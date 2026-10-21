Quattroruote Νοεμβρίου: Οδηγική απόλαυση, αποκλειστικές αποστολές και μεγάλες έρευνες

Το τεύχος 102 του Quattroruote έρχεται με το εκρηκτικό Cupra Raval VZ στο εξώφυλλο, μια ξεχωριστή αποστολή με τη Skoda στις Άλπεις και τη Ferrari F80 στα όριά της. Μαζί, δοκιμές, τεχνικά αφιερώματα και απαντήσεις στα ερωτήματα που απασχολούν κάθε οδηγό.

Πόσο συναρπαστικό μπορεί να είναι ένα μικρό ηλεκτρικό;

Ποιο καύσιμο συμφέρει πραγματικά;

Πώς συγκρίνεται η ελληνική αγορά αυτοκινήτου με εκείνες των γειτονικών χωρών μας;

Στο Quattroruote Νοεμβρίου, βάζουμε την οδηγική απόλαυση στο επίκεντρο, ταξιδεύουμε, μετράμε και ερευνούμε, σε ένα τεύχος που συνδέει το πάθος για το αυτοκίνητο με την καθημερινότητα πίσω από το τιμόνι. Πρωταγωνιστής στο εξώφυλλο είναι το ολοκαίνουργιο Cupra Raval VZ. Η ισπανική μάρκα συνεχίζει να εντυπωσιάζει με αυτοκίνητα που έχουν χαρακτήρα και οδηγική ουσία, και το σκληροπυρηνικό μικρό ηλεκτρικό της δίνει νέα αφορμή για συζήτηση. Ανάλαφρο πάτημα, ακριβές μπροστινό και πρόθυμο πλαίσιο συνθέτουν ένα σύνολο που σε προσκαλεί να αναζητήσεις την επόμενη στροφή. Το δοκιμάζουμε και ανακαλύπτουμε τι κρύβεται πίσω από τις υποσχέσεις του.

Σε μια αποκλειστική αποστολή, επισκεπτόμαστε το εργοστάσιο της Skoda στην Τσεχία και ακολουθούμε τη δημιουργία ενός Elroq RS. Από τη γραμμή παραγωγής περνάμε στη θέση του οδηγού και γράφουμε μαζί του τα πρώτα του χιλιόμετρα, με προορισμό τις μαγευτικές αυστριακές Άλπεις. Μια διαδρομή που αρχίζει εκεί όπου το αυτοκίνητο παίρνει μορφή και συνεχίζεται εκεί όπου καλείται να αποδείξει τον χαρακτήρα του.

Από τις αλπικές διαδρομές μεταφερόμαστε στην πίστα του Vairano, όπου μας περιμένει η Ferrari F80. Το ακραίο υβριδικό hypercar δοκιμάζεται στα όριά του και σημειώνει τον καλύτερο χρόνο μέχρι σήμερα. Ζούμε από τη θέση του οδηγού μια εμπειρία που φέρνει την τεχνολογία και τις επιδόσεις σε άλλο επίπεδο.

Η συνέχεια ανήκει σε αυτοκίνητα που διεκδικούν μια θέση στην καθημερινότητά μας. Δοκιμάζουμε το Changan Deepal S05 Ultra PHEV, με έμφαση στην ησυχία και την αποδοτικότητά του, και γνωρίζουμε το Lepas L8, από τη νέα μάρκα του ομίλου Chery. Στις σελίδες QElectric, το φιλικό και ευκολοδήγητο Aion UT δείχνει τις φιλοδοξίες του στην κατηγορία των μικρών ηλεκτρικών, ενώ το Opel Mokka GSe μάς δίνει την ευκαιρία να αναζητήσουμε τα γονίδια των GSi στη νέα εποχή της Opel. Δίπλα τους, η πεντάμετρη Xpeng P7+ συνδυάζει γρήγορη φόρτιση, πλούσιο εξοπλισμό και τιμή κάτω από 50.000 ευρώ. Αρκούν αυτά για να ξεχωρίσει;

Στη μεγάλη έρευνα για την αγορά αυτοκινήτου στα Βαλκάνια, χαρτογραφούμε 12 χώρες και συγκρίνουμε αγορές, φόρους και καύσιμα. Αναδεικνύουμε τις μεγάλες αντιθέσεις και τη θέση της Ελλάδας, σε μια περιοχή όπου η απόκτηση και η χρήση ενός αυτοκινήτου έχουν πολύ διαφορετικό κόστος από χώρα σε χώρα.

Με το αφιέρωμα «Μισός αιώνας στην αντλία», επιστρέφουμε στις πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του ’70 και φτάνουμε μέχρι σήμερα, παρακολουθώντας πώς η ακριβή βενζίνη, οι φόροι και οι περιορισμοί άλλαξαν τις μετακινήσεις μας. Παράλληλα, το κέντρο δοκιμών του Quattroruote δίνει απαντήσεις σε ένα απολύτως πρακτικό ερώτημα: με ποιο καύσιμο κάνεις καλύτερη οικονομία; Βενζίνη, ντίζελ, ρεύμα ή υγραέριο; Απλό υβριδικό ή plug-in; Οι μετρήσεις έχουν τον λόγο.

Το τεύχος συμπληρώνουν οι σημαντικότερες πρεμιέρες από την Auto Athina και την Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού, με τα μοντέλα που έρχονται να αλλάξουν την αγορά. Ταξιδεύουμε επίσης στη Γερμανία για να δούμε από κοντά το νέο μικρό smart #2, ενώ στις σελίδες της μοτοσικλέτας δοκιμάζουμε τη Royal Enfield Himalayan.

Οδηγική απόλαυση, τεχνολογία, έρευνα και ταξίδι. Όλα στο Quattroruote Νοεμβρίου, τεύχος 102. Μην το χάσετε αυτή τη Κυριακή, μαζί με τον Ελεύθερο Τύπο!