Quattroruote Αυγούστου: 5 ηλεκτρικά, 5 υβριδικά και η Porsche Cayenne Electric στη Μύκονο

Το νέο τεύχος του Quattroruote κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή 26 Ιουλίου μαζί με τον Ελεύθερο Τύπο και φιλοξενεί δέκα μεγάλες δοκιμές ηλεκτρικών και υβριδικών μοντέλων, ταξίδια σε Μύκονο, Χαλκιδική και Ιταλία, αλλά και ξεχωριστά αφιερώματα στην ιστορία, την τεχνολογία και τους ανθρώπους της αυτοκίνησης.

Porsche Cayenne Electric: Παραμένει το σημείο αναφοράς

Η Porsche Cayenne μπήκε στην πρίζα, αλλά δεν έχασε τίποτα από τον χαρακτήρα που την καθιέρωσε ως ένα από τα κορυφαία δυναμικά SUV του πλανήτη. Ως Cayenne Electric, κρατά ψηλά τη σημαία της Στουτγκάρδης, συνδυάζοντας ψυχή, τεχνολογική υπεροχή και δυναμικά χαρακτηριστικά που μοιάζουν να ξεπερνούν τους νόμους της φυσικής. Μαζί της ταξιδέψαμε στη Μύκονο, στο πιο παρεξηγημένο αλλά πάντοτε συναρπαστικό νησί των Κυκλάδων. Μακριά από τα συνηθισμένα κλισέ, ανακαλύπτουμε ξανά την ιδιαίτερη ομορφιά, τις αυθεντικές γεύσεις, την αρχιτεκτονική και την ιστορία ενός νησιού που συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού.

Urban Escape με το BYD Atto 2 DM-i

Από τον πυκνό αστικό ιστό, με την ηρεμία και την άνεση που προσφέρει η ηλεκτροκίνηση, μέχρι ένα ταξίδι χωρίς περιορισμούς σε ολόκληρη τη Χαλκιδική. Το BYD Atto 2 DM-i γίνεται ο πρωταγωνιστής ενός διαφορετικού Urban Escape, αποδεικνύοντας στην πράξη πώς η plug-in υβριδική τεχνολογία μπορεί να συνδυάσει τις καθημερινές μετακινήσεις με τις μεγάλες αποδράσεις.

70 χρόνια Quattroruote

Το Quattroruote συμπληρώνει 70 χρόνια ζωής και εμείς ταξιδέψαμε στο σπίτι του μεγαλύτερου περιοδικού αυτοκινήτου της Ευρώπης. Από το Μιλάνο μέχρι την περίφημη πίστα του Vairano, γνωρίζουμε από κοντά την πλούσια ιστορία του περιοδικού, οδηγούμε εντυπωσιακά hypercars και συναντάμε εμβληματικές προσωπικότητες της παγκόσμιας αυτοκίνησης. Άνθρωποι που σημάδεψαν διαφορετικές εποχές μοιράζονται μαζί μας ιστορίες, εμπειρίες και απόψεις για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του αυτοκινήτου.

Μια Ελληνίδα στην καρδιά της Motor Valley

Στην καρδιά της ιταλικής Motor Valley, εκεί όπου η Ferrari, η Lamborghini, η Maserati και η Dallara έχουν γράψει ορισμένες από τις σημαντικότερες σελίδες της αυτοκίνησης, μια Ελληνίδα κρατά πλέον το τιμόνι της Scuderia de Adamich. Επισκεπτόμαστε έναν από τους σημαντικότερους ευρωπαϊκούς θεσμούς ασφαλούς και σπορ οδήγησης και γνωρίζουμε τους ανθρώπους που συνεχίζουν την κληρονομιά του Andrea de Adamich.

Από τον κύκλο Otto μέχρι τη Rolls-Royce Silver Shadow

Στο μεγάλο τεχνικό αφιέρωμα του τεύχους εξηγούμε με απλό και κατανοητό τρόπο τι είναι ο θερμοδυναμικός κύκλος Otto, πάνω στον οποίο βασίζεται η λειτουργία των περισσότερων βενζινοκινητήρων. Παράλληλα, επιστρέφουμε στο 1975 για ένα αριστοκρατικό Flashback με τη Rolls-Royce Silver Shadow, ένα από τα πιο επιβλητικά και αναγνωρίσιμα πολυτελή αυτοκίνητα της εποχής της.

Πέντε ηλεκτρικά και πέντε υβριδικά στο μικροσκόπιο

Στη μεγάλη ηλεκτρική μονομαχία του μήνα, το MINI Aceman JCW αντιμετωπίζει την Alfa Romeo Junior Veloce . Ποιος είπε ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν μπορούν να είναι πραγματικά σπορ; Η βρετανική και η ιταλική απάντηση στο ερώτημα αν ένα μικρό SUV μπορεί να βάλει «φωτιά» στην άσφαλτο.

αντιμετωπίζει την . Ποιος είπε ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν μπορούν να είναι πραγματικά σπορ; Η βρετανική και η ιταλική απάντηση στο ερώτημα αν ένα μικρό SUV μπορεί να βάλει «φωτιά» στην άσφαλτο. Οδηγούμε επίσης το νέο Renault 4 E-Tech Electric , μια σύγχρονη και εξηλεκτρισμένη επανάσταση με ιστορικό όνομα, ενώ καταγράφουμε τις πρώτες μας εντυπώσεις από το νέο Renault Twingo στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας.

, μια σύγχρονη και εξηλεκτρισμένη επανάσταση με ιστορικό όνομα, ενώ καταγράφουμε τις πρώτες μας εντυπώσεις από το νέο στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας. Στην υβριδική πλευρά, δοκιμάζουμε το ανανεωμένο Peugeot 308 Hybrid , ένα γαλλικό hatchback που αποδεικνύεται απρόσμενα ολοκληρωμένο, καθώς και το Nissan Qashqai e-Power , το αυτοκίνητο που προσφέρει εμπειρία ηλεκτρικής οδήγησης χωρίς να χρειάζεται φόρτιση από πρίζα.

, ένα γαλλικό hatchback που αποδεικνύεται απρόσμενα ολοκληρωμένο, καθώς και το , το αυτοκίνητο που προσφέρει εμπειρία ηλεκτρικής οδήγησης χωρίς να χρειάζεται φόρτιση από πρίζα. Το Ford Kuga FHEV και το Hyundai Tucson Full Hybrid κοντράρονται στα ίσια. Δύο οικογενειακά C-SUV, γεμάτα τεχνολογία, εξοπλισμό και χώρους, με διαφορετικής φιλοσοφίας αυτοφορτιζόμενα υβριδικά συστήματα.

και το κοντράρονται στα ίσια. Δύο οικογενειακά C-SUV, γεμάτα τεχνολογία, εξοπλισμό και χώρους, με διαφορετικής φιλοσοφίας αυτοφορτιζόμενα υβριδικά συστήματα. Τη δεκάδα των μεγάλων δοκιμών συμπληρώνει η Alfa Romeo Tonale Ibrida, η οποία επιμένει στον οδηγοκεντρικό και παραδοσιακά ιταλικό χαρακτήρα της.

Και στους δύο τροχούς

Στην ενότητα της μοτοσικλέτας δοκιμάζουμε το Piaggio Beverly 400 S HPE. Ένα φινετσάτο αστικό scooter, με την ισχύ, την άνεση και τη σταθερότητα που απαιτούνται για εξορμήσεις και ταξίδια μακριά από την πόλη. Το Quattroruote Αυγούστου, τεύχος 99, κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή 26 Ιουλίου μαζί με τον Ελεύθερο Τύπο.