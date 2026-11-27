Το νέο τεύχος #103 του Quattroruote κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τ’ύπο της Κυριακής στα περίπτερα όλης της χώρας, την Κυριακή 29 Νοεμβρίου. Στις σελίδες του θα βρείτε όλη η επικαιρότητα από Ελλάδα και κόσμο, δοκιμές και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με το αυτοκίνητο

Στο νέο τεύχος του Quattroruote, μπορείτε να βρείτε:

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ: SPORT CARS TECH

Ποιος είπε ότι λόγω των αλλαγών που επέφερε η ηλεκτροκίνηση και η βιωσιμότητα, η βελτίωση των αυτοκινήτων έχει σταματήσει; Σε αυτό το αφιέρωμα ανακαλύπτουμε τα μυστικά της σωστής βελτίωσης ενός αυτοκινήτου, πού – spoiler alert – προαπαιτούν σωστά συστατικά και τους κατάλληλους ανθρώπους.

Τι σημαίνει πραγματικά να βελτιώνεις ένα αυτοκίνητο; Επισκεπτόμαστε τη SportCarsTech του Spanos Group και ανακαλύπτουμε τα μυστικά πίσω από τις σωστές αναβαθμίσεις. Από τις εξατμίσεις της Akrapovič και τις εισαγωγές της Eventuri μέχρι τις αναρτήσεις και τα αεροδυναμικά βοηθήματα της AC Schnitzer, γνωρίζουμε τον κόσμο της βελτίωσης και τον τρόπο με τον οποίο ένα αυτοκίνητο μπορεί να γίνει λίγο πιο δικό σου.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ: CUPRA FORMENTOR VZ5

Ένας πεντακύλινδρος κινητήρας, μια εξάτμιση Akrapovič και μια εισαγωγή Eventuri. Οδηγούμε επί ελληνικού εδάφους το ανανεωμένο Cupra Formentor VZ5, με την υπογραφή της SportCarsTech, και ανακαλύπτουμε πόσο ψηλά μπορεί να ανέβει η ένταση, τι κρύβεται πίσω από τον εθιστικό ήχο του, αλλά ποιο είναι το ταβάνι στο οδηγικό ταλέντο ενός μεσαίου SUV.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ: ΒΕΝΖΙΝΗ, ΥΓΡΑΕΡΙΟ Ή ΡΕΥΜΑ;

Τρεις διαφορετικές πηγές ενέργειας, τρία μικρά προσιτά αυτοκίνητα και ένα ταξίδι κυρίως από αυτοκινητόδρομο που αποκαλύπτει την αλήθεια. Το Quattroruote συγκρίνει στην πράξη κινητήρα βενζίνης, υγραερίου και ηλεκτροκινητήρα. Ποια επιλογή συμφέρει περισσότερο και τι συμβιβασμούς απαιτεί η καθεμία στη διαδρομή;

SUZUKI OFF ROAD STORIES #3

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της ταξιδιωτικής σειράς που ταυτίζεται με το πνεύμα της Suzuki, αφήνουμε την άσφαλτο και ανακαλύπτουμε τις λίμνες των ορυχείων της Εύβοιας, σε μια διαφορετική διαδρομή με το Suzuki S-Cross.

ΤΑΞΙΔΙ – ROUTE 66

Από το Σικάγο μέχρι τη Σάντα Μόνικα, ακολουθούμε τον πιο διάσημο δρόμο της Αμερικής. Ένα ταξίδι στον χρόνο, ανάμεσα σε εγκαταλελειμμένα μοτέλ, νέον επιγραφές, αυτοκίνητα και ιστορίες ανθρώπων, στη θρυλική Route 66.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Τα αυτοκίνητα που πρωταγωνίστησαν στη μεγάλη οθόνη και έγραψαν τη δική τους ιστορία, πλάι στους διάσημους οδηγούς τους.

ΠΡΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗ

FERRARI 12CILINDRI MANUALE

Ένας ατμοσφαιρικός V12, ένας επιλογέας με το χαρακτηριστικό μεταλλικό χτένι και ένα τρίτο πεντάλ. Οδηγούμε τη Ferrari 12Cilindri Manuale και ανακαλύπτουμε πώς η τεχνολογία επιχειρεί να αναβιώσει την εμπειρία του χειροκίνητου κιβωτίου.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

DACIA SPRING

Πόσο μπορεί να αλλάξει ένα από τα πιο προσιτά ηλεκτρικά αυτοκίνητα της αγοράς; Οδηγούμε το νέο Dacia Spring στην Πορτογαλία και ανακαλύπτουμε ένα μεγαλύτερο, πιο ευρύχωρο και πιο ολοκληρωμένο αυτοκίνητο πόλης.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ – JAGUAR TYPE 01

Η Jaguar γυρίζει σελίδα με ένα αυτοκίνητο που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Η ηλεκτρική Type 01 φέρνει ριζοσπαστική σχεδίαση, τρεις ηλεκτροκινητήρες και ισχύ 1.030 ίππων.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ – MG2

Μικρό, ηλεκτρικό και με εμφάνιση που παραπέμπει στα βρετανικά hot hatch. Γνωρίζουμε το πρωτότυπο MG GO! και όσα προαναγγέλλει για το επόμενο μικρό μοντέλο της μάρκας.

Q-ELECTRIC

Volvo EX60:

Παίρνει την σκυτάλη από τη ναυαρχίδα της εταιρείας, EX90, και ήρθε να μας δείξει για όλα όσα είναι ικανοί οι Σουηδοί. Με νέα πλατφόρμα και αρχιτεκτονική, είναι μάλλον το πιο άνετο στην κατηγορία, έχοντας ως στόχο να σε ταξιδεύει με πολυτέλεια.

Audi Q4 Sportback e-tron Performance: Το ανανεωμένο ηλεκτρικό SUV της Audi επιστρέφει με αναβαθμισμένη καμπίνα, βελτιωμένα ψηφιακά συστήματα και επιτέλους one pedal. Η τετρακίνητη έκδοση ανεβάζει περισσότερο και την ανδρεναλίνη.

Volkswagen ID. Polo: Δοκιμάζουμε το μικρό Volkswagen, που μάλλον είναι το καλύτερο ηλεκτρικό της μέχρι σήμερα.

Skoda Epiq 55: Με 211 ίππους, χαμηλή κατανάλωση και ευρύχωρο εσωτερικό, το μικρότερο ηλεκτρικό SUV της Skoda δείχνει ότι τα καλά πράγματα μπορούν να έρχονται και σε μικρότερες διαστάσεις.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ & ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ

Smart #2: Γνωρίζουμε από κοντά το νέο μικρό μοντέλο της Smart.

ΔΟΚΙΜΕΣ

Fiat 500 Hybrid: Το εμβληματικό μικρό επιστρέφει με υβριδική τεχνολογία. Το δοκιμάζουμε εκεί όπου αισθάνεται περισσότερο στο στοιχείο του, στους δρόμους της πόλης.

Jaecoo 7 SHS-H: Δοκιμάζουμε την υβριδική πρόταση της Jaecoo και εξετάζουμε πώς συνδυάζει την καθημερινή πρακτικότητα ενός οικογενειακού SUV με την αποδοτικότητα. Αξίζουν τα έξτρα χρήματα του PHEV ή αυτό καλύπτει όλες τις ανάγκες.

ΜΟΤΟ

Suzuki SV-7GX: Δοκιμάζουμε τη νέα crossover πρόταση της ιαπωνικής φίρμας στα μεσαία κυβικά, που φιλοδοξεί να αποτελέσει και τον νέο τρόπο να τα κάνεις όλα με δύο τροχούς.