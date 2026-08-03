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QUATTRORUOTE

Από το Αναλογικό στο Ψηφιακό – Ένα special ένθετο τεύχος Quattroruote με τον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής

ΔΕΥΤΕΡΑ | 03.08.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Μην χάσετε τον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής που κυκλοφορεί στις 9 Αυγούστου με την ειδική έκδοση Quattroruote που ανιχνεύει την μετάβαση των αυτοκινήτων  από το αναλογικό στο ψηφιακό

“Υπήρξαν εποχές που η σχέση με το αυτοκίνητο ήταν αναλογική και άμεση. Το μεταλλικό κλειδί, ο ήχος της μίζας, η μυρωδιά της βενζίνης, όλα αυτά αποτελούσαν μέρος μια ιεροτελεστίας, που δεν αφορούσε μόνο την εκκίνηση. Το αριστερό πόδι έπαιζε με τον συμπλέκτη, οι αλλαγές των σχέσεων ήταν σχεδόν μηχανική προέκταση του σώματος και ο οδηγός επικοινωνούσε με το αυτοκίνητο μέσα από τους κραδασμούς, τον ήχο και την αίσθηση του δρόμου.

Σήμερα, όλα αυτά αλλάζουν. Το κλειδί είναι κάρτα ή ακόμη και εφαρμογή στο κινητό, τα αναλογικά όργανα δίνουν τη θέση τους σε οθόνες υψηλής ανάλυσης, οι κινητήρες λειτουργούν αθόρυβα και το λογισμικό αποκτά εξίσου σημαντικό ρόλο με τη μηχανολογία. Η αυτοκίνηση διανύει ίσως τη μεγαλύτερη μετάβαση στην ιστορία της και μαζί της καλούμαστε να αλλάξουμε κι εμείς. Να μάθουμε μια νέα γλώσσα, νέες τεχνολογίες και έναν διαφορετικό τρόπο συμβίωσης με το αυτοκίνητο.”

Τα αυτοκίνητα με τα οποία μεγαλώσαμε και στα οποία μεγαλώσαμε, οι διαδρομές και τα μοντέλα που διαμόρφωσαν την συλλογική κουλτούρα του αυτοκινήτου στην Ελλάδα, τα στέκια, οι τάσεις και η πρόκληση του να προσαρμοστεί κανείς, στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται.

Όλα αυτά, στο special τεύχος – αφιέρωμα του Quattroruote που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής που κυκλοφορεί στις 9 Αυγούστου.

 

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#QUATTRORUOTE
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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