Νέο τεύχος Quattroruote: Το μέλλον της αυτοκίνησης, στα περίπτερα!

Το νέο τεύχος του Quattroruote κυκλοφορεί και φέρνει μαζί του ένα από τα πιο γεμάτα, ουσιαστικά και τεχνολογικά φορτισμένα περιεχόμενα των τελευταίων ετών. Ένα τεύχος που δεν αρκείται στην επιφάνεια, αλλά μπαίνει βαθιά στην ουσία της αυτοκίνησης, δοκιμάζει, συγκρίνει, ταξιδεύει και αποκαλύπτει.

Στο θέμα εξωφύλλου του Quattroruote, δοκιμάζουμε τα ολοκαίνουργια Changan Deepal S05 και S07, δύο ηλεκτρικά SUV που ξεχωρίζουν για το ξεκάθαρα σύγχρονο design τους, τον χαρακτήρα τους και τις τεχνολογικές τους λύσεις. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η ελληνική υπογραφή πίσω από τη σχεδίασή τους, κάτι που κάνει την ιστορία τους ακόμη πιο ενδιαφέρουσα.

Το τεύχος μας ταξιδεύει στην Wuhu της Κίνας, την πόλη όπου γεννήθηκαν οι Omoda & Jaecoo. Μέσα από μια μοναδική αποστολή, γνωρίζουμε από κοντά τη φιλοσοφία, τα εργοστάσια και την κουλτούρα μιας νέας γενιάς αυτοκινητοβιομηχανιών που αλλάζουν τον παγκόσμιο χάρτη.

Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελεί το μεγάλο συγκριτικό των προσιτών ηλεκτρικών πόλης. Οκτώ μοντέλα από Ευρώπη και Κίνα μπαίνουν στο μικροσκόπιο, με τιμές που ξεκινούν κάτω από τις 20.000 ευρώ, δείχνοντας ότι η ηλεκτροκίνηση δεν είναι πλέον είδος πολυτελείας.

Στο πιο παθιασμένο κομμάτι του τεύχους, διανύουμε 1.000 χιλιόμετρα με το Toyota GR Yaris, το μοναδικό αυθεντικό homologation special της σύγχρονης εποχής. Ένα αυτοκίνητο που λειτουργεί ως αντίβαρο στην αποστειρωμένη, υπερ-ψηφιακή καθημερινότητα της σημερινής αυτοκίνησης.

Η δοκιμή της Ferrari 296 Speciale δείχνει τι σημαίνει σήμερα πραγματικό Maranello. Απόλυτες επιδόσεις, τεχνολογία αιχμής και ένα αποτέλεσμα που δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης. Παράλληλα, η αποστολή στα Skoda Classic Days στην Τσεχία λειτουργεί σαν ταξίδι στον χρόνο και υπενθύμιση της εξέλιξης μιας από τις πιο ιστορικές ευρωπαϊκές μάρκες.

Στις πρώτες ευρωπαϊκές επαφές, οδηγούμε το Xiaomi SU7 Ultra, ένα ηλεκτρικό «supercar» των 60.000 ευρώ που αλλάζει τα δεδομένα για την εικόνα των κινεζικών αυτοκινήτων.

Στις αναλυτικές δοκιμές θα βρείτε:

το Leapmotor C10 REEV , το ηλεκτρικό που «παντρεύει» ρεύμα και βενζίνη με ένα διαφορετικό τρόπο,

, το ηλεκτρικό που «παντρεύει» ρεύμα και βενζίνη με ένα διαφορετικό τρόπο, το Jeep Avenger 4XE σε πραγματικές εκτός δρόμου συνθήκες,

σε πραγματικές εκτός δρόμου συνθήκες, την Skoda Octavia RS , τον σπορ οικογενειάρχη,

, τον σπορ οικογενειάρχη, το Ford Ranger PHEV , το πρώτο plug-in hybrid pick-up που διεκδικεί ρόλο καθημερινού εργαλείου,

, το πρώτο plug-in hybrid pick-up που διεκδικεί ρόλο καθημερινού εργαλείου, δοκιμή πραγματικής αυτονομίας με το Tesla Model 3 RWD Long Range ,

, και την πρώτη ελληνική επαφή με το Mazda 6e, που δείχνει τη νέα ηλεκτρική κατεύθυνση της Mazda.

Στις παρουσιάσεις, θα διαβάσετε:

την αποστολή στο Παρίσι για το νέο Renault Twingo ,

, όλα όσα έρχονται από BMW και Mercedes στον ηλεκτρικό τομέα,

στον ηλεκτρικό τομέα, τι είναι τα KEI Cars και γιατί αναμένεται να πλημμυρίσουν την Ευρώπη,

και γιατί αναμένεται να πλημμυρίσουν την Ευρώπη, τι γνωρίζουμε μέχρι σήμερα για την ηλεκτρική Ferrari ,

, και ποιες είναι οι ισχυρότερες αυτοκινητοβιομηχανίες στον κόσμο.

Το κομμάτι της μοτοσυκλέτας φιλοξενεί τη δοκιμή της Ducati Panigale V2S, της ελαφρύτερης Panigale όλων των εποχών, σε ένα άρθρο που αποπνέει καθαρόαιμο πάθος.

Το νέο τεύχος του Quattroruote δεν είναι απλώς ένα περιοδικό. Είναι ένας πλήρης οδηγός για το πού βαδίζει η αυτοκίνηση.

