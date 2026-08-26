Quattroruote 100: Το επετειακό τεύχος που ενώνει παρελθόν, παρόν και μέλλον

Οκτώ χρόνια, 100 τεύχη και αμέτρητες αλλαγές για το αυτοκίνητο. Το νέο Quattroruote κυκλοφορεί με μία μεγάλη επετειακή έκδοση, διαφορετική από κάθε προηγούμενη.

Το 100ό τεύχος του Quattroruote δεν αποτελεί απλώς αφορμή για εορτασμό. Είναι μια στάση σε μια διαδρομή οκτώ ετών, κατά τη διάρκεια των οποίων το αυτοκίνητο, η αγορά και ολόκληρος ο κόσμος άλλαξαν περισσότερο απ’ όσο θα μπορούσε κανείς να φανταστεί όταν κυκλοφόρησε το πρώτο τεύχος της νέας ελληνικής έκδοσης. Το Quattroruote 100 κοιτάζει πίσω, στέκεται στο σήμερα και επιχειρεί να καταλάβει όσα έρχονται. Μέσα σε περισσότερες από 200 σελίδες, καταγράφει τις τεχνολογικές, οικονομικές και κοινωνικές ανατροπές που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη αυτοκίνηση, χωρίς να χάνει εκείνο που βρίσκεται πάντοτε στην καρδιά του περιοδικού: τα αυτοκίνητα, τους ανθρώπους και τις ιστορίες τους.

Οκτώ χρόνια που άλλαξαν τα πάντα

Η κεντρική έρευνα του τεύχους καταγράφει όσα συνέβησαν από το 2018 έως σήμερα. Την πανδημία που άδειασε τους δρόμους και σταμάτησε τα εργοστάσια, την έλλειψη ημιαγωγών, την εκτόξευση των τιμών των μεταχειρισμένων, την ενεργειακή κρίση και τη νέα πραγματικότητα του leasing. Παράλληλα, τα SUV εξελίχθηκαν από μία ακόμη κατηγορία στην κυρίαρχη μορφή της αγοράς, τα υβριδικά πέρασαν στο mainstream και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από πείραμα μετατράπηκαν σε βασικό πυλώνα της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Την ίδια στιγμή, η Κίνα πέρασε από το περιθώριο στο επίκεντρο. Στο νέο τεύχος παρουσιάζουμε ολόκληρη την ιστορία της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας, εξετάζουμε πώς απαντούν Ευρώπη και Ιαπωνία στη μεγάλη της επέλαση και αναλύουμε, μέσα από το παράδειγμα της Kia, πώς η ηλεκτροκίνηση μπορεί να μεταμορφώσει την εικόνα μιας ολόκληρης εταιρείας. Μια διαδρομή που φτάνει μέχρι το νέο Kia EV2, το μικρότερο και ίσως σημαντικότερο ηλεκτρικό στοίχημα της κορεατικής μάρκας.

Ferrari χωρίς βενζίνη και οδήγηση χωρίς χέρια

Μπορεί μία ηλεκτρική Ferrari να παραμένει πραγματική Ferrari; Ταξιδεύουμε στη Ρώμη με μία Purosangue, συναντάμε από κοντά τη νέα Ferrari Luce των 1.050 ίππων και προσπαθούμε να απαντήσουμε στο ερώτημα που δίχασε τους φίλους της μάρκας: Πρόκειται για ιεροσυλία ή για την αναπόφευκτη επόμενη ημέρα του Μαρανέλο; Παράλληλα, ξεκαθαρίζουμε όλα όσα ισχύουν γύρω από την αυτόνομη οδήγηση. Από τα έξι επίπεδα αυτοματοποίησης και τα robotaxi της Αμερικής και της Κίνας μέχρι τα συστήματα που επιτρέπουν ήδη νόμιμη οδήγηση χωρίς χέρια ακόμη και στην Ελλάδα.

Ταξίδια που αξίζει να ζήσεις

Με το ηλεκτρικό DS N°8 επιχειρούμε ένα non-stop ταξίδι σχεδόν 500 χιλιομέτρων, από την Αθήνα μέχρι την Ηγουμενίτσα, χωρίς ενδιάμεση φόρτιση και με σταθερή ταχύτητα αυτοκινητοδρόμου. Ένα πραγματικό τεστ αυτονομίας που δείχνει πόσο μακριά έχουν φτάσει τα σύγχρονα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Βρισκόμαστε επίσης στον θρυλικό 24ωρο αγώνα του Nürburgring, ανάμεσα σε 352.000 θεατές, διανύουμε περισσότερα από 40.000 βήματα και περνάμε μία νύχτα στην «Πράσινη Κόλαση». Από εκεί ταξιδεύουμε στο Goodwood Festival of Speed, τη μεγαλύτερη γιορτή της αυτοκίνησης, αλλά και στο ατμοσφαιρικό Goodwood Revival.

Εκατό τεύχη μέσα από εικόνες και ιστορίες

Θυμόμαστε τα μεγαλύτερα Quattroruote Special Projects, από τα ταξίδια και τις δοκιμές αντοχής μέχρι τα supercars που οδηγήσαμε και τις αποστολές που δύσκολα επαναλαμβάνονται. Παράλληλα, ένα μεγάλο φωτογραφικό λεύκωμα συγκεντρώνει ορισμένες από τις πιο δυνατές εικόνες των 100 τευχών. Εξετάζουμε ακόμη την απρόσμενη επιστροφή των χειροκίνητων κιβωτίων, ενώ το τεύχος ολοκληρώνεται με 11 noir ιστορίες γεμάτες αυτοκίνητα, εγκλήματα, απάτες, μυστήριο και πραγματικούς ανθρώπους. Το «100» στο εξώφυλλο είναι ένας αριθμός. Σημασία έχουν όλα όσα χωρούν ανάμεσα στο πρώτο και στο εκατοστό τεύχος: οι άνθρωποι, οι ιστορίες, τα χιλιόμετρα και η ανάγκη να συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε τι υπάρχει μετά την επόμενη στροφή.

Το επετειακό Quattroruote 100 κυκλοφορεί στα περίπτερα, με τιμή 4 ευρώ.