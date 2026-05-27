Quattroruote τεύχος 97: Όλα όσα θα διαβάσετε στο νέο μας τεύχος

Η αυτοκίνηση αλλάζει με ρυθμούς που μέχρι πριν λίγα χρόνια έμοιαζαν αδιανόητοι. Τα ηλεκτρικά ωριμάζουν, οι Κινέζοι κατασκευαστές επεκτείνονται επιθετικά, τα hatchback επιστρέφουν στο προσκήνιο και η τεχνολογία εξελίσσεται ταχύτερα από ποτέ.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το νέο τεύχος του Quattroruote κυκλοφορεί γεμάτο δοκιμές, αποστολές, συγκρίσεις και αποκλειστικά θέματα που δείχνουν ξεκάθαρα πού πηγαίνει η αυτοκίνηση.

Το νέο Opel Astra στο εξώφυλλο

Θέμα εξωφύλλου του νέου τεύχους είναι το ανανεωμένο Opel Astra, ένα μοντέλο που εδώ και 35 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς στα hatchback αυτοκίνητα. Σε μια αγορά που έχει γεμίσει SUV, το Astra συνεχίζει να λειτουργεί ως η «αντιπρόταση» για όσους εξακολουθούν να θέλουν χαμηλή θέση οδήγησης, σωστό πάτημα και πιο ολοκληρωμένη οδηγική αίσθηση. Στο αναλυτικό μας θέμα εξετάζουμε όλες τις διαθέσιμες εκδόσεις του μοντέλου, από τις Mild Hybrid και diesel μέχρι τις Plug-In Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικές, ενώ αναλύουμε και τις σημαντικές αλλαγές σε σχεδίαση, ποιότητα και τεχνολογία.

Μία εβδομάδα στην Κίνα με τη Chery

Από το Πεκίνο και τη Σαγκάη μέχρι τη Wuhu, ταξιδεύουμε στην καρδιά της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας και γνωρίζουμε από κοντά το οικοσύστημα της Chery. Bullet trains με 350 χλμ./ώρα, crash tests μπροστά στα μάτια μας, ρομπότ, τεχνητή νοημοσύνη, solid-state μπαταρίες και τεχνολογίες που δείχνουν καθαρά πώς σκέφτεται σήμερα η νέα υπερδύναμη του αυτοκινήτου. Πρόκειται για μία από τις πιο εντυπωσιακές αποστολές που έχουμε πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια.

Στις ειδικές διαδρομές του Acropolis

Στο νέο τεύχος ακολουθούμε επίσης το Rally Acropolis με το best seller μοντέλο της ελληνικής αγοράς, το Toyota Yaris Cross. Ένα ξεχωριστό οδοιπορικό σε παλιές και νέες ειδικές διαδρομές της Πελοποννήσου, με πληροφορίες για το πού αξίζει να σταθείτε, τι να περιμένετε και πώς να ζήσετε τον αγώνα όσο πιο αυθεντικά γίνεται.

Τα πιο οικονομικά αυτοκίνητα που έχουμε μετρήσει

Με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να παραμένει σε υψηλά επίπεδα, ετοιμάσαμε ένα μεγάλο αφιέρωμα με τα πιο οικονομικά μοντέλα που έχουμε δοκιμάσει από κάθε κατηγορία κινητήρα. Βενζίνη, Mild Hybrid, diesel, Plug-In Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικά περνούν από το μικροσκόπιο, ενώ παράλληλα υπενθυμίζουμε βασικούς κανόνες που μπορούν πραγματικά να μειώσουν την κατανάλωση και το κόστος μετακίνησης στην καθημερινότητα.

Οι μεγάλες δοκιμές του μήνα

Στις δοκιμές του νέου τεύχους ξεχωρίζουν μερικά από τα σημαντικότερα νέα μοντέλα της αγοράς. Οδηγούμε τη νέα Mercedes-Benz CLA 200 Hybrid, το μοντέλο με το οποίο η Mercedes εισάγει τη νέα της φιλοσοφία και αρχιτεκτονική, αλλά και τη βραβευμένη BMW iX3 M50, που πολλοί θεωρούν σήμερα το πιο ολοκληρωμένο ηλεκτρικό SUV. Δοκιμάζουμε επίσης το ανανεωμένο BYD Atto 3 EVO, την Audi A6 TDI MHEV Plus που αποδεικνύει ότι ο diesel παραμένει επίκαιρος, αλλά και το Peugeot 3008 PHEV GT με το κινητήριο σύνολο που του ταιριάζει περισσότερο. Παράλληλα, συγκρίνουμε τα SEAT Arona και Kia Stonic, ενώ οδηγούμε για πρώτη φορά τα νέα BYD Atto 2 DM-i και Kia EV2.

Το ισχυρότερο μοντέλο παραγωγής της Porsche

Στην Ελλάδα οδηγήσαμε και το πιο ισχυρό αυτοκίνητο παραγωγής που έχει παρουσιάσει ποτέ η Porsche. Και όχι, δεν πρόκειται για κάποια νέα 911 ή hypercar. Πρόκειται για το νέο ηλεκτρικό Porsche Cayenne, που αλλάζει πλήρως όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για το μεγάλο SUV της εταιρείας.

Freelander και AMG στη νέα εποχή

Στις παρουσιάσεις του μήνα ξεχωρίζει η επιστροφή του ονόματος Freelander μέσα από τη συνεργασία της Jaguar Land Rover με τη Chery. Παράλληλα, βλέπουμε τη νέα ηλεκτρική Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe, ένα μοντέλο που προσπαθεί να μεταφέρει την αίσθηση ενός θερμικού V8 στη νέα ηλεκτρική εποχή μέσω προσομοίωσης ήχου και λειτουργίας.