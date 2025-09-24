quattroruote-icon
Quattroruote

Quattroruote Οκτωβρίου 2025: Μην το χάσετε!

ΤΕΤΑΡΤΗ | 24.09.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
quattroruote-oktovriou-2025-min-to-chasete-776259

Αυτή τη Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο, το τεύχος Οκτωβρίου του Quattroruote σας ταξιδεύει με μοναδικές δοκιμές, νέες τεχνολογίες και καλοκαιρινές διαδρομές που αξίζει να ζήσετε!


  • Chery Tiggo 4 CSH: Αποκλειστική δοκιμή – Οδηγούμε πρώτοι το πιο προσιτό υβριδικό B-SUV της αγοράς. Με 12 χρόνια εγγύηση και χωρίς «εκπτώσεις» σε χώρους και εξοπλισμό
  • Αθήνα-Σόφια-Αθήνα με τα super hybrid Chery Tiggo 7 και Tiggo 8 CSH: 1.200+ χιλιόμετρα non-stop.
  • Ανάλυση: Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία τα τελευταία 10 χρόνια. Ρύποι, πανδημία, ελλείψεις πρώτων υλών, κινέζοι και δασμοί. Γιατί άλλαξαν τα πράγματα τόσο απότομα και τι θα γίνει στο μέλλον.
  • Οδηγήσαμε όλες τις νέες Porsche 911 στην Κρήτη. Το πιο εμβληματικό σπορ αυτοκίνητο έγινε υβριδικό, με στόχο την καλύτερη απόδοση.
  • Hypercar Mania: Οδηγούμε τρία ακραία υπεραυτοκίνητα. Την πιστάδικη Aston Martin Valhalla, την υπερηχητική Bugatti Mistral και την αγωνιστική Porsche 363 RSP

ΔΟΚΙΜΕΣ

  • Dacia Bister Mild Hybrid 4×4: Το απόλυτο, προσιτό οικογενειακό για μεγάλες οικογένειες που… δεν κολλάει πουθενά.
  • Audi A3 Sportback TFSI e Stronic: Η χρυσή τομή
  • Citroen C3 Aircross Hybrid: Το πιο πρακτικό μικρό SUV σε τιμή… κόστους.
  • Ford Puma Gen-e: To Best Seller της μάρκας έγινε ηλεκτρικό, όμως παρέμεινε πιστό στις ρίζες του.
  • KIA EV6 Long Range Facelift: Ρετουσάρισμα για να γίνει πιο ολοκληρωμένο
  • Οδηγήσαμε την νέα Mercedes CLA: Ηλεκτρική και τεχνολογική επανάσταση
  • KGM Torres Hybrid: Έρχεται στην Ελλάδα σύντομα, αλλά πήραμε μια καλή γεύση στην Φρανκφούρτη από το πρώτο υβριδικό της μάρκας. Οι Κορεάτες θα μας εντυπωσιάσουν.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

  • NIO: Ποια μοντέλα έρχονται στην Ελλάδα και ποια είναι η φιλοσοφία της «ψαγμένης» μάρκας που έφερε ο όμιλος της Μοτοδυναμικής, που υπερέχει σε τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη.
  • BMW: Ότι ξέρατε για την μάρκα της Βαυαρίας, ξεχάστε το. Η νέα εποχή είναι εδώ.
  • Πώς θα είναι το επόμενο Dacia Sandero; Θα παραμείνει προσιτό;
  • Jaguar: Κάτι δεν πάει καλά…
  • MR. Tamiya – In Memoriam

Και όπως πάντα: ειδήσεις, τάσεις, τεχνολογικές αναλύσεις και αποκλειστικότητες για το αύριο της αυτοκίνησης.

Μη το χάσετε!

