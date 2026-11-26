Στη Γάνδη του Βελγίου, οι εργαζόμενοι της Volvo δείχνουν στο AEON της Hexagon Robotics πώς να χειρίζεται εξαρτήματα. Αν περάσει τις δοκιμές, το τροχοφόρο ρομπότ θα πιάσει δουλειά στην παραγωγή από τα μέσα του 2027.

Το πρώτο μάθημα για το AEON στο εργοστάσιο της Volvo είναι να τοποθετήσει με ακρίβεια εξαρτήματα σε δύο υποδοχές. Ένας εργαζόμενος του δείχνει την κίνηση και το ρομπότ μαθαίνει να την επαναλαμβάνει. Έτσι ξεκινά στη Γάνδη, την πρώτη μονάδα της Volvo Cars που δοκιμάζει ανθρωποειδή ρομπότ, η συνεργασία της σουηδικής αυτοκινητοβιομηχανίας με τη Hexagon Robotics. Στόχος είναι να αναλάβουν τα ρομπότ μέρος των επαναλαμβανόμενων εργασιών που επιβαρύνουν σωματικά τους ανθρώπους της παραγωγής.

Γιατί να έχει ανθρώπινη μορφή και να κινείται σε τροχούς;

Ένας ρομποτικός βραχίονας μπορεί να εκτελεί την ίδια κίνηση με ακρίβεια σε όλη τη διάρκεια μιας βάρδιας. Βρίσκεται όμως σε συγκεκριμένο σημείο της γραμμής. Το AEON συνδυάζει τη δυνατότητα να μετακινείται μέσα στο εργοστάσιο με την ικανότητα να πιάνει και να τοποθετεί εξαρτήματα σε θέσεις εργασίας σχεδιασμένες για ανθρώπους. Εκεί εντοπίζει και το πλεονέκτημα της ανθρωποειδούς σχεδίασης ο Μάγκνους Νίλσον, επικεφαλής παραγωγής της Volvo Cars. Το ρομπότ μπορεί να ενταχθεί στο εργοστάσιο όπως είναι διαμορφωμένο σήμερα, δίπλα στους εργαζομένους και στους αυτοματισμούς που ήδη χρησιμοποιούν.

Το AEON έχει ύψος 1,65 μ., ζυγίζει 60 κιλά και μπορεί να μεταφέρει φορτίο έως 10 κιλών. Η Hexagon επέλεξε τροχούς για τη μετακίνησή του, με τη μέγιστη ταχύτητα να φτάνει τα 8,6 χλμ./ώρα, περίπου όσο ένα χαλαρό τρέξιμο. Κάμερες και αισθητήρες το βοηθούν να αντιλαμβάνεται τι υπάρχει γύρω του και να καθοδηγεί τις κινήσεις του όταν χειρίζεται ένα εξάρτημα.

Στόχος να μπουν στη γραμμή παραγωγής στα μέσα του 2027

Οι ομάδες της Volvo και της Hexagon ελέγχουν κάθε βήμα της εργασίας προτού περάσουν στο επόμενο. Μετά την πρώτη άσκηση ακρίβειας, το AEON θα μάθει να χειρίζεται περισσότερα εξαρτήματα, να μετακινείται στον χώρο παραγωγής και να συνεργάζεται με τα αυτοματοποιημένα συστήματα του εργοστασίου.

Η πιλοτική δοκιμή προγραμματίζεται για το πρώτο εξάμηνο του 2027. Στη Γάνδη θα φτάσουν τότε και άλλα AEON, ώστε οι δοκιμές να καλύψουν μεγαλύτερο εύρος εργασιών. Εφόσον τα αποτελέσματα το επιτρέψουν, στόχος της Volvo είναι τα πρώτα ανθρωποειδή να αναλάβουν καθήκοντα στην κανονική παραγωγή από τα μέσα της ίδιας χρονιάς.