Μη χάσετε την ειδική έκδοση Quattroruote αυτή τη Κυριακή!

Ειδική έκδοση Quattroruote: Ένα τεύχος αφιερωμένο στην Ευρωπαϊκή Αυτοκινητοβιομηχανία και στους αγώνες, από τα τέλη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου έως και σήμερα.

Στο νέο ειδικό τεύχος του Quattroruote αυτή τη Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο θα δείτε:

Πως ο ΒΠΠ διαμόρφωσε το αυτοκίνητο και την εξέλιξη του σε Ευρώπη και Ελλάδα

Η Χρυσή δεκαετία του ’70 και η αλλαγή πλεύσης. Το αυτοκίνητο ως μέσο διασκέδασης και ένδειξης κοινωνικού status

Το πάθος των αγώνων! Formula 1, Le Mans, Rally και πρωτάθλημα τουρισμού. Οι μάχες, οι θρύλοι, η σύγκρουση εθνών, φιλοσοφιών και προσωπικοτήτων

Η είσοδος στην «Ηλεκτρονική» Εποχή. Από το αναλογικό στην ψηφιακό και τα ορόσημα της τεχνολογικής επανάστασης

Η εκρηκτική ανάπτυξη του αυτοκινήτου στην Ελλάδα το 90. Οι συνθήκες, το κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο που συνέβαλλαν στην «άνθηση» της αγοράς

«Πράσινος συναγερμός» , το περιβάλλον σε πρώτο λόγο. Η κλιματική αλλαγή, η δαιμονοποίηση του αυτοκινήτου και οι τομές στην εξέλιξη του

Η επέλαση της Κίνας! Πως και γιατί η Κίνα ηγείται στον εξηλεκτρισμό της αυτοκίνησης. Μπορεί να αντιδράσει η Ευρώπη;

Αυτά και ακόμη περισσότερα, αυτή τη Κυριακή μαζί με τον Ελεύθερο Τύπο, σε όλα τα περίπτερα της χώρας!

