Το νέο τεύχος Quattroruote είναι εδώ, με Super Hybrid πρωταγωνιστή και καλοκαιρινή ενέργεια

Το νέο τεύχος του Quattroruote έρχεται με έντονο καλοκαιρινό χαρακτήρα, αλλά και με την ουσία που χρειάζεται κάθε αναγνώστης που αγαπά το αυτοκίνητο.

Το τεύχος 98 δεν περιορίζεται σε μία απλή καταγραφή νέων μοντέλων. Ανοίγει τη συζήτηση για την οικονομία, την ηλεκτροκίνηση, την απόλαυση της οδήγησης, τα ταξίδια, την αγορά, αλλά και τον κόσμο των αγώνων, μέσα από δοκιμές, παρουσιάσεις και αφιερώματα που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης αυτοκίνησης.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το Chery Tiggo 7 HEV, ένα μοντέλο που έρχεται να παίξει δυνατά στην καρδιά της οικογενειακής κατηγορίας, έχοντας ως βασικό του όπλο την οικονομία. Με Super Hybrid τεχνολογία, 225 ίππους, άνετους χώρους για όλους και τιμή από 25.990 ευρώ, το νέο SUV της Chery μπαίνει στο μικροσκόπιο του περιοδικού και γίνεται το μεγάλο θέμα του μήνα. Σε μία αγορά όπου το value for money έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία από ποτέ, το Tiggo 7 HEV δείχνει πως τα υβριδικά SUV δεν χρειάζεται να είναι απρόσιτα για να είναι ολοκληρωμένα.

Το ηλεκτρικό κομμάτι του τεύχους έχει επίσης ιδιαίτερα έντονη παρουσία. Στο QElectric ταξιδεύουμε στην Πάρο και την Αντίπαρο με το Suzuki e Vitara ALLGRIP 4WD, εξετάζοντας στην πράξη γιατί ένα ικανό ηλεκτρικό B-SUV μπορεί να ταιριάξει «γάντι» στις Κυκλάδες. Δεν είναι απλώς μία ακόμη ηλεκτρική δοκιμή, αλλά ένα οδοιπορικό με πραγματικές συνθήκες, νησιωτικούς δρόμους, καθημερινές ανάγκες και την απαραίτητη δόση καλοκαιρινής ελευθερίας.

Δίπλα του, το τεύχος φιλοξενεί τρία ακόμη πολύ σημαντικά ηλεκτρικά μοντέλα. Το Toyota C-HR+ με μπαταρία 77 kWh, το νέο Nissan Micra EV με μπαταρία 52 kWh και το DS No. 4 E-Tense δείχνουν τρεις διαφορετικές εκδοχές της ηλεκτροκίνησης. Από την πιο πρακτική και mainstream προσέγγιση, μέχρι την πιο premium αισθητική, η νέα γενιά ηλεκτρικών αυτοκινήτων αρχίζει να αποκτά περισσότερες προσωπικότητες και λιγότερο κοινότοπο χαρακτήρα.

Στις δοκιμές, το τεύχος 98 έχει έντονο ενδιαφέρον για όσους θέλουν να δουν πώς κινούνται σήμερα οι κλασικές κατηγορίες της αγοράς. Το Jeep Compass e-Hybrid 145 δοκιμάζεται ως μία σύγχρονη υβριδική SUV πρόταση, το Seat Ibiza FR 1.0 TSI 115 PS θυμίζει πως τα supermini μπορούν ακόμη να έχουν οδηγικό ενδιαφέρον, ενώ το Range Rover Sport MY26 μπαίνει απέναντι στο MY2005, σε μία σύγκριση που δεν είναι μόνο τεχνική, αλλά και σχεδόν ιστορική. Δύο γενιές, δύο εποχές, μία φιλοσοφία που εξελίχθηκε χωρίς να χάσει εντελώς το κύρος της.

Από τις πρώτες εντυπώσεις ξεχωρίζουν η αποστολή στη Φρανκφούρτη για το Leapmotor B05, το εντυπωσιακό Denza Z9 GT και το νέο Renault 4. Τρία μοντέλα με εντελώς διαφορετικό προσανατολισμό, αλλά με κοινό σημείο το γεγονός πως ανήκουν στη νέα εποχή της αυτοκίνησης, εκεί όπου η Κίνα, η Ευρώπη και η νοσταλγία συναντιούνται με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς από ό,τι περιμέναμε.

Το τεύχος δεν μένει όμως μόνο στα αυτοκίνητα. Στα αφιερώματα, υπάρχει ένα θέμα που αφορά κάθε οδηγό που ταξιδεύει: αξίζει να πηγαίνεις με 110 αντί για 130 χλμ./ώρα; Η απάντηση δεν είναι μόνο θεωρητική, αφού πίσω από αυτήν κρύβονται κατανάλωση, χρόνος, κόστος και πραγματική οικονομία. Μαζί, διαβάζουμε για τις κλοπές καλωδίων φόρτισης, για τα 70 χρόνια Quattroruote, για τους Formula Students, για τα ορυκτά καύσιμα, αλλά και για τα πιο γρήγορα εκτός δρόμου αυτοκίνητα.

Ξεχωριστή θέση έχει και το αγωνιστικό κομμάτι. Στο τεύχος 98 μπαίνουμε στο δεξί μπάκετ και συνοδηγούμε με τον Θέμη Χαλκιά στο αγωνιστικό Rally2 που συμμετέχει στο Ράλλυ Ακρόπολις 2026. Είναι από εκείνα τα θέματα που δεν διαβάζονται απλώς σαν τεχνική ανάλυση, αλλά σαν εμπειρία. Γιατί άλλο είναι να μιλάς για αγωνιστικά αυτοκίνητα και άλλο να βρίσκεσαι μέσα σε ένα, εκεί όπου κάθε μέτρο δρόμου αποκτά άλλη ένταση.

Τέλος, για τους φίλους των δύο τροχών, το τεύχος φιλοξενεί τη Ducati Multistrada V2, μία μοτοσυκλέτα που συνεχίζει να υπηρετεί την ιδέα του ταξιδιού με δυναμισμό, τεχνολογία και ιταλικό χαρακτήρα. Έτσι, το νέο Quattroruote δεν είναι απλώς ένα ακόμη τεύχος γεμάτο δοκιμές. Είναι ένα πλήρες καλοκαιρινό πακέτο για όσους βλέπουν την αυτοκίνηση ως αγορά, ως τεχνολογία, ως ταξίδι και, πάνω απ’ όλα, ως εμπειρία.