Στο τεύχος 103 του Quattroruote μπαίνουμε στο συνεργείο της SportcarsTech, συγκρίνουμε το κόστος κίνησης με βενζίνη, υγραέριο και ρεύμα και γιορτάζουμε τα 100 χρόνια του πιο διάσημου δρόμου της Αμερικής. Στις δοκιμές του μήνα θα βρείτε πέντε ηλεκτρικά και δύο υβριδικά, ενώ στις πρώτες εντυπώσεις μια Ferrari με δώδεκα κυλίνδρους και χειροκίνητο κιβώτιο κλέβει την παράσταση.

Αν μπορούσατε να αλλάξετε ένα πράγμα στο αυτοκίνητό σας, από πού θα ξεκινούσατε; Λίγη παραπάνω ισχύς είναι η αυθόρμητη απάντηση πολλών οδηγών. Τι γίνεται, όμως, με τα φρένα, την ανάρτηση και τον τρόπο που περνά αυτή η δύναμη στον δρόμο; Στο θέμα εξωφύλλου του Quattroruote Δεκεμβρίου, η SportcarsTech μάς βάζει στα μυστικά της σωστής βελτίωσης. Αφετηρία είναι μια ερώτηση που αξίζει να απαντήσει κανείς προτού παραγγείλει το πρώτο ανταλλακτικό. Τι ακριβώς θέλει να κάνει καλύτερα το αυτοκίνητό του;

Στην Πορτογαλία πιάνουμε το τιμόνι του νέου Dacia Spring των 80 ίππων. Τα πλακόστρωτα του Κασκάις και η δυνατή βροχή μάς δίνουν την ευκαιρία να εκτιμήσουμε από τα πρώτα κιόλας χιλιόμετρα δύο από τις σημαντικότερες αλλαγές του μικρού ηλεκτρικού. Η ανάρτηση απορροφά καλύτερα τις ανωμαλίες και το Spring εμπνέει περισσότερη εμπιστοσύνη στο βρεγμένο. Από το Κασκάις περνάμε στη Ferrari 12Cilindri Manuale, όπου το ενδιαφέρον μοιράζεται ανάμεσα στον V12 και στον λεβιέ ταχυτήτων. Πώς αλλάζει η εμπειρία πίσω από το τιμόνι μιας σύγχρονης δωδεκακύλινδρης Ferrari όταν ο οδηγός αναλαμβάνει ο ίδιος κάθε αλλαγή σχέσης; Οι πρώτες μας εντυπώσεις στο τεύχος Δεκεμβρίου.

Στις σελίδες του Q Electric δοκιμάζουμε το τετρακίνητο Volvo EX60 P10 AWD, το Volkswagen ID. Polo των 211 ίππων και το Skoda Epiq Selection. Στο ανανεωμένο Audi Q4 e-tron Performance ξεχωρίζουμε τη φιλόξενη καμπίνα και τα εργονομικά χειριστήρια, ενώ με το πισωκίνητο Leapmotor B05 ανακαλύπτουμε πόσο εύκολα βρίσκει τη θέση του στις καθημερινές μετακινήσεις. Στις υβριδικές δοκιμές του μήνα οδηγούμε το SUV Jaecoo 7 SHS-H και ανοίγουμε την οροφή του Fiat 500 Hybrid Cabrio. Ποια από τις διαθέσιμες τεχνολογίες συμφέρει περισσότερο όταν έρθει η ώρα να πληρώσεις για τις διαδρομές σου; Στο τεχνικό θέμα του μήνα συγκρίνουμε βενζίνη, υγραέριο και ρεύμα, με κοινό μέτρο το κόστος για την ίδια απόσταση.

Στα Suzuki Off Road Stories αφήνουμε την άσφαλτο με το S-Cross και εξερευνούμε ένα τοπίο όπου τη θέση των ορυχείων έχουν πάρει λίμνες. Από εκεί, οι ταξιδιωτικές σελίδες του τεύχους μάς περνούν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Η Route 66 συμπληρώνει 100 χρόνια και ακολουθούμε την ιστορία της, από το Σικάγο μέχρι την Καλιφόρνια, για να δούμε πώς ένας δρόμος έγινε από μόνος του λόγος για να ταξιδέψεις στην Αμερική. Το τεύχος ολοκληρώνεται σε δύο τροχούς, με τη δοκιμή της Suzuki SV-7GX.

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