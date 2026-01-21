Νέο τεύχος Quattroruote: Αυτόνομη οδήγηση, κατάργηση θερμικών κινητήρων και οικογενειακά SUV

Το νέο τεύχος του Quattroruote κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο, καταγράφοντας με δοκιμές, τεχνικά αφιερώματα και πρώτες εντυπώσεις τις μεγάλες αλλαγές της αυτοκινητοβιομηχανίας, αλλά και όλα όσα αναμένουμε σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Citroen C5 Aircross Hybrid: Η ναυαρχίδα της γαλλικής φίρμας, επαναπροσδιορίζει την άνεση στην κατηγορία, με πρωτοεμφανιζόμενες τεχνολογίες για την γκάμα της και τεράστιους χώρους.

Αφιέρωμα Ε.Ε. 2035: Δύο βήματα πίσω για την ηλεκτροκίνηση. Τι θα αλλάξει στην Ευρωπαϊκή Αυτοκινητοβιομηχανία. Απαντάμε στα ερωτήματα που γεννούνται στον μέσο Ευρωπαίο πολίτη από τις πρόσφατες εξελίξεις.

Αφιέρωμα: Αυτόνομη οδήγηση – Πότε θα σταματήσουμε να οδηγούμε στην Ευρώπη;

Τι αλλαγές έχουν τα μονοθέσια 2026 της Formula 1;

ΔΟΚΙΜΕΣ

MG Cyberster Dual Motor: Ξεχάστε ότι ξέρατε για το αρχέτυπο κάμπριο της εγγλέζικης μάρκας. Το νέο, φουτουριστικό κάμπριο, με ιπποδύναμη supercar, πόρτες που ανοίγουν προς τα πάνω και καταγωγή από την Κίνα, είναι το πιο εντυπωσιακό αυτοκίνητο που κυκλοφορεί στην αγορά της Ελλάδας.

Fiat Grande Panda Electric: Το Αυτοκίνητο Της Χρονιάς 2026 για την Ελλάδα, στην ηλεκτρική του εκδοχή, αποτελεί ιδανικό αυτοκίνητο για την πόλη, εάν έχεις ανάγκη από χώρους.

Leapmotor B10: Το νεότερο ηλεκτρικό SUV της κινεζικής μάρκας, φτιάχτηκε για τον Ευρωπαίο πολίτη και είναι πολύ ανταγωνιστικό τιμολογιακά.

Mazda 6e: Η Mazda κάνει comeback στα ηλεκτρικά και πάει κόντρα στο «ρεύμα» των SUV, με μια λιμουζίνα που στοχεύει… Tesla Model 3.

Smart #5 Brabus: Το μεγαλύτερο και ισχυρότερο Smart στην ιστορία, είναι ένα τεχνολογικό υπερθέαμα.

Tesla Model Y RWD LR vs BYD Sealiom 7 RWD: Η BYD πέρασε την Tesla και είναι με διαφορά η No.1 εταιρεία ηλεκτρικών αυτοκινήτων στον κόσμο. Μπορεί όμως το μεσαίο SUV της να ανταγωνιστεί το παγκόσμιο Best Seller?

Το τέρας που… σκότωσε τα Group B: Για τη Lancia Delta S4 δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Υπήρξε ίσως το πιο εξωφρενικό αγωνιστικό στην ιστορία του WRC.

ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ

BMW iX3: Η νέα γενιά του αμιγώς ηλεκτρικού SUV της BMW σηματοδοτεί μια καθοριστική αλλαγή φιλοσοφίας για τη μάρκα. Εκτός απ’ αυτό είναι και το ηλεκτρικό με τη μεγαλύτερη ρεαλιστική αυτονομία στην Ευρώπη.

Geely Starray em-i: Το μεγάλο C-SUV PHEV που έρχεται από την Geely, θα κοστίζει κάτω από 35.000 € και κατεβάζει κι’ άλλο το ψυχολογικό όριο. Είναι όμως το ίδιο καλό με το ηλεκτρικό;

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Οι λόγοι που οδήγησαν την Audi στη δημιουργία ενός νέου, αμιγώς ηλεκτρικού brand αποκλειστικά για την αγορά της Κίνας

H Ford συνεργάζεται με τη Renault για νέα μοντέλα της κατηγορίας B. Ποια θα είναι και πότε θα έρθουν;

Xpeng – H εταιρεία που ήρθε στην Ελλάδα και φιλοδοξεί να δημιουργήσει και να λανσάρει τα πρώτα ιπτάμενα αυτοκίνητα.

Από Ροζ Πάνθηρας ξαναγίνεται… Jaguar. Φιάσκο ή διαφημιστικό τρικ;

Moto

Suzuki DRZ 400

VOGE SR4 MAX SMART