώσεις ή εξαιρέσεις.

Με το Google Gemini και την κάμερα του αυτοκινήτου, το EX60 θα μπορεί να διαβάζει και να ερμηνεύει τέτοιες πινακίδες σε πραγματικό χρόνο. Έτσι, αντί ο οδηγός να προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει μόνος του αν επιτρέπεται να σταθμεύσει, θα μπορεί να λαμβάνει πιο ξεκάθαρη καθοδήγηση τη στιγμή που τη χρειάζεται.

Αυτό έχει πρακτική αξία, ειδικά σε πόλεις όπου οι κανόνες στάθμευσης διαφέρουν από δρόμο σε δρόμο. Βέβαια, η ίδια η Volvo σημειώνει ότι το Google Gemini είναι σύστημα τεχνητής νοημοσύνης και μπορεί να κάνει λάθη, άρα ο οδηγός παραμένει υπεύθυνος για την τελική απόφαση.

Γιατί το EX60 είναι σημαντικό για τη Volvo

Το EX60 δεν είναι ένα τυχαίο μοντέλο για τη Volvo. Θα αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα ηλεκτρικά SUV της μάρκας, καθώς θα τοποθετηθεί σε μια κατηγορία με πολύ υψηλή εμπορική σημασία για την Ευρώπη.

Η Volvo το αντιμετωπίζει ως την ιδανική πλατφόρμα για την εξέλιξη νέων ψηφιακών λειτουργιών με επίγνωση περιβάλλοντος. Ο Alwin Bakkenes, επικεφαλής παγκόσμιας εξέλιξης λογισμικού της Volvo Cars, ανέφερε ότι η στενή συνεργασία με την Google επιτρέπει στη μάρκα να φέρνει πιο γρήγορα τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνητής νοημοσύνης στο περιβάλλον του αυτοκινήτου.

Το στοιχείο αυτό έχει σημασία, γιατί η Volvo δεν μιλά πλέον μόνο για ασφάλεια με την παραδοσιακή έννοια. Μιλά για ένα αυτοκίνητο που κατανοεί καλύτερα το περιβάλλον του και βοηθά τον οδηγό να πάρει καλύτερες αποφάσεις στην καθημερινή μετακίνηση.

Τι είναι η πολυτροπική κατανόηση

Η τεχνολογία βασίζεται στην πολυτροπική κατανόηση του Google Gemini. Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν επεξεργάζεται μόνο κείμενο ή φωνή, αλλά μπορεί να συνδυάζει διαφορετικά είδη πληροφορίας, όπως εικόνα, ήχο και δεδομένα περιβάλλοντος.

Στην περίπτωση του αυτοκινήτου, αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο. Ένα σύστημα μπορεί να «βλέπει» μια πινακίδα, να καταλαβαίνει το ερώτημα του οδηγού και να απαντά με βάση το συγκεκριμένο σημείο και τη συγκεκριμένη στιγμή.

Το Volvo EX60 θα αξιοποιεί επίσης τη δική του μονάδα νευρωνικής επεξεργασίας, δηλαδή έναν εξειδικευμένο επεξεργαστή που εκτελεί εργασίες τεχνητής νοημοσύνης σε πραγματικό χρόνο. Αυτό επιτρέπει πιο γρήγορη και αποδοτική επεξεργασία των δεδομένων μέσα στο ίδιο το αυτοκίνητο.

Τρισδιάστατη πλοήγηση από το Google Maps

Εκτός από το Google Gemini, η Volvo ανακοίνωσε ότι θα είναι από τις πρώτες εταιρείες που θα φέρουν στα αυτοκίνητά της τη νέα Τρισδιάστατη Πλοήγηση από το Google Maps.

Η λειτουργία αυτή θα εμφανίζει τη διαδρομή με πιο ρεαλιστική τρισδιάστατη απεικόνιση, περιλαμβάνοντας κτίρια, τούνελ, γέφυρες και άλλα στοιχεία του περιβάλλοντος. Ο στόχος είναι ο οδηγός να καταλαβαίνει ευκολότερα πού βρίσκεται και πού πρέπει να κινηθεί, ειδικά σε μεγάλες πόλεις με περίπλοκες διασταυρώσεις και υψηλή δόμηση.

Αυτό είναι σημαντικό σε αστικά περιβάλλοντα, όπου η κλασική δισδιάστατη πλοήγηση δεν αρκεί πάντα για να δώσει καθαρή εικόνα. Η τρισδιάστατη απεικόνιση μπορεί να βοηθήσει τον οδηγό να αναγνωρίζει πιο γρήγορα την επόμενη στροφή ή τη σωστή λωρίδα.

Πιο φυσικές φωνητικές οδηγίες

Η νέα πλοήγηση δεν θα περιορίζεται μόνο στην εικόνα. Η Volvo αναφέρει ότι οι φωνητικές οδηγίες θα γίνουν πιο φυσικές, με χρήση πραγματικών σημείων αναφοράς.

Αντί για μια κλασική οδηγία του τύπου «σε 200 μέτρα στρίψτε αριστερά», το σύστημα θα μπορεί να δίνει πιο ανθρώπινες οδηγίες, όπως «περάστε αυτό το φανάρι και στρίψτε αριστερά μετά τη βιβλιοθήκη».

Αυτή η αλλαγή μπορεί να δείχνει μικρή, αλλά στην πράξη κάνει την πλοήγηση πιο εύκολη. Όταν οι οδηγίες που ακούει ο οδηγός συνδέονται με αυτά που βλέπει μπροστά του, μειώνεται η αβεβαιότητα και η ανάγκη για τελευταία στιγμή αλλαγές πορείας.

Σε ποια Volvo θα μπει πρώτη η νέα πλοήγηση

Η Τρισδιάστατη Πλοήγηση από το Google Maps θα διατεθεί αρχικά στα Volvo EX60, EX90 και ES90. Αυτό δείχνει ότι η Volvo θα εφαρμόσει πρώτα τις νέες λειτουργίες στα πιο σύγχρονα ηλεκτρικά της μοντέλα.

Για το ελληνικό ενδιαφέρον, το EX60 έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς θα μπει σε μια δημοφιλή κατηγορία SUV και αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο εμπορικά σημαντικά ηλεκτρικά Volvo στην Ευρώπη.

Τι κρατάμε;