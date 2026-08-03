Από το Αναλογικό στο Ψηφιακό – Ένα special ένθετο τεύχος Quattroruote με τον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής

Μην χάσετε τον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής που κυκλοφορεί στις 9 Αυγούστου με την ειδική έκδοση Quattroruote που ανιχνεύει την μετάβαση των αυτοκινήτων από το αναλογικό στο ψηφιακό

“Υπήρξαν εποχές που η σχέση με το αυτοκίνητο ήταν αναλογική και άμεση. Το μεταλλικό κλειδί, ο ήχος της μίζας, η μυρωδιά της βενζίνης, όλα αυτά αποτελούσαν μέρος μια ιεροτελεστίας, που δεν αφορούσε μόνο την εκκίνηση. Το αριστερό πόδι έπαιζε με τον συμπλέκτη, οι αλλαγές των σχέσεων ήταν σχεδόν μηχανική προέκταση του σώματος και ο οδηγός επικοινωνούσε με το αυτοκίνητο μέσα από τους κραδασμούς, τον ήχο και την αίσθηση του δρόμου.

Σήμερα, όλα αυτά αλλάζουν. Το κλειδί είναι κάρτα ή ακόμη και εφαρμογή στο κινητό, τα αναλογικά όργανα δίνουν τη θέση τους σε οθόνες υψηλής ανάλυσης, οι κινητήρες λειτουργούν αθόρυβα και το λογισμικό αποκτά εξίσου σημαντικό ρόλο με τη μηχανολογία. Η αυτοκίνηση διανύει ίσως τη μεγαλύτερη μετάβαση στην ιστορία της και μαζί της καλούμαστε να αλλάξουμε κι εμείς. Να μάθουμε μια νέα γλώσσα, νέες τεχνολογίες και έναν διαφορετικό τρόπο συμβίωσης με το αυτοκίνητο.”

Τα αυτοκίνητα με τα οποία μεγαλώσαμε και στα οποία μεγαλώσαμε, οι διαδρομές και τα μοντέλα που διαμόρφωσαν την συλλογική κουλτούρα του αυτοκινήτου στην Ελλάδα, τα στέκια, οι τάσεις και η πρόκληση του να προσαρμοστεί κανείς, στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται.

Όλα αυτά, στο special τεύχος – αφιέρωμα του Quattroruote που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής που κυκλοφορεί στις 9 Αυγούστου.