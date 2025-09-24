Quattroruote Οκτωβρίου 2025: Μην το χάσετε!

Αυτή τη Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο, το τεύχος Οκτωβρίου του Quattroruote σας ταξιδεύει με μοναδικές δοκιμές, νέες τεχνολογίες και καλοκαιρινές διαδρομές που αξίζει να ζήσετε!
- Chery Tiggo 4 CSH: Αποκλειστική δοκιμή – Οδηγούμε πρώτοι το πιο προσιτό υβριδικό B-SUV της αγοράς. Με 12 χρόνια εγγύηση και χωρίς «εκπτώσεις» σε χώρους και εξοπλισμό
- Αθήνα-Σόφια-Αθήνα με τα super hybrid Chery Tiggo 7 και Tiggo 8 CSH: 1.200+ χιλιόμετρα non-stop.
- Ανάλυση: Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία τα τελευταία 10 χρόνια. Ρύποι, πανδημία, ελλείψεις πρώτων υλών, κινέζοι και δασμοί. Γιατί άλλαξαν τα πράγματα τόσο απότομα και τι θα γίνει στο μέλλον.
- Οδηγήσαμε όλες τις νέες Porsche 911 στην Κρήτη. Το πιο εμβληματικό σπορ αυτοκίνητο έγινε υβριδικό, με στόχο την καλύτερη απόδοση.
- Hypercar Mania: Οδηγούμε τρία ακραία υπεραυτοκίνητα. Την πιστάδικη Aston Martin Valhalla, την υπερηχητική Bugatti Mistral και την αγωνιστική Porsche 363 RSP
ΔΟΚΙΜΕΣ
- Dacia Bister Mild Hybrid 4×4: Το απόλυτο, προσιτό οικογενειακό για μεγάλες οικογένειες που… δεν κολλάει πουθενά.
- Audi A3 Sportback TFSI e Stronic: Η χρυσή τομή
- Citroen C3 Aircross Hybrid: Το πιο πρακτικό μικρό SUV σε τιμή… κόστους.
- Ford Puma Gen-e: To Best Seller της μάρκας έγινε ηλεκτρικό, όμως παρέμεινε πιστό στις ρίζες του.
- KIA EV6 Long Range Facelift: Ρετουσάρισμα για να γίνει πιο ολοκληρωμένο
- Οδηγήσαμε την νέα Mercedes CLA: Ηλεκτρική και τεχνολογική επανάσταση
- KGM Torres Hybrid: Έρχεται στην Ελλάδα σύντομα, αλλά πήραμε μια καλή γεύση στην Φρανκφούρτη από το πρώτο υβριδικό της μάρκας. Οι Κορεάτες θα μας εντυπωσιάσουν.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
- NIO: Ποια μοντέλα έρχονται στην Ελλάδα και ποια είναι η φιλοσοφία της «ψαγμένης» μάρκας που έφερε ο όμιλος της Μοτοδυναμικής, που υπερέχει σε τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη.
- BMW: Ότι ξέρατε για την μάρκα της Βαυαρίας, ξεχάστε το. Η νέα εποχή είναι εδώ.
- Πώς θα είναι το επόμενο Dacia Sandero; Θα παραμείνει προσιτό;
- Jaguar: Κάτι δεν πάει καλά…
- MR. Tamiya – In Memoriam
Και όπως πάντα: ειδήσεις, τάσεις, τεχνολογικές αναλύσεις και αποκλειστικότητες για το αύριο της αυτοκίνησης.