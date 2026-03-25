QUATTRORUOTE

Quattroruote τεύχος #95: 12 υβριδικά SUV, νέα ηλεκτρικά και μια Ferrari που αλλάζει τα δεδομένα

ΤΕΤΑΡΤΗ | 25.03.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
Η εικόνα της σύγχρονης αυτοκίνησης αλλάζει με ρυθμούς που πριν από λίγα χρόνια θα φάνταζαν υπερβολικοί, και το νέο τεύχος Quattroruote έρχεται να αποτυπώσει ακριβώς αυτή τη μετάβαση.

Με πληθώρα δοκιμών, έντονο ταξιδιωτικό χαρακτήρα και θεματολογία που αγγίζει από την καθημερινότητα μέχρι τα όρια της υπερβολής, η νέα έκδοση λειτουργεί σαν μια πλήρης ακτινογραφία της αγοράς σήμερα.

Το νέο πρόσωπο της αγοράς

Στο εξώφυλλο βρίσκεται το VW T-Roc, ένα μοντέλο που τα τελευταία χρόνια κατάφερε να ξεπεράσει ακόμα και το Golf σε πωλήσεις, κάτι που από μόνο του λέει πολλά. Η νέα γενιά του έρχεται πιο ώριμη, πιο ολοκληρωμένη και με σαφή προσανατολισμό προς την εξηλεκτρισμένη εποχή. Οι νέοι υβριδικοί κινητήρες και η πιο “rock” σχεδίαση δείχνουν ξεκάθαρα τη διάθεση της Volkswagen να κρατήσει το T-Roc στην κορυφή.

Την ίδια στιγμή, το τεύχος εστιάζει σε ένα από τα πιο καυτά segments της αγοράς, τα full hybrid C-SUV, συγκρίνοντας δώδεκα διαφορετικές προτάσεις. Οικογενειακά, πρακτικά και με εξελιγμένα αυτοφορτιζόμενα συστήματα, τα μοντέλα αυτά δείχνουν γιατί το υβριδικό παραμένει η πιο ισορροπημένη λύση για τον Έλληνα οδηγό.

Από την καθημερινότητα… στην υπερβολή

Και κάπου εκεί, έρχεται η αντίθεση. Από την οικονομία και τη λογική, περνάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό: μια υβριδική Ferrari 849 Testarossa με 1050 ίππους. Την οδηγούμε στη Σεβίλλη και στην πίστα Monteblanco, σε μια εμπειρία που δύσκολα περιγράφεται με λέξεις. Είναι η απόδειξη ότι η εξηλεκτρισμένη εποχή δεν σημαίνει απαραίτητα λιγότερο συναίσθημα. Ίσως το αντίθετο.

Ταξίδια με χαρακτήρα

Το τεύχος δεν μένει μόνο στις δοκιμές. Ανοίγει τον χάρτη και μας ταξιδεύει. Από τα Αμπελάκια Θεσσαλίας, με τα αρχοντικά που κουβαλούν ιστορία αιώνων, μέχρι την Ορεινή Αρκαδία και το Λύκαιο Όρος, σε μια off-road απόδραση με το Suzuki Vitara 4WD.


Και έπειτα, ένα πέρασμα στο παρελθόν με σύγχρονη ματιά: το VW ID.Buzz Long, το βανάκι των παιδιών των λουλουδιών που πλέον μπήκε στην πρίζα, συνδέοντας δύο εντελώς διαφορετικές εποχές με έναν τρόπο που μόνο η αυτοκίνηση ξέρει να κάνει.

Δοκιμές με ουσία

  • Η καρδιά του τεύχους χτυπά στις δοκιμές, και εδώ η ποικιλία είναι εντυπωσιακή. Από το Kia Sportage HEV 4WD, που καταφέρνει να λειτουργεί σαν “δύο αυτοκίνητα σε ένα”, μέχρι το Audi A5 eHybrid 367, που ισορροπεί ανάμεσα σε απόδοση και refinement, προετοιμάζοντας το έδαφος για κάτι ακόμη πιο ακραίο.
  • Η Toyota Aygo X δείχνει ότι τα μικρά πόλης όχι μόνο επιβιώνουν, αλλά εξελίσσονται, φέρνοντας την υβριδική τεχνολογία εκεί που δεν την περιμένεις. Στον αντίποδα, το Aion V μετατρέπει το αυτοκίνητο σε έναν πραγματικό χώρο διαβίωσης, με lounge χαρακτήρα και εξοπλισμό που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα.
  • Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το BYD Sealion 5 DM-i, που συνδυάζει πρακτικότητα και τεχνολογία super hybrid σε τιμή που θυμίζει mild hybrid, αλλά και το Zeekr X, που αποδεικνύει πως η νέα γενιά premium από την Κίνα δεν παίζει πλέον σε δεύτερο ρόλο.
  • Και φυσικά, η εμπειρία με την BMW iX3 έρχεται να δείξει ότι το restart των Γερμανών δεν είναι απλά μια υπόσχεση, αλλά μια πραγματικότητα με ουσία, τεχνολογία και αυτονομία που αλλάζει τα δεδομένα.

Η μεγάλη εικόνα

  • Πέρα από τα αυτοκίνητα, το τεύχος ανοίγει και πιο “βαριά” θέματα. Οι γεωπολιτικές εντάσεις και ο τρόπος που επηρεάζουν την αγορά αυτοκινήτου αναλύονται με τρόπο που σε βάζει να δεις την αυτοκίνηση πέρα από το τιμόνι.
  • Παράλληλα, ο νέος CEO της Stellantis μιλά ανοιχτά για τη στρατηγική της εταιρείας, τους petrolheads και τη δυναμική των κινεζικών brands στην Ευρώπη. Είναι μια συνέντευξη που δεν περιορίζεται στα τυπικά, αλλά αγγίζει την ουσία της επόμενης ημέρας.

Και για δύο τροχούς

Το τεύχος δεν ξεχνά και τους φίλους της μοτοσυκλέτας, με το KOVE 800X Pro να αποδεικνύει ότι η Κίνα μπορεί πλέον να προσφέρει σοβαρές adventure προτάσεις σε τιμές που ανατρέπουν τα δεδομένα.

google-news
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
