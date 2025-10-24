Quattroruote Νοεμβρίου 2025: Μην το χάσετε!

Αυτή τη Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο, το τεύχος Νοεμβρίου του Quattroruote σας… ταξιδεύει με μοναδικές δοκιμές, νέες τεχνολογίες και αποκλειστικά θέματα που αξίζει να διαβάσετε!
- Δοκιμάζουμε το NIO EL6: Το νέο premium, πανίσχυρο SUV με τεχνητή νοημοσύνη του HI-TECH brand από την Κίνα, με έδρα το Μόναχο.
- Track Days στις Σέρρες και τα Μέγαρα: Μπήκαμε στην Πίστα και οδηγήσαμε όλα τα μοντέλα της Porsche – την επαναστατική 911 GTS και την θρυλική GT3 – και της BMW M.
- Τεχνικό αφιέρωμα στα νέα αυτοκίνητα των ρεκόρ με ρεύμα και βενζίνη: AMG GT XX και Ford Mustang GTD
- Ποια μοντέλα είναι Best Seller σε κάθε χώρα της Ευρώπης;
ΔΟΚΙΜΕΣ
- Αποστολή στην Ολλανδία: Οδηγούμε το νέο Nissan Micra – Ολικό Reset
- Οδηγούμε στην Ελλάδα το νέο Audi Q3, που φιλοδοξεί να γίνει Best Seller.
- Suzuki Vitara Mild Hybrid με αυτόματο κιβώτιο: Το πιο άνετο Vitara των τελευταίων ετών
- Audi Q5 TDI: Η Audi στα καλύτερα της, με υβριδικό κινητήρα ντλίζελ που… πετάει
- Mini John Cooper Works: Κι’ όμως υπάρχουν ακόμη GTI
- Jaecoo 7 AWD: Ολοκληρωμένο, ικανό στο χώμα, άνετο στο ταξίδι σε VFM πακέτο
- Skoda Enyaq 85X: Νέο Enyaq, νέα τερακίνητη έκδοση, βελτιωμένο σε όλα.
- Hyundai Inster Cross: Φαίνεται «off road», όμως στην πράξη είναι η πιο οικονομική έκδοση σε ρεύμα
- Dongfeng BOX: Το τέλειο αυτοκίνητο πόλης για την GEN-Z κοστίζει όσο ένα θερμικό supermini
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
- Νέα γενιά Hyundai Tucson: Το αγαπημένο οικογενειακό SUV στην Ελλάδα, αλλάζει φιλοσοφία
- Smart #2: Το original αυτοκίνητο πόλης, επιστρέφει!
- Αφιέρωμα: Audi Concept C και η Ιταλική… μαγεία στο design
- Δρόμοι στην Κίνα, δρόμοι στην Νορβηγία: Τι είναι οι υπεραυτοκινητόδρομοι?
- Ταξιδιωτικό: Από το Monte Carlo μέχρι το Saint-Tropez
Moto
- Honda GB350: Οδηγική ευχαρίστηση, old school χαρακτήρας
- Στην πίστα με τα πιο σκληροπυρηνικά μοντέλα της BMW Motorrad M
Και όπως πάντα: ειδήσεις, τάσεις, τεχνολογικές αναλύσεις και αποκλειστικότητες για το αύριο της αυτοκίνησης.