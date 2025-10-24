quattroruote-icon
QUATTRORUOTE

Quattroruote Νοεμβρίου 2025: Μην το χάσετε!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 24.10.2025
Τρύφωνας Αλεξόπουλος
Αυτή τη Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο, το τεύχος Νοεμβρίου του Quattroruote σας… ταξιδεύει με μοναδικές δοκιμές, νέες τεχνολογίες και αποκλειστικά θέματα που αξίζει να διαβάσετε!

  • Δοκιμάζουμε το NIO EL6: Το νέο premium, πανίσχυρο SUV με τεχνητή νοημοσύνη του HI-TECH brand από την Κίνα, με έδρα το Μόναχο.
  • Track Days στις Σέρρες και τα Μέγαρα: Μπήκαμε στην Πίστα και οδηγήσαμε όλα τα μοντέλα της Porsche – την επαναστατική 911 GTS και την θρυλική GT3 – και της BMW M.
  • Τεχνικό αφιέρωμα στα νέα αυτοκίνητα των ρεκόρ με ρεύμα και βενζίνη: AMG GT XX και Ford Mustang GTD
  • Ποια μοντέλα είναι Best Seller σε κάθε χώρα της Ευρώπης;

    ΔΟΚΙΜΕΣ

  • Αποστολή στην Ολλανδία: Οδηγούμε το νέο Nissan Micra – Ολικό Reset
  • Οδηγούμε στην Ελλάδα το νέο Audi Q3, που φιλοδοξεί να γίνει Best Seller.
  • Suzuki Vitara Mild Hybrid με αυτόματο κιβώτιο: Το πιο άνετο Vitara των τελευταίων ετών
  • Audi Q5 TDI: Η Audi στα καλύτερα της, με υβριδικό κινητήρα ντλίζελ που… πετάει
  • Mini John Cooper Works: Κι’ όμως υπάρχουν ακόμη GTI
  • Jaecoo 7 AWD: Ολοκληρωμένο, ικανό στο χώμα, άνετο στο ταξίδι σε VFM πακέτο
  • Skoda Enyaq 85X: Νέο Enyaq, νέα τερακίνητη έκδοση, βελτιωμένο σε όλα.
  • Hyundai Inster Cross: Φαίνεται «off road», όμως στην πράξη είναι η πιο οικονομική έκδοση σε ρεύμα
  • Dongfeng BOX: Το τέλειο αυτοκίνητο πόλης για την GEN-Z κοστίζει όσο ένα θερμικό supermini

    ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

  • Νέα γενιά Hyundai Tucson: Το αγαπημένο οικογενειακό SUV στην Ελλάδα, αλλάζει φιλοσοφία
  • Smart #2: Το original αυτοκίνητο πόλης, επιστρέφει!
  • Αφιέρωμα: Audi Concept C και η Ιταλική… μαγεία στο design
  • Δρόμοι στην Κίνα, δρόμοι στην Νορβηγία: Τι είναι οι υπεραυτοκινητόδρομοι?
  • Ταξιδιωτικό: Από το Monte Carlo μέχρι το Saint-Tropez

    Moto

  • Honda GB350: Οδηγική ευχαρίστηση, old school χαρακτήρας
  • Στην πίστα με τα πιο σκληροπυρηνικά μοντέλα της BMW Motorrad M

Και όπως πάντα: ειδήσεις, τάσεις, τεχνολογικές αναλύσεις και αποκλειστικότητες για το αύριο της αυτοκίνησης.

Μη το χάσετε!

Τρύφωνας Αλεξόπουλος

Τρύφωνας Αλεξόπουλος

Όλα ξεκίνησαν από μια φωτογραφία: ο πατέρας του με μια Porsche 928 στην Αγγλία. Από τότε, αντί για παιχνίδια ζητούσε βόλτες με αυτοκίνητο, μοντέλα σε 1:18 κλίμακα και έκανε car spotting πριν καν μάθει καλά-καλά ορθογραφία. Φοίτησε στη σχολή Βιομηχανικού Σχεδιασμού και το 2019 η «φαγούρα» με τα άλογα τον έφερε στη δημοσιογραφία του αυτοκινήτου. Έστησε site αυτοκινήτου από το μηδέν και δούλεψε σε εφημερίδες, ανεβάζοντας παράλληλα reviews στο YouTube. Σήμερα είναι υπεύθυνος για το Quattroruote στην Ελλάδα, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή. Το «καλό, αλλά με ένα πρόγραμμα θα γινόταν καλύτερο» είναι το motto του και ισχύει από αυτοκίνητα μέχρι μιξεράκια για φραπέ. Όνειρό του; Ένα GT-R R35, BMW M4 ή... 911 Turbo S, αρκεί να έχει στροφές γιατί στις ευθείες βαριέται.
