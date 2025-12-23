Νέο τεύχος Quattroruote: Το παρόν και το αύριο της οδήγησης

Το νέο τεύχος του Quattroruote κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο, καταγράφοντας με δοκιμές, τεχνικά αφιερώματα και πρώτες εντυπώσεις το παρόν και τις εξελίξεις της σύγχρονης αυτοκίνησης.

Στο θέμα εξωφύλλου, το Toyota GR Yaris πρωταγωνιστεί ως το μοναδικό αυθεντικό «WRC δρόμου», μια καθαρή δήλωση ότι τα οδηγοκεντρικά αυτοκίνητα δεν έχουν εξαφανιστεί. Δίπλα του, το Toyota GR GT συνεχίζει έναν θρύλο, επιμένοντας σε έναν καθαρόαιμο V8 κινητήρα σε μια εποχή απόλυτης εξηλεκτρισμένης μετάβασης, με τον Akio Toyoda να πηγαίνει συνειδητά κόντρα στο ρεύμα.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο τεχνικό αφιέρωμα για τα PHEV και Super Hybrid, την τεχνολογία που αποτέλεσε τη γέφυρα ανάμεσα στα θερμικά και τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα και πλέον επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο. Αναλύουμε τι είναι τα super hybrid, γιατί κερδίζουν ξανά έδαφος και πώς μπορούν να αντικαταστήσουν τα diesel σε αυτονομία και κατανάλωση, μέσα από τη σύγκριση BYD Seal U DM-i, Jaecoo 7 SHS και Leapmotor C10 REEV.

Το αγωνιστικό παρόν εκπροσωπείται από την αποστολή στο Abu Dhabi για το φινάλε της Formula 1, με παρασκήνιο, στιγμές και την εμπειρία ενός Grand Prix που κλείνει μια ολόκληρη σεζόν.

Στην ενότητα QELECTRIC, το ECOBEST Challenge φέρνει 15 ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε δοκιμές αυτονομίας και κατανάλωσης υπό πραγματικές συνθήκες, επιβεβαιώνοντας τι ισχύει στην καθημερινότητα και τι μένει στη θεωρία.

Πρώτες εντυπώσεις

Στις πρώτες επαφές, το Quattroruote ταξιδεύει στη Φλωρεντία για το Toyota Aygo X Hybrid, το πρώτο πλήρως υβριδικό αυτοκίνητο πόλης της Toyota, που αποδεικνύεται πιο ώριμο και πιο «μεγάλο» στον δρόμο απ’ όσο δείχνουν οι διαστάσεις του. Παράλληλα, οδηγούμε το νέο Nissan LEAF, που στην τρίτη γενιά του μεταμορφώνεται σε crossover, με σαφή στόχο τη χαμηλή κατανάλωση και την αυξημένη αυτονομία, ακόμη και σε ταξίδια.

Στο πιο παθιασμένο άκρο του φάσματος, η Porsche 911 Turbo S δείχνει πώς η υβριδική τεχνολογία μπορεί να ενισχύσει τις επιδόσεις χωρίς να αλλοιώσει τον χαρακτήρα ενός αυθεντικού sportscar. Την ίδια στιγμή, το OMODA 9 SHS-P κάνει ξεκάθαρη δήλωση ισχύος στην κατηγορία των PHEV, με εξοπλισμό premium επιπέδου, ηλεκτρική αυτονομία έως 145 χλμ. και τιμολόγηση που αιφνιδιάζει. Τέλος, το νέο VW T-Roc MHEV περνά στην επόμενη γενιά του, διατηρώντας τον ρόλο του best seller, πλέον με ήπια υβριδική τεχνολογία.

Στις δοκιμές του τεύχους θα βρείτε τα Audi Q3 TFSI, KGM Torres Hybrid, Tesla Model 3 RWD Long Range, Zeekr 7X RWD Long Range και NIO Firefly, καλύπτοντας από τον οικογενειακό ρόλο μέχρι την ηλεκτρική αιχμή. Το τεύχος ολοκληρώνεται με τη δοκιμή της Aprilia Touareg 660 Rally, για όσους βλέπουν την περιπέτεια και στους δύο τροχούς.

Αυτή την Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο στα περίπτερα.