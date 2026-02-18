Αυτή την Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο το νέο τεύχος Quattroruote

Το νέο τεύχος του Quattroruote έρχεται να αποτυπώσει με τον πιο ουσιαστικό τρόπο τη σημερινή πραγματικότητα της αυτοκίνησης.

Μια πραγματικότητα όπου η μετάβαση δεν είναι μονοδιάστατη. Θερμικοί κινητήρες που επιμένουν, υβριδικά σύνολα που εξελίσσονται ραγδαία και αμιγώς ηλεκτρικά που διεκδικούν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο. Το τεύχος 94 κινείται ακριβώς πάνω σε αυτό το τρίγωνο τεχνολογίας, επιδόσεων και καθημερινής χρηστικότητας, με δοκιμές και αφιερώματα που καλύπτουν κάθε πτυχή.

Κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο σε όλη τη χώρα. Μη το χάσετε.

Super Hybrid στο μικροσκόπιο

Στο εξώφυλλο και στην κεντρική ύλη συναντάμε το Geely Starray EM-i, ένα SUV που έρχεται να ανοίξει τη συζήτηση γύρω από τα λεγόμενα super hybrid συστήματα. Όχι θεωρητικά, αλλά στην πράξη. Με υψηλή συνδυαστική ισχύ, προηγμένη διαχείριση ενέργειας και δυνατότητα καθημερινής ηλεκτρικής μετακίνησης, επιχειρεί να φέρει τεχνολογία που μέχρι πρόσφατα συναντούσαμε σε ακριβότερες κατηγορίες πιο κοντά στο ευρύ κοινό.

QRT Electric: Η νέα κανονικότητα

Η ηλεκτρική ενότητα του τεύχους συνεχίζει να διευρύνεται, αντικατοπτρίζοντας την πορεία της αγοράς. Στο επίκεντρο βρίσκεται το Tesla Model Y Performance, που προσεγγίζεται όχι μόνο ως performance EV, αλλά ως ολοκληρωμένο οικογενειακό εργαλείο με εκρηκτικές επιδόσεις. Δίπλα του, το Xpeng G9 Long Range φέρνει μια πιο premium, τεχνολογικά φορτισμένη οπτική στην ηλεκτροκίνηση, ενώ το Volkswagen ID. Polo λειτουργεί σαν προάγγελος της πιο προσιτής ηλεκτρικής καθημερινότητας που έρχεται τα επόμενα χρόνια.

Δοκιμές που καλύπτουν όλο το φάσμα

Το ενδιαφέρον στις δοκιμές απλώνεται σε κάθε κατηγορία. Το Renault Clio E:TECH αποδεικνύει πόσο ώριμη έχει γίνει η υβριδική τεχνολογία στα supermini, συνδυάζοντας οικονομία και πολιτισμένη λειτουργία. Το DS No4 Hybrid επενδύει στον premium χαρακτήρα και την άνεση, το Jeep Compass Hybrid ισορροπεί ανάμεσα στην αστική χρήση και την off-road φιλοσοφία, ενώ το Maxus T60 MAX εκπροσωπεί τη σκληροτράχηλη πλευρά των pick-up, με έμφαση στη χρηστικότητα και την αντοχή.

Η κληρονομιά της Audi σε λευκό φόντο

Ξεχωριστή θέση στο τεύχος καταλαμβάνει το μεγάλο αφιέρωμα στην κληρονομιά των Audi Avant και quattro. Δεν μένουμε στην ιστορία. Τη ζούμε οδηγώντας τα νέα S5 Avant και S6 e-tron Avant σε ένα αυθεντικό χειμερινό σκηνικό, στον χιονισμένο Παρνασσό. Εκεί όπου η τετρακίνηση, η ισχύς και οι διαφορετικές σχολές εξηλεκτρισμού αποκαλύπτουν τον χαρακτήρα τους με τον πιο ειλικρινή τρόπο.

70 χρόνια Quattroruote – Η εξέλιξη των supercar

Η επετειακή ενότητα για τα 70 χρόνια Quattroruote μάς ταξιδεύει στις σημαντικότερες στιγμές της ιταλικής υπεραυτοκίνησης. Lamborghini Miura, Ferrari F40 και Pagani Utopia λειτουργούν σαν τρεις χρονικές στάσεις στην εξέλιξη της έννοιας “supercar”. Από τη μηχανική αγνότητα του παρελθόντος μέχρι την τεχνολογική υπερβολή του σήμερα.

