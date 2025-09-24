Quattroruote Οκτωβρίου 2025: Μην το χάσετε!

Αυτή τη Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο, το τεύχος Οκτωβρίου του Quattroruote σας ταξιδεύει με μοναδικές δοκιμές, νέες τεχνολογίες και καλοκαιρινές διαδρομές που αξίζει να ζήσετε!

Chery Tiggo 4 CSH: Αποκλειστική δοκιμή – Οδηγούμε πρώτοι το πιο προσιτό υβριδικό B-SUV της αγοράς. Με 12 χρόνια εγγύηση και χωρίς «εκπτώσεις» σε χώρους και εξοπλισμό

Αθήνα-Σόφια-Αθήνα με τα super hybrid Chery Tiggo 7 και Tiggo 8 CSH: 1.200+ χιλιόμετρα non-stop.

Ανάλυση: Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία τα τελευταία 10 χρόνια. Ρύποι, πανδημία, ελλείψεις πρώτων υλών, κινέζοι και δασμοί. Γιατί άλλαξαν τα πράγματα τόσο απότομα και τι θα γίνει στο μέλλον.

ΔΟΚΙΜΕΣ

Dacia Bister Mild Hybrid 4×4: Το απόλυτο, προσιτό οικογενειακό για μεγάλες οικογένειες που… δεν κολλάει πουθενά.

Οδηγήσαμε την νέα Mercedes CLA: Ηλεκτρική και τεχνολογική επανάσταση

Ηλεκτρική και τεχνολογική επανάσταση KGM Torres Hybrid: Έρχεται στην Ελλάδα σύντομα, αλλά πήραμε μια καλή γεύση στην Φρανκφούρτη από το πρώτο υβριδικό της μάρκας. Οι Κορεάτες θα μας εντυπωσιάσουν.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

NIO: Ποια μοντέλα έρχονται στην Ελλάδα και ποια είναι η φιλοσοφία της «ψαγμένης» μάρκας που έφερε ο όμιλος της Μοτοδυναμικής, που υπερέχει σε τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη.

Θα παραμείνει προσιτό; Jaguar : Κάτι δεν πάει καλά…

: Κάτι δεν πάει καλά… MR. Tamiya – In Memoriam

Και όπως πάντα: ειδήσεις, τάσεις, τεχνολογικές αναλύσεις και αποκλειστικότητες για το αύριο της αυτοκίνησης.