100 τεύχη, μία μεγάλη διαδρομή: Οι άνθρωποι της αγοράς μιλούν για το Quattroruote

Στελέχη και συνεργάτες της αγοράς αυτοκινήτου εύχονται στο Quattroruote για τα 100 τεύχη και μιλούν για τη διαδρομή και το μέλλον του περιοδικού

Τα 100 τεύχη του Quattroruote αποτελούν για εμάς κάτι πολύ περισσότερο από έναν αριθμό στη ράχη του περιοδικού. Πίσω από αυτό το ορόσημο βρίσκονται χιλιάδες σελίδες, εκατοντάδες αυτοκίνητα, δοκιμές, ταξίδια, παρουσιάσεις, φωτογραφήσεις και αμέτρητα χιλιόμετρα. Κυρίως, όμως, βρίσκονται άνθρωποι. Εκείνοι που εργάστηκαν και εξακολουθούν να εργάζονται για κάθε τεύχος, αλλά και όσοι συναντήσαμε στη διαδρομή μας, από διαφορετικές θέσεις και με διαφορετικούς ρόλους, έχοντας πάντοτε ως κοινό σημείο αναφοράς το αυτοκίνητο.

Η δημοσιογραφία αυτοκινήτου δεν γράφεται μόνο πίσω από ένα γραφείο. Γράφεται στον δρόμο, στις πίστες, στα αεροδρόμια, στις αίθουσες παρουσιάσεων και στις συζητήσεις που συνεχίζονται πολλές φορές μετά το τέλος μιας δοκιμής ή ενός ταξιδιού. Σε αυτή τη διαδρομή γνωρίσαμε ανθρώπους, ανταλλάξαμε απόψεις, συμφωνήσαμε, διαφωνήσαμε, συνεργαστήκαμε και χτίσαμε σχέσεις που βασίζονται στην επαγγελματική συνέπεια και στον αμοιβαίο σεβασμό. Γιατί οι εταιρείες δεν είναι μόνο τα αυτοκίνητα και τα λογότυπά τους. Είναι και τα στελέχη που βρίσκονται πίσω από αυτά, άνθρωποι με τους οποίους μοιραστήκαμε σημαντικές στιγμές μιας αγοράς που αλλάζει διαρκώς.

Γι’ αυτό θελήσαμε η συμπλήρωση των 100 τευχών να μην αποτελέσει μια επέτειο που αφορά αποκλειστικά τη συντακτική μας ομάδα. Ζητήσαμε από συνεργάτες και στελέχη των εταιρειών του κλάδου να καταθέσουν τη δική τους σκέψη για το Quattroruote, για τη διαδρομή που έχει προηγηθεί και για όσα βρίσκονται ακόμη μπροστά μας. Τους παραδώσαμε τον λόγο ελεύθερα, χωρίς να ζητήσουμε τυπικές ή προκαθορισμένες ευχές.

Το αποτέλεσμα έχει για εμάς ιδιαίτερη σημασία. Τα κείμενα που ακολουθούν δεν αποτελούν απλώς μια σειρά επετειακών μηνυμάτων. Μέσα από διαφορετικές φωνές και προσωπικές αναφορές αποτυπώνουν ένα κομμάτι της ιστορίας του περιοδικού, αλλά και των σχέσεων που δημιουργήθηκαν γύρω από αυτό μέσα στον χρόνο. Είναι λόγια ανθρώπων που παρακολούθησαν την πορεία μας, συνεργάστηκαν μαζί μας και μοιράστηκαν το ίδιο πάθος για την αυτοκίνηση, ακόμη κι αν ο καθένας την υπηρετεί από διαφορετική πλευρά.

Τις ευχές τους τις συγκεντρώνουμε σε αυτό το ξεχωριστό αφιέρωμα και τις μοιραζόμαστε μαζί σας. Όχι μόνο ως έναν όμορφο τρόπο να γιορτάσουμε τα πρώτα 100 τεύχη, αλλά και ως μια υπενθύμιση ότι καμία μεγάλη διαδρομή δεν διανύεται πραγματικά μόνος. Και η δική μας διαδρομή συνεχίζεται, με την ίδια αγάπη για το αυτοκίνητο, την ίδια περιέργεια για όσα αλλάζουν και ακόμη περισσότερους δρόμους να ανοίγονται μπροστά μας.

Ηλίας Τσούνης, Head of Public Relations, Kosmocar S.A. Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Ducati Τα 100 τεύχη του Quattroruote δεν σηματοδοτούν απλώς μια σημαντική εκδοτική επέτειο· συνθέτουν το χρονικό μιας περιόδου κατά την οποία άλλαξαν ριζικά το αυτοκίνητο και η σχέση μας μαζί του. Σε μια εποχή αδιάκοπης ροής πληροφοριών, ο ειδικός Τύπος είναι πιο αναγκαίος από ποτέ, καθώς δεν αρκείται στην παρουσίαση του καινούργιου, αλλά το δοκιμάζει, το εξηγεί και το αξιολογεί με γνώση, τεκμηρίωση και ανεξάρτητη κρίση. Το Quattroruote υπηρετεί αυτή την αποστολή, καταγράφοντας με συνέπεια την εξέλιξη της αυτοκίνησης. Εύχομαι τα πρώτα 100 τεύχη να είναι μόνο η αρχή μιας ακόμη πιο συναρπαστικής διαδρομής, με την ίδια εγκυρότητα, τη δημοσιογραφική περιέργεια και τη γνήσια αγάπη για το αυτοκίνητο.

Μάιρα Πασσιά Head of Sustainability & Corporate Communications, Motodynamic Group Porsche, NIO, Yamaha Σήμερα, ύστερα από 100 τεύχη του Quattroruote, ο κόσμος της κινητικότητας βρίσκεται ίσως στη μεγαλύτερη μετάβαση της ιστορίας του. Ηλεκτροκίνηση, τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη αλλάζουν όσα γνωρίζαμε. Δεν αλλάζουν όμως την ανάγκη μας να κινούμαστε, να ανακαλύπτουμε , να συνδεόμαστε, να ονειρευόμαστε την βιώσιμη κινητικότητα χωρίς περιορισμούς. Αυτό εύχομαι και στο Quattroruote, να συνεχίσει να εξελίσσεται χωρίς να χάσει ποτέ αυτό που την κινητικότητα συναρπαστική εξαρχής, τον άνθρωπο πίσω από το τιμόνι και την ιστορία πίσω από κάθε διαδρομή. Χρόνια Πολλά για τα πρώτα 100. Τα πιο ενδιαφέροντα χιλιόμετρα είναι ακόμη μπροστά, στα επόμενα 100.»

Χρήστος Σκιρδής PR Manager, Grand Automotive Hellas S.A. Renault, Dacia Τα 100 τεύχη του Quattroruote είναι ένα σημαντικό ορόσημο για τον χώρο του ειδικού τύπου στην Ελλάδα. Σε μια αγορά που έχει αλλάξει πολύ όλα αυτά τα χρόνια, το Quattroruote έχει καταφέρει να έχει σταθερή παρουσία και να αποτελεί ένα σημαντικό σημείο αναφοράς για την ενημέρωση γύρω από την αυτοκίνηση. Εύχομαι να συνεχίσει με την ίδια συνέπεια και αγάπη για το αυτοκίνητο, ακολουθώντας τις αλλαγές και τις νέες προκλήσεις που φέρνει το μέλλον.>

Αργύρης Τούντας Public Relation Manager, Italian Motion Alfa Romeo, FIAT, Jeep, Leapmotor, Abarth Αρκεί να ξεφυλλίσεις οποιοδήποτε τεύχος του περιοδικού και θα καταλάβεις ότι είναι σαφώς πιο «p0etrolhead oriented» από όσο συνηθίζεται -ίσως και επιτρέπεται- στην εποχή μας. Η ομάδα του Quattroruote γράφει χιλιόμετρα έχοντας κατά βάση για καύσιμο ούτε βενζίνη, ούτε ρεύμα. Αυτό που της δίνει ενέργεια είναι η όρεξη για ένα ποιοτικό αποτέλεσμα και θεματολογία που απολαμβάνουν πρώτα από όλα οι ίδιοι οι συντάκτες. Συνεχίστε έτσι παιδιά!

Γιάννης Κάττωριτς, Communications & Public Affairs Manager, Ford Motor Hellas Ford Η οικογένεια της Ford στην Ελλάδα εύχεται χρόνια πολλά στο Quattroruote για αυτό το επετειακό 100ό τεύχος! Σε εμάς είναι ξεκάθαρο πως η επιτυχία του περιοδικού οφείλεται στην εξαιρετική ομάδα που αποτελείται από έμπειρους δημοσιογράφους αυτοκινήτου με πολυετή διαδρομή, αλλά και νέους γεμάτους ενέργεια συναδέλφους. Αυτή η επιτυχημένη ομάδα που έχετε δημιουργήσει μας έχει χαρίσει αμέτρητα πρωτότυπα θέματα που προωθούν με τον καλύτερο τρόπο τον χώρο της αυτοκίνησης. Είμαστε απόλυτα σίγουροι πως θα συνεχίσετε να παράγετε επιτυχίες. Ευχόμαστε τα επόμενα 100 τεύχη να είναι ακόμα πιο δημιουργικά και δυνατά. Θερμά, ολόθερμα συγχαρητήρια σε όλους σας!

Μαρία Θεοχαράκη, Marketing Manager, Nissan Νικ. Ι. Θεοχαράκης Nissan, KGM Τα 100 τεύχη είναι ένα σημαντικό ορόσημο και, πάνω απ’ όλα, μια απόδειξη συνέπειας και αγάπης για το αυτοκίνητο. Σε έναν κλάδο που αλλάζει διαρκώς, το Quattroruote έχει καταφέρει να παρακολουθεί την εξέλιξή του, να αναδεικνύει όσα πραγματικά έχουν σημασία και να κρατά ζωντανό το ενδιαφέρον γύρω από την αυτοκίνηση. Εύχομαι αυτή η πορεία να συνεχιστεί με την ίδια ενέργεια, περιέργεια και δημιουργικότητα, πάντα με το βλέμμα στραμμένο στις αλλαγές και τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Θερμές ευχές σε όλη την ομάδα του Quattroruote για αυτό το σημαντικό ορόσημο και για μια εξίσου δυναμική συνέχεια.

Γιάννης Κακούρης, Public Relations Manager, Suzuki & BYD BYD, Suzuki Και τότε συνειδητοποιείς πόσο πολύ άλλαξε το αυτοκίνητο, πόσο αλλάξαμε κι εμείς μαζί του και κατά συνέπεια η κοινωνία μας. Όχι μόνο στην περίοδο αυτών των 100 τευχών, αλλά από τη δεκαετία του ‘80 και του ‘90. Άλλωστε, για πολλά χρόνια, ως δημοσιογράφος, βρέθηκα με τους ανθρώπους του περιοδικού, τον Σπύρο, τον Νίκο, τον Πάνο, τον Θανάση, τον Γιάννη στις ίδιες παρουσιάσεις νέων μοντέλων, στους ίδιους δρόμους, σε αεροδρόμια, φωτογραφήσεις, εκθέσεις και αμέτρητα χιλιόμετρα. Και, φυσικά, σε πολύ χώμα στο Ακρόπολις. Αργότερα γνώρισα και τη νεότερη γενιά, τον Τρύφωνα, τον Θέμη, τον Στέλιο. Ανταγωνιστές στο παρελθόν, συνάδελφοι πάντα, με κοινό παρονομαστή το πάθος για το αυτοκίνητο. Από τη δεκαετία του ‘90 μέχρι σήμερα ζήσαμε τεχνολογίες να γεννιούνται, μάρκες να αλλάζουν ή να «πεθαίνουν», στελέχη και στρατηγικές να έρχονται και να φεύγουν. Σήμερα συνεργαζόμαστε από διαφορετικό μετερίζι, αλλά η σχέση με το αυτοκίνητο παραμένει ίδια. Η Suzuki συνεχίζει να υπηρετεί αξίες όπως η αξιοπιστία, η απλότητα και η χαρά της οδήγησης, ενώ η BYD κοιτάζει το μέλλον με όραμα μια πιο ώριμη τεχνολογική και βιώσιμη κινητικότητα. Τα 100 τεύχη του Quattroruote είναι μια καλή αφορμή να κοιτάξεις εμπρός. Όμως, το αύριο κανείς μας δεν μπορεί να το προβλέψει. Ίσως αυτή να είναι και η ομορφιά του. Να είμαστε εδώ για να το ζήσουμε και να συνεχίσουμε να γράφουμε χιλιόμετρα και ιστορίες. Χρόνια πολλά Quattroruote. Ο δρόμος, ευτυχώς, συνεχίζεται.

Έφη Γανιάρη Communication & PR, Πλειάδες Motors AE Subaru Αγαπητό QRT, η αλήθεια είναι μία: η οδήγηση θέλει πάθος, αλλά το καλό αυτοκίνητο θέλει και φινέτσα. Με ρίζες από τη γενέτειρα του design και της ταχύτητας, και με την καρδιά σας να χτυπάει στους ελληνικούς δρόμους, γράφετε ασταμάτητα χιλιόμετρα. Ευχόμαστε να συνεχίσετε να μας μεταφέρετε αυτή την πιο Dolce Vita αύρα μέσα από τις σελίδες σας, ακόμα κι αν στους δικούς μας δρόμους οι λακκούβες απαιτούν μερικές φορές… σπορτίβ ικανότητες. Σας ευχαριστούμε γι’ αυτό το μοναδικό ταξίδι. Έχουμε ήδη προσδεθεί γιατί το επόμενο έτος προβλέπεται ακόμα πιο γρήγορο, ενθουσιώδες και ηλεκτρισμένο! Χρόνια Πολλά, Τεύχη Πολλά!

Ναυσικά Τριανταφυλλιά, Head of Marketing & PR, Geomobility Hellas Geely, Zeekr Κάθε μεγάλη αλλαγή στην αυτοκίνηση χρειάζεται ανθρώπους που μπορούν όχι μόνο να την καταγράψουν, αλλά και να την εξηγήσουν. Αυτό είναι, πιστεύω, το πιο σημαντικό στοιχείο ενός μέσου που θέλει να παραμένει διαχρονικό. Για 100 τεύχη, το Quattroruote παρακολουθεί με συνέπεια τις εξελίξεις, αναδεικνύοντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το μέλλον της κινητικότητας. Σε μια εποχή που η αυτοκίνηση αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ, εύχομαι να συνεχίσει να εμπνέει, να ενημερώνει και να αποτελεί σημείο ουσιαστικού διαλόγου για τον κλάδο. Θερμά συγχαρητήρια για τα 100 τεύχη και καλή συνέχεια στη διαδρομή.

Κωνσταντίνος Διαμαντής Διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας, BMW Group Hellas BMW 100 τεύχη Quattroruote! Ένας αριθμός που δεν μετρά μόνο δοκιμές, παρουσιάσεις και χιλιόμετρα, αλλά εκατοντάδες στιγμές με ιστορίες και συγκινήσεις για όλους εμάς που αγαπάμε το αυτοκίνητο. Εύχομαι το Quattroruote να συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς, με την ίδια έγκυρη ματιά, το ξεχωριστό πάθος και τον υψηλό ενθουσιασμό της συντακτικής ομάδας για όσα συμβαίνουν στον κόσμο της αυτοκίνησης. Να ταξιδεύει πάντα μπροστά από τις εξελίξεις, να ανακαλύπτει τις νέες τάσεις και να μας θυμίζει πως πίσω από κάθε αυτοκίνητο κρύβεται μια ιστορία. Συγχαρητήρια για τα 100 τεύχη και ευχές για ακόμη περισσότερες επιτυχίες και όμορφες διαδρομές στο μέλλον!

Κλαίρη Χατζηγιάννη Corporate & Brand Communications Manager GAC AION GAC AION Τα 100 τεύχη του Quattroruote αντιστοιχούν σε 100 σημαντικούς σταθμούς στη διαδρομή της σύγχρονης ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου. Εκατό τεύχη που κατέγραψαν αλλαγές, τάσεις, τεχνολογικές τομές και νέες οδηγικές συνήθειες, πάντοτε με αληθινό πάθος για την αυτοκίνηση και σταθερό σεβασμό προς τον αναγνώστη. Η ιδιαίτερη αξία του Quattroruote βρίσκεται ακριβώς σε αυτήν την ισορροπία: στην ικανότητά του να μετατρέπει την εξειδικευμένη γνώση σε ουσιαστική και κατανοητή ενημέρωση. Να εξετάζει, να συγκρίνει, να μετρά και να αξιολογεί μέσα από την έμπειρη συντακτική του ομάδα, η οποία διαθέτει βαθιά γνώση του αυτοκινήτου, αλλά και μια διοικητική κατεύθυνση που συνδυάζει τεχνογνωσία, δημοσιογραφικό κριτήριο και καθαρή αντίληψη της αγοράς. Όλα αυτά έχουν κατακτήσει όχι μόνο την αναγνωρισιμότητα, αλλά, κυρίως, την εμπιστοσύνη του κοινού. Για την AION, η επέτειος αυτή έχει, επιπλέον, μια βαθύτερα ανθρώπινη σημασία. Πίσω από το Quattroruote βρίσκονται άνθρωποι με τους οποίους μας συνδέει, μέσα από την ελληνική αγορά αυτοκινήτου, μια μακρόχρονη, ουσιαστική και εξαιρετικά δημιουργική συνεργασία. Μια συνεργασία που χαρακτηρίζεται από επαγγελματική συνέπεια, αμοιβαία εκτίμηση, εμπιστοσύνη, διαφανή επικοινωνία και την κοινή επιθυμία να δημιουργούμε κάθε φορά το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Σήμερα, που η αυτοκίνηση αλλάζει ταχύτερα από ποτέ, χρειαζόμαστε ενημερωτικά Μέσα που ακολουθούν τις εξελίξεις και γνωρίζουν πώς να τις ερμηνεύουν με γνώση, υπευθυνότητα και διορατικότητα. Μέσα, τα οποία μπορούν να ξεχωρίζουν την ουσιαστική είδηση και να έχουν στο επίκεντρό τους τις ανθρώπινες ανάγκες. Ευχόμαστε στο Quattroruote να συνεχίσει να οδηγεί αυτήν τη διαδρομή με την ίδια καθαρή του ματιά. Τα πρώτα 100 τεύχη κατέγραψαν μια σημαντική εποχή εξέλιξης για τον κλάδο μας. Είμαστε βέβαιοι ότι τα επόμενα 100 θα συμβάλουν ακόμη περισσότερο στη διαμόρφωση και στην αφήγηση ενός πιο έξυπνου, βιώσιμου και ανθρώπινου μέλλοντος για την ασφαλή μετακίνηση της σύγχρονης κοινωνίας. Η πρόοδος γεννιέται από τους πρωτοπόρους, που τολμούν να ανοίγουν δρόμους, αλλά και που γνωρίζουν καλά προς ποια κατεύθυνση αξίζει να τους χαράζουν. Τεύχη πολλά, Quattroruote!.

Αλεξάνδρα Χρυσού PR & Corporate Affairs, Star Automotive Hellas Single-Member SA Mercedes, Smart, Omoda & Jaecoo Τα 100 τεύχη Quattroruote είναι μια καλή αφορμή για να κοιτάξει κανείς πίσω και να αναλογιστεί πόσο έχει αλλάξει η αυτοκίνηση τα τελευταία χρόνια. Το αυτοκίνητο συνεχίζει να εξελίσσεται και μαζί του ο τρόπος με τον οποίο το γνωρίζουμε, το αξιολογούμε και το απολαμβάνουμε. Αυτό άλλωστε είναι που κάνει τη διαδρομή του Quattroruote ξεχωριστή. Σήμερα που η Mercedes-Benz, η smart και η OMODA & JAECOO παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις, χαιρόμαστε που γράφουμε μαζί το επόμενο κεφάλαιο. Εύχομαι, λοιπόν, στο Quattroruote πολλά ακόμη τεύχη, πολλές ακόμη σελίδες και να μας δίνει πάντα έναν καλό λόγο για να τις γυρίζουμε!.

Αλέξανδρος Κοστήρογλου Marketing & Communications, Volvo Car Hellas Volvo Εκτός από σημαντικό ορόσημο, τα «100 τεύχη Quattroruote» είναι και μία υπόμνηση ότι τα «χιλιόμετρα που έχει γράψει το κοντέρ σας» εγγυώνται τις προοπτικές σας στον χώρο των αυτοκινητικών media και υπόσχονται ακόμη πιο έγκυρη, πλούσια και συναρπαστική πληροφόρηση για το αυτοκίνητο, σε μία ιστορική συγκυρία μεγάλων αλλαγών. Εκ μέρους της Volvo Cars, σας εύχομαι πολλές ακόμη τέτοιες επετείους. Έχοντας επίσης το προνόμιο να συνδέουμε το μέλλον με ένα ζηλευτό παρελθόν, που δεν παράγει απλώς νοσταλγία αλλά είναι στέρεη γέφυρα προς το αύριο, μοιραζόμαστε τον ενθουσιασμό σας για αυτό που μας «κινεί» και μας συναρπάζει.