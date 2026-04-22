QUATTRORUOTE

Αυτή την Κυριακή, το νέο τεύχος του Quattroruote με τον Ελεύθερο Τύπο

ΤΕΤΑΡΤΗ | 22.04.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
afti-tin-kyriaki-to-neo-tefchos-tou-quattroruote-me-ton-elefthero-typo-800619

Αυτή την Κυριακή, το νέο τεύχος του Quattroruote έρχεται με τον Ελεύθερο Τύπο και βάζει στο επίκεντρο τη μηχανολογική ουσία, την εξέλιξη της τεχνολογίας και το πάθος που συνεχίζει να κινεί την αυτοκίνηση.

Το θέμα του εξωφύλλου εστιάζει σε δύο εταιρείες που επιμένουν να εξελίσσουν και να κρατούν ζωντανούς τους θερμικούς κινητήρες. Από τη μία, η Audi γιορτάζει 50 χρόνια από τον εμβληματικό πεντακύλινδρο κινητήρα της και εμείς δοκιμάζουμε το RS3, το περνάμε από δυναμόμετρο και εξηγούμε γιατί παραμένει ένα από τα πιο ξεχωριστά σύνολα στην αγορά. Δίπλα του, το νέο ήπια υβριδικό Audi SQ5 Sportback με τον εξελιγμένο V6 και την τετρακίνηση Quattro δείχνει πώς συνδυάζεται η απόδοση με την καθημερινή χρήση.

Στην ίδια θεματική, η Ducati Multistrada V4S φέρνει την τεχνολογία των MotoGP στο δρόμο, με τον Granturismo V4 κινητήρα να αποτελεί σημείο αναφοράς. Μαζί, μια αναδρομή στην εξέλιξη των κινητήρων της Ducati από τους Desmo L2 έως τους σύγχρονους V4.

Στο μεγάλο αφιέρωμα «Εγώ, το Ρομπότ», εξετάζουμε τον ρόλο των ανθρωπόμορφων ρομπότ στην αυτοκινητοβιομηχανία, τα πιθανά σενάρια για το μέλλον και τους προβληματισμούς γύρω από την εργασία. Παράλληλα, στο τρίτο μέρος της σειράς «Η επέλαση των Κινέζων», παρουσιάζουμε ένα πλήρες Who Is Who των κινεζικών εταιρειών στην Ελλάδα, με τη φιλοσοφία και τα μοντέλα τους. Ξεχωριστή θέση έχει και το Classic Legends Rally 2026, όπου η γοητεία των κλασικών αυτοκινήτων συναντά τον ανταγωνισμό με το χρονόμετρο.

Στις δοκιμές, το νέο τεύχος καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αυτοκίνησης, με τρία ηλεκτρικά, τέσσερα ήπια υβριδικά, δύο full hybrid, ένα plug-in hybrid και ένα supercar. Δοκιμάζουμε το Citroen C3 Hybrid που φέρνει ηλεκτρική αίσθηση στην πόλη, το OMODA 5 SHS-H με 224 ίππους και εντυπωσιακά χαμηλή κατανάλωση, αλλά και το XPENG G6 AWD Performance που στοχεύει ευθέως το Tesla Model Y.

Παράλληλα, γνωρίζουμε από κοντά το ολοκαίνουριο Toyota RAV4 έκτης γενιάς, ένα SUV που συνεχίζει να εξελίσσεται μετά από 32 χρόνια, ενώ οδηγούμε το νέο MGS5 EV και το Tesla Model Y Standard RWD, επιβεβαιώνοντας πως η απλότητα πολλές φορές είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Στις παρουσιάσεις, ξεχωρίζει η ματιά στη μελλοντική γκάμα της Renault, μια έρευνα για το τι πραγματικά αναζητά ο σύγχρονος αγοραστής αυτοκινήτου, αλλά και ένα αφιέρωμα στα 20 χρόνια από την ταινία «Αυτοκίνητα», που άφησε το δικό της αποτύπωμα στην κουλτούρα του αυτοκινήτου.

Αυτή την Κυριακή, Quattroruote με τον Ελεύθερο Τύπο.

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
