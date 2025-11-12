Η αγορά αυτοκινήτου αλλάζει με ρυθμούς που δεν θυμίζουν τίποτα απ’ όσα γνωρίζαμε. Νέες μάρκες, νέα καύσιμα, νέες τεχνολογίες – και ένας καταναλωτής που προσπαθεί να ξεδιαλύνει μέσα σε έναν κυκεώνα από επιλογές, προγράμματα χρηματοδότησης και άγνωστους όρους όπως Super Hybrid, mild hybrid ή range extender.

Για όλους αυτούς – αλλά και για όσους απλώς αγαπούν το αυτοκίνητο – το Quattroruote παρουσιάζει τη μεγάλη ειδική έκδοση Οδηγός Αγοράς 2026.

Όλα τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς

Στο νέο τεύχος συγκεντρώνουμε όλα τα μοντέλα που είναι διαθέσιμα για αγορά ή leasing στην Ελλάδα, αλλά και όσα αναμένονται να λανσαριστούν μέσα στο 2026.

Από μικρά hatchback πόλης, μέχρι πολυτελή SUV και ηλεκτρικά sedan, κάθε αυτοκίνητο παρουσιάζεται με τεχνικά χαρακτηριστικά, τιμές, εκδόσεις, επίπεδα εξοπλισμού και τύπο κινητήρα. Το αποτέλεσμα είναι ένας πλήρης, εύχρηστος και ενημερωμένος οδηγός για κάθε ενδιαφερόμενο – είτε αναζητά το πρώτο του αυτοκίνητο είτε θέλει να ανανεώσει τον εταιρικό του στόλο.

Υβριδικά, ηλεκτρικά, ή μήπως… Super Hybrid;

Η νέα τεχνολογία Super Hybrid κάνει την εμφάνισή της και στην ελληνική αγορά, συνδυάζοντας τις επιδόσεις ενός πλήρους υβριδικού με την αποδοτικότητα ενός ηλεκτρικού.

Μαζί, απαντάμε στα κρίσιμα ερωτήματα:

Ποιο υβριδικό σύστημα συμφέρει περισσότερο;

Τι ηλεκτρική αυτονομία έχουν πλέον τα υβριδικά;

Και τι ισχύει τελικά για τα range extender μοντέλα;

Οι νέες μάρκες από τη Κίνα

Το 2025 ήταν η χρονιά που η ελληνική αγορά κατακλύστηκε από κινεζικά Crossover και SUV, και το 2026 υπόσχεται ακόμη περισσότερα. Στις σελίδες του οδηγού θα βρείτε αναλυτική παρουσίαση 11 νέων brands με όλες τις τεχνολογίες, τα χαρακτηριστικά και τις τιμές τους.

Αριθμοί που μιλούν μόνοι τους

Η ειδική έκδοση του Quattroruote συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα για την ελληνική αγορά:

90 μοντέλα έως 31.000 €

93 μοντέλα από 31.000 € έως 51.000 €

89 μοντέλα από 51.000 € και πάνω

82 νέα plug-in hybrid

115 αμιγώς ηλεκτρικά

64 επιλογές diesel και υβριδικών diesel

150 προγράμματα leasing για όλα τα πορτοφόλια

Όλα ταξινομημένα με αύξουσα σειρά τιμής, για να βρίσκετε εύκολα αυτό που σας ταιριάζει.

Η ειδική έκδοση Οδηγός Αγοράς 2026 δεν είναι απλώς ένας κατάλογος. Είναι ένα εργαλείο λήψης αποφάσεων, σχεδιασμένο από την ομάδα του Quattroruote με γνώση της ελληνικής πραγματικότητας. Μέσα από τα επεξηγηματικά άρθρα στις πρώτες σελίδες, ο αναγνώστης μπορεί να κατανοήσει ποια τεχνολογία του ταιριάζει, ενώ διαβάζοντας το τεύχος θα μάθει ποια μάρκα προσφέρει τη μεγαλύτερη εργοστασιακή εγγύηση, αλλά και ποιο είναι σήμερα το ακριβότερο ηλεκτρικό αυτοκίνητο της χώρας.

Διαθέσιμο τώρα!

Αναζητήστε το ειδικό τεύχος Οδηγός Αγοράς 2026 σε όλη την Ελλάδα, αυτή τη Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο!