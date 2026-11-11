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QUATTRORUOTE

Οδηγός Αγοράς Αυτοκινήτου 2027: Όλη η ελληνική αγορά σε μία ειδική έκδοση του Quattroruote

ΤΕΤΑΡΤΗ | 11.11.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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307 μοντέλα σε όλες τις κατηγορίες τιμής, 149 ηλεκτρικά, 91 plug-in υβριδικά και 150 προσφορές leasing. Όλα όσα χρειάζεστε για να επιλέξετε το επόμενο αυτοκίνητό σας

Η αγορά αυτοκινήτου αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς και οι διαθέσιμες επιλογές είναι περισσότερες από ποτέ. Βενζίνη, diesel, υγραέριο, υβριδικό ή ηλεκτρικό; Αγορά ή leasing; Ποια τεχνολογία ταιριάζει πραγματικά στις ανάγκες και στον προϋπολογισμό σας;

Η ειδική έκδοση «Οδηγός Αγοράς 2027» του Quattroruote συγκεντρώνει όσα χρειάζεται να γνωρίζει ο υποψήφιος αγοραστής, παρουσιάζοντας τα μοντέλα της ελληνικής αγοράς, τις διαθέσιμες εκδόσεις τους και τις σημαντικότερες αφίξεις που αναμένονται μέσα στο 2027.

Συνολικά 307 μοντέλα, οργανωμένα σε τρεις κατηγορίες τιμής, κάνουν την αναζήτηση του επόμενου αυτοκινήτου πιο εύκολη:

  • 107 μοντέλα με τιμή έως 31.000 ευρώ
  • 104 μοντέλα από 31.000 έως 51.000 ευρώ
  • 96 μοντέλα από 51.000 ευρώ και πάνω

Από τα προσιτά αυτοκίνητα πόλης και τα οικογενειακά hatchback μέχρι τα δημοφιλή SUV, τα crossover και τις πολυτελείς προτάσεις, ο οδηγός καλύπτει κάθε ανάγκη και οικονομική δυνατότητα.

Ηλεκτρικά, υβριδικά και diesel: Όλες οι επιλογές

Η ηλεκτροκίνηση έχει πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο, με 149 αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα σε 639 διαφορετικές εκδόσεις, ενώ ο οδηγός περιλαμβάνει επίσης 91 plug-in υβριδικά μοντέλα και 51 επιλογές με κινητήρες diesel.

Παράλληλα, εξηγούμε τις διαφορές ανάμεσα στα mild, full και plug-in hybrid, εξετάζουμε την κατανάλωση και το κόστος χρήσης και απαντάμε στο βασικό ερώτημα: ποιο σύστημα κίνησης συμφέρει περισσότερο, ανάλογα με τα χιλιόμετρα που διανύετε και τις διαδρομές που κάνετε;

Leasing, best sellers και όσα έρχονται το 2027

Στην ειδική έκδοση θα βρείτε ακόμη 150 προσφορές leasing για διαφορετικούς προϋπολογισμούς, τα best sellers κάθε κατηγορίας και μια ματιά στα νέα μοντέλα που θα κάνουν την εμφάνισή τους στους ελληνικούς και ευρωπαϊκούς δρόμους μέσα στο 2027.

Ξεχωριστή θέση έχουν και οι επτά φιναλίστ του ευρωπαϊκού θεσμού Car of the Year 2027, που φέτος έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: είναι όλοι ηλεκτρικοί.

Ο Οδηγός Αγοράς 2027 του Quattroruote είναι μια ολοκληρωμένη έκδοση αναφοράς για όσους σχεδιάζουν να αποκτήσουν καινούργιο αυτοκίνητο, αλλά και για όσους θέλουν να γνωρίζουν τι προσφέρει σήμερα η αγορά και προς τα πού κατευθύνεται.

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Tags
#Car of the Year 2027#diesel#Leasing#plug-in hybrid#QUATTRORUOTE#SUV#αγορά αυτοκινήτου#Ηλεκτρικά αυτοκίνητα#νέα αυτοκίνητα 2027#Οδηγός Αγοράς 2027#τιμές αυτοκινήτων#υβριδικά αυτοκίνητα
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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