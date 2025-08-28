quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
QUATTRORUOTE

Quattroruote Σεπτεμβρίου 2025: Μην το χάσετε!

ΠΕΜΠΤΗ | 28.08.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
quattroruote-septemvriou-2025-min-to-chasete-772604

Αυτή τη Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο, το τεύχος Σεπτεμβρίου του Quattroruote σας ταξιδεύει με μοναδικές δοκιμές, νέες τεχνολογίες και καλοκαιρινές διαδρομές που αξίζει να ζήσετε!

ΔΟΚΙΜΕΣ: 6 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ, 2 ΥΒΡΙΔΙΚΑ, 1 ΝΤΙΖΕΛ, 1 LPG, 2 SUPERCAR


Geely EX5: Δοκιμάζουμε το μεσαίο ηλεκτρικό SUV που έχει στον εξοπλισμό του πολυτέλειες λιμουζίνας και κοστίζει λιγότερο 30.000 ευρώ.

Με την Alfa Romeo Junior Veloce στην πίστα και στο βουνό. Μπορεί ένα ηλεκτρικό B-SUV να είναι πραγματικά σπορ και να συγκριθεί με «καυτά» θερμικά μοντέλα; Είναι μια πραγματική Alfa Romeo;

Πώς να «χακάρεις» την οθόνη του αυτοκινήτου σου και να προσθέσεις λειτουργίες;

Η Zeekr έρχεται στην Ελλάδα. Τι ξεχωριστό φέρνει η Premium μάρκα του ομίλου Geely και ποια μοντέλα της θα έρθουν στην χώρα μας;

Ferrari F80: Οδηγούμε στην πίστα την καλύτερη Ferrari όλων των εποχών – Ferrari F50: Επιστροφή στις ρίζες. Θυμόμαστε το εμβληματικό Supercar της δεκαετίας του ’90, πρόγονο της F80, με τις απίστευτες για την εποχή τεχνολογίες.

ΔΟΚΙΜΕΣ

Maserati GT2 Stradale: Δοκιμάζουμε στην Πίστα του Vairano την ιταλική απάντηση στα «αγωνιστικά δρόμου»

Citroen e-C3 : Το προσιτό ηλεκτρικό που ξεχωρίζει με την αναλογική του φιλοσοφία. Αρκεί όμως η αυτονομία;

Mazda 6e: Οδηγήσαμε το νέο ηλεκτρικό σεντάν της Mazda που κοιτά στα ίσια το Tesla Model 3 σε τιμή και αυτονομία.

BYD Atto 3 Facelift: Το Best Seller ηλεκτρικό C-SUV της ελληνικής αγοράς ανανεώθηκε και φέρνει περισσότερο εξοπλισμό και άνεση, αλλά και πιο γρήγορο φόρτιση, στην ίδια τιμή.

Opel Frontera Hybrid: Η λογική επιλογή στην γκάμα της Opel για οικογένειες.

Toyota Yaris Hybrid: Δοκιμάζουμε την κορυφαία έκδοση του απόλυτου Success Story στην κατηγορία των supermini.

Συγκρίνουμε φιλοσοφίες προσιτών αυτοκινήτων: Υγραέριο ή ρεύμα, ποιο συμφέρει περισσότερο; – Dacia Sandero ECO-G LPG vs Citroen e-C3

Skoda Superb TDI: Το premium σεντάν της Τσέχικης φίρμας που είναι καλύτερο από τον γερμανικό ανταγωνισμό.

DS No 8: Πρώτες εντυπώσεις από το… προεδρικού επιπέδου γαλλικό ηλεκτρικό, που έχει πραγματική αυτονομία πάνω από 600 χιλιόμετρα.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Νέο VW T-ROC: Ταξιδέψαμε για να γνωρίσουμε τη νέα γενιά του δημοφιλούς Crossover.

Nissan Juke 2026: Η ώρα της αλλαγής για το B-SUV με την ιδιαίτερη σχεδίαση. Θα γίνει κι’ αυτό ηλεκτρικό;

Τελευταίο… ταξίδι με στυλ: Αυτοκίνητα νεκροφόρες που δεν ήξερες ότι υπάρχουν.

Moto

Honda Transalp XL750

 

Και όπως πάντα: ειδήσεις, τάσεις, τεχνολογικές αναλύσεις και αποκλειστικότητες για το αύριο της αυτοκίνησης.

Μη το χάσετε!

car-prices
google-news
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

mi-chasete-tin-eidiki-ekdosi-quattroruote-afti-ti-kyriaki-770725

QUATTRORUOTE

08.08.2025

Μη χάσετε την ειδική έκδοση Quattroruote αυτή τη Κυριακή!
quattroruote-avgoustou-2025-min-to-chasete-768473

QUATTRORUOTE

23.07.2025

Quattroruote Αυγούστου 2025: Μην το χάσετε!
quattroruote-iouliou-2025-min-to-chasete-764491

QUATTRORUOTE

24.06.2025

Quattroruote Ιουλίου 2025: Μην το χάσετε!
quattroruote-iouniou-2025-mi-to-chasete-759315

QUATTRORUOTE

21.05.2025

Quattroruote Ιουνίου 2025: Μη το χάσετε!
min-chasete-to-neo-tefchos-quattroruote-maios-2025-757018

QUATTRORUOTE

23.04.2025

Μην χάσετε το νέο τεύχος Quattroruote, Μάιος 2025!
eidiki-ekdosi-ola-ta-nea-montela-tou-2025-757593

QUATTRORUOTE

13.04.2025

Είδική Έκδοση – Όλα τα νέα μοντέλα του 2025

Πρόσφατες Ειδήσεις