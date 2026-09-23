Quattroruote Οκτωβρίου: 7 ηλεκτρικά, 13 υβριδικά και 1 supercar στο νέο μας τεύχος

Το Quattroruote Οκτωβρίου 2026 έρχεται με 21 δοκιμές, το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο εξώφυλλο και μεγάλα αφιερώματα στις τεχνολογίες και τις εξελίξεις που αλλάζουν την αυτοκίνηση.

Η αυτοκίνηση αλλάζει, οι επιλογές πολλαπλασιάζονται και τα ερωτήματα για το επόμενο αυτοκίνητο γίνονται όλο και περισσότερα. Ηλεκτρικό, full hybrid ή plug-in hybrid; Πόσο μακριά έχει φτάσει η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία και πώς απαντά η Ευρώπη; Έχει πράγματι τελειώσει η εποχή του ντίζελ; Στο Quattroruote 101, Οκτώβριος 2026, αναζητούμε απαντήσεις μέσα από δοκιμές, αποστολές και αναλύσεις, με 7 ηλεκτρικά, 13 υβριδικά και 1 supercar να δίνουν τον τόνο σε ένα τεύχος γεμάτο αυτοκίνητο.

Στο εξώφυλλο πρωταγωνιστεί το Zeekr 7GT, ένα Gran Turismo από την Κίνα, με έντονο ευρωπαϊκό άρωμα και φιλοδοξίες που ξεπερνούν τα γεωγραφικά σύνορα. Συνδυάζει τεχνολογίες και επιδόσεις που θα τραβούσαν την προσοχή ακόμη και του James Bond, μεγάλη αυτονομία και εντυπωσιακή ταχύτητα φόρτισης. Και το κάνει με μια τιμολογιακή τοποθέτηση που βάζει δύσκολα στον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό. Γνωρίζουμε ένα μοντέλο που θέλει να αποδείξει ότι ο χαρακτήρας ενός πραγματικού GT έχει θέση και στην ηλεκτρική εποχή.

Τα υβριδικά μπαίνουν στο μικροσκόπιο, με δύο θέματα που απαντούν σε ουσιαστικές απορίες των αγοραστών. Τι ακριβώς είναι τα full hybrid συστήματα, πώς λειτουργούν και γιατί κερδίζουν διαρκώς έδαφος στην ελληνική αγορά; Εξηγούμε την τεχνολογία πίσω από την ονομασία και τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται θερμικός κινητήρας και ηλεκτροκίνηση. Παράλληλα, εξετάζουμε το δίλημμα ανάμεσα στα κινεζικά Super Hybrid με τις τεράστιες αυτονομίες και στα ευρωπαϊκά plug-in hybrid με τις μεγάλες μπαταρίες. Ποια προσέγγιση συμφέρει περισσότερο στην τσέπη και τι χρειάζεται να προσέξει ο υποψήφιος αγοραστής;

Στις ηλεκτρικές δοκιμές, το ενδιαφέρον ξεκινά από την πόλη και φτάνει στη σπορ οδήγηση. Το Renault Twingo E-Tech Electric παρουσιάζει τη δική του εκδοχή για το πώς θα έπρεπε να είναι εξαρχής ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης. Το Opel Mokka GSe σηματοδοτεί την επιστροφή της Opel στα σπορ μοντέλα, αυτή τη φορά χωρίς turbo κινητήρα κάτω από το καπό, και μας καλεί να αναζητήσουμε τα γονίδια των θρυλικών GSi. Το MG4 EV Urban, με τη σειρά του, ανοίγει ένα διαφορετικό κεφάλαιο, προτάσσοντας έναν πιο φιλικό και σύγχρονο χαρακτήρα. Τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις στην ηλεκτροκίνηση, μέσα από τις σελίδες του QElectric.

Οι υβριδικές δοκιμές έχουν επίσης ξεχωριστό ενδιαφέρον. Οδηγούμε το Changan Deepal S05 Ultra PHEV, με έμφαση στην ησυχία και την αποδοτικότητα, αλλά και τη Mercedes GLB 200 Hybrid, η οποία στη δεύτερη γενιά της διατηρεί την πρακτικότητα στο επίκεντρο, περνώντας παράλληλα στην ψηφιακή εποχή. Στη δοκιμή του Jaecoo 5 SHS-H, εξετάζουμε πώς η πιο ελκυστική σχεδιαστική προσέγγιση συνδυάζεται με την οικονομία στη βενζίνη που χαρακτηρίζει τα συγγενικά του μοντέλα.

Οι αποστολές μας μάς φέρνουν κοντά σε ακόμη περισσότερες προτάσεις. Ταξιδεύουμε στο Λονδίνο για τις πρώτες εντυπώσεις από τα Volvo XC90, XC40, EX40 και EC40, γνωρίζοντας διαφορετικές εκφράσεις της σουηδικής φιλοσοφίας. Στην Αυστρία, το ενδιαφέρον στρέφεται στα Volkswagen ID. Polo, Skoda Epiq και Peak, με τις πρώτες μας εντυπώσεις να μεταφέρουν την εικόνα από το εξωτερικό στις σελίδες του περιοδικού.

Οι κινητήρες ντίζελ αποδεικνύονται πολύ σκληροί για να πεθάνουν. Την ώρα που η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τον εξηλεκτρισμό, μεγάλοι κατασκευαστές συνεχίζουν να επενδύουν στην εξέλιξη νέων κινητήρων πετρελαίου. Αναλύουμε το γιατί και το πώς, φωτίζοντας μια πλευρά της αυτοκίνησης που εξακολουθεί να έχει ενδιαφέρον. Παράλληλα, στο θέμα «Από τα αυτοκίνητα στα όπλα», εξετάζουμε τη στροφή της Ευρώπης στην αμυντική βιομηχανία και όσα βρίσκονται πίσω από αυτή.

Η ματιά μας στη διεθνή αυτοκινητοβιομηχανία φτάνει μέχρι το Μαρόκο και τη Βραζιλία. Αναλύουμε το «μαροκινό θαύμα», τις μακρόπνοες επενδύσεις στην παραγωγή αυτοκινήτων και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα απέναντι σε χώρες της Γηραιάς Ηπείρου. Με αφορμή τα 50 χρόνια της Fiat στη Βραζιλία, επιστρέφουμε στο όραμα του Gianni Agnelli και παρακολουθούμε πώς διαμορφώθηκε μια ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα στην ιταλική εταιρεία, μια κομβική αγορά και τους ανθρώπους της.

Στις σελίδες του τεύχους συναντάμε επίσης προσωπικότητες που αγάπησαν το αυτοκίνητο, αλλά έχασαν τη ζωή τους σε αυτό, σε ένα αφιέρωμα στην ανθρώπινη πλευρά αυτής της σχέσης. Και για τους φίλους των δύο τροχών, οι πρώτες εντυπώσεις από τη Suzuki SV-7GX βάζουν στο επίκεντρο μια μοτοσυκλέτα με τις προϋποθέσεις να πετύχει.

Quattroruote 101: Ένα τεύχος για όσα θέλουμε να οδηγούμε, όσα χρειάζεται να γνωρίζουμε και όσα διαμορφώνουν την επόμενη μέρα του αυτοκινήτου.