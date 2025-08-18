Αυτή είναι η ομορφότερη Aston Martin στην ιστορία και έχει 805 ίππους

Μια υπέροχη έκπληξη επιφύλασσαν οι Ringbrothers για το φετινό Monterey Car Week: πιθανότατα την πιο όμορφη Aston Martin που έχουμε δει.

Aston Martin DBS “Octavia”: η ομορφότερη Aston και ίσως το ομορφότερο restomod που έχουμε δει

Εγγλέζικο DNA, αμερικάνικο φινίρισμα και αποκάλυψη στο Monterey Car Week

Ανανεωμένο look και ισχύς 800+ ίππων για Αγγλίδα «ψηλομύτα»

Ολοένα και περισσότεροι σχεδιαστές ανατρέχουν στο ένδοξο παρελθόν για να αντλήσουν έμπνευση για το νέο τους έργο, ωστόσο, μερικοί αρκούνται στο να εκσυγχρονίσουν θρυλικά μοντέλα του παρελθόντος, δίνοντάς τους νέο «αέρα». Αυτά είναι τα λεγόμενα restomods, με ίσως το κορυφαίο παράδειγμα που έχουμε δει τελευταία να είναι η αναβίωση αυτής της υπέροχης Aston Martin DBS.

Ένα έργο τέχνης των Ringbrothers

H Ringbrothers είναι γνωστή στον χώρο των restomods, έχοντας στο «παλμαρέ» τους αρκετές εντυπωσιακές δημιουργίες. Η εταιρεία εστίαζε μέχρι σήμερα κυρίως στα muscle cars, έχοντας δημιουργήσει πολυάριθμα υπέροχα restomods, ωστόσο, για το νέο τους έργο βγήκαν για πρώτη φορά εκτός συνόρων και αποφάσισαν να αναβιώσουν μια Aston Martin DBS του 1971, στην οποία έδωσαν το προσωνύμιο “Octavia”.

Με τη βοήθεια του σχεδιαστή Gary Ragle, η Ringbrothers σχεδίασε ένα προσαρμοσμένο αμάξωμα, μεγαλώνοντας το μεταξόνιο κατά 3,0 ίντσες, το μετατρόχιο κατά 8,0 ίντσες και το πλάτος του πίσω μέρους κατά άλλες 10,0 ίντσες.

Ομορφιά του χθες και δυναμικό στήσιμο του σήμερα

Κάτω από τις πανέμορφες και διαχρονικές καμπύλες της Aston Martin DBS κρύβεται ένα αυτοκίνητο που έχει στηθεί για να ανταπεξέρχεται στις απαιτήσεις του σήμερα, με ένα πλαίσιο Roadster Shop Fast Track Stage III με πλήρως ανεξάρτητη πίσω ανάρτηση. Η παλαιού τύπου αναρτήσεις έχουν αντικατασταθεί από coilovers της Fox Racing, ενώ οι τροχοί της HRE έχουν τυλιχθεί με ελαστικά Michelin Pilot Sport Cup 2 και φιλοξενούν τα τεράστια φρένα 14 ιντσών της Brembo.

Διαβάστε επίσης: Μία Ferrari 288 GTO αν φτιαχνόταν σήμερα (φωτογραφίες)

Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας V8 κινητήρας “Coyote” της Ford, ο οποίος επωφελείται κι από ένα supercharger 2,65 λίτρων της Harrop. Η ισχύς ανέρχεται στους 805 ίππους, δηλαδή τους υπερδιπλάσιους από τους 320 ίππους του εργοστασιακού V8 κινητήρα 5,3 λίτρων με τον οποίο το αυτοκίνητο είχε βγει από το εργοστάσιο πριν μισό αιώνα.

Τι κρατάμε:

Ομορφιά του χθες και επιδόσεις του σήμερα από την Aston Martin DBS Octavia

Άλλο ένα έργο τέχνης από την εταιρεία restomod Ringbrothers

Αποκάλυψη στο Monterey Car Week και αποθέωση από το κοινό

Φωτογραφίες: Ringbrothers.com, Roadandtruck.com

Η Lamborghini αποκάλυψε το ισχυρότερο μοντέλο στην ιστορία της – Έχει ελληνικό όνομα

Καλοκαίρι: Το κόλπο με την πόρτα που «δροσίζει» το αυτοκίνητο σε 10 δευτερόλεπτα!

Το φθηνότερο Toyota στην Ελλάδα – Τι τιμή έχει;