Quattroruote Νοεμβρίου 2025: Μην το χάσετε!

Όλα ξεκίνησαν από μια φωτογραφία: ο πατέρας του με μια Porsche 928 στην Αγγλία. Από τότε, αντί για παιχνίδια ζητούσε βόλτες με αυτοκίνητο, μοντέλα σε 1:18 κλίμακα και έκανε car spotting πριν καν μάθει καλά-καλά ορθογραφία. Φοίτησε στη σχολή Βιομηχανικού Σχεδιασμού και το 2019 η «φαγούρα» με τα άλογα τον έφερε στη δημοσιογραφία του αυτοκινήτου. Έστησε site αυτοκινήτου από το μηδέν και δούλεψε σε εφημερίδες, ανεβάζοντας παράλληλα reviews στο YouTube. Σήμερα είναι υπεύθυνος για το Quattroruote στην Ελλάδα, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή. Το «καλό, αλλά με ένα πρόγραμμα θα γινόταν καλύτερο» είναι το motto του και ισχύει από αυτοκίνητα μέχρι μιξεράκια για φραπέ. Όνειρό του; Ένα GT-R R35, BMW M4 ή... 911 Turbo S, αρκεί να έχει στροφές γιατί στις ευθείες βαριέται.