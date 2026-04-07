Ειδική έκδοση Quattroruote: Όλα τα νέα μοντέλα του 2026 – Πότε έρχονται

Η αγορά αυτοκινήτου δεν περιμένει κανέναν. Νέα μοντέλα παρουσιάζονται με ρυθμό που δύσκολα παρακολουθείς, τεχνολογίες εξελίσσονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο και ισορροπίες αλλάζουν πιο γρήγορα από ποτέ.

Κάπου εκεί, χρειάζεσαι μια καθαρή εικόνα για το τι συμβαίνει πραγματικά. Το νέο έκτακτο τεύχος του Quattroruote έρχεται να συγκεντρώσει αυτή τη μεγάλη εικόνα σε μία έκδοση που λειτουργεί σαν πλήρης αποτύπωση της αγοράς του 2026, με όλα τα μοντέλα που ήδη γνωρίσαμε αλλά και όσα περιμένουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς στην Ευρώπη και φυσικά στην Ελλάδα.

Η ηλεκτροκίνηση δεν είναι πια υπόσχεση. Στο τεύχος παρουσιάζονται 70 νέα ηλεκτρικά μοντέλα, τα οποία δείχνουν ξεκάθαρα ότι η τεχνολογία περνά στο επόμενο επίπεδο. Μεγαλύτερες μπαταρίες, καλύτερη απόδοση και κυρίως περισσότερα πραγματικά χιλιόμετρα, είναι τα στοιχεία που αρχίζουν να κάνουν τη διαφορά. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι τα νέα αυτά μοντέλα μειώνουν ένα από τα βασικά άγχη του οδηγού, τον χρόνο φόρτισης. Η εμπειρία γίνεται πιο οικεία, πιο εύκολη, πιο κοντά σε αυτό που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.

SUV παντού και για όλους

Την ίδια στιγμή, η κατηγορία που συνεχίζει να κρατά τα ηνία είναι ξεκάθαρη. Τα SUV και crossover παραμένουν η πιο ισχυρή τάση της αγοράς, με 68 νέα μοντέλα να ενισχύουν ακόμα περισσότερο την παρουσία τους. Δεν μιλάμε μόνο για όγκο, αλλά για εξέλιξη. Κάθε χρόνο τα SUV γίνονται πιο αποδοτικά, πιο τεχνολογικά προηγμένα και πιο προσαρμοσμένα στις ανάγκες της καθημερινότητας, είτε πρόκειται για πόλη είτε για ταξίδι.

Hatchback, sedan και η ουσία της αυτοκίνησης

Μέσα σε αυτή την κυριαρχία, τα πιο «κλασικά» αμαξώματα δεν εξαφανίζονται. Αντιθέτως, στο τεύχος καταγράφονται 20 hatchback και sedan εκδόσεις, που συνεχίζουν να προσφέρουν αυτό που πολλοί οδηγοί εξακολουθούν να εκτιμούν: οδηγική αίσθηση, ισορροπία και πρακτικότητα χωρίς υπερβολές. Παράλληλα, υπάρχουν και 16 sport μοντέλα, που κρατούν ζωντανό το κομμάτι του πάθους. Εκεί όπου οι αριθμοί δεν είναι το παν και η εμπειρία πίσω από το τιμόνι εξακολουθεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Οι Κινέζοι αλλάζουν το παιχνίδι

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα κομμάτια του τεύχους είναι ο πλήρης χάρτης των κινεζικών εταιρειών στην Ελλάδα. Μια αγορά που μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν σχεδόν ανύπαρκτη, σήμερα έχει φτάσει να κατέχει περίπου το 10% της συνολικής αγοράς. Καταγράφεται ποιοι μπήκαν πρώτοι, ποιοι ακολούθησαν και κυρίως ποιοι είναι αυτοί που ήδη ξεχωρίζουν σε πωλήσεις. Το σημαντικό όμως δεν είναι μόνο οι αριθμοί, αλλά το γεγονός ότι δεκάδες νέα μοντέλα ανεβάζουν τον πήχη, δημιουργώντας πίεση σε Ευρωπαίους, Ιάπωνες και Κορεάτες.

Τι έρχεται στην Ελλάδα

Το τεύχος δεν μένει στη θεωρία. Περιλαμβάνει μια πλήρη καταγραφή όλων των μοντέλων που αναμένουμε να δούμε στην ελληνική αγορά μέσα στο 2026, μαζί με βασικές πληροφορίες για τις εκδόσεις και τα κινητήρια σύνολα. Για όποιον σκέφτεται την επόμενη αγορά του, αυτή η εικόνα δίνει ένα σαφές πλεονέκτημα: γνωρίζεις τι έρχεται πριν φτάσει.

Πρώτη δοκιμή: το νέο Toyota RAV4

Ξεχωριστή θέση στο τεύχος έχει η πρώτη δοκιμή της έκτης γενιάς του Toyota RAV4, ενός μοντέλου που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Με πάνω από 15 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, αποτελεί σημείο αναφοράς στην κατηγορία των SUV. Η νέα γενιά έρχεται να συνεχίσει αυτή την πορεία, φέρνοντας μαζί της όλες τις σύγχρονες εξελίξεις σε τεχνολογία, αποδοτικότητα και πρακτικότητα.