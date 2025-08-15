Αυτή είναι η πιο πολυτελής Mercedes-Benz στην ιστορία – Έρχεται με δικό της άρωμα

Ένα νέο υπερπολυτελές μοντέλο παρουσίασε η Mercedes-Maybach στο Monterey Car Week, εμπνευσμένο από τις πανέμορφες ακτογραμμές της Καλιφόρνια.

Η Mercedes-Maybach παρουσίασε το νέο υπερπολυτελές σεντάν-ναυαρχίδα, S680 Edition Emerald Isle στο Monterey Car Week

Εκτός από υπέροχους χρωματικούς συνδυασμούς, εσωτερικό-παλάτι με ψυγείο για τη σαμπάνια, έχει και δικό της… άρωμα

Κινητήρας V12 με 621 ίππους γιατί… γιατί έτσι!

Το Monterey Car Week ξεκίνησε και η γερμανική μάρκα δεν έχασε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει την εκδήλωση για να αποκαλύψει τη νέα λιμουζίνα-ναυαρχίδα, S680 Edition Emerald Isle. Αυτή έχει άρωμα (κυριολεκτικά) από Καλιφόρνια, αντλώντας έμπνευση από τις γραφικές ακτογραμμές της πολιτείας των ΗΠΑ.

Εξωτερικό-Πίνακας ζωγραφικής

Η νέα S680 Edition Emerald Isle αντλεί έμπνευση από τα γραφικά τοπία της Καλιφόρνια κι αυτό γίνεται άμεσα εμφανές χάρη στον υπέροχο συνδυασμό χρωμάτων του αμαξώματος. Εξωτερικά βλέπουμε μία διχρωμία που αποτελείται από τα Manufaktur Moonlight White Metallic, εμπνευσμένο από τη λευκή άμμο του Pebble Beach, ενώ το Manufaktur Mid Ireland Green Metallic αντλεί έμπνευση από τα κυπαρίσσια του Monterey.

Τον εντυπωσιακό συνδυασμό χρωμάτων ολοκληρώνουν οι λεπτομέρειες όπως τα χρωμιωμένα στοιχεία και οι σφυρήλατοι τροχοί 21 ιντσών σε απόχρωση Champagne Flute.

Εσωτερικό που ντρέπεσαι να μπεις

Φυσικά, όταν μιλάμε για μια Mercedes-Maybach το πραγματικό highlight είναι το εσωτερικό και η S680 Edition Emerald Isle δεν αποτελεί εξαίρεση. Οι ιδιαίτερες πινελιές συνεχίζονται και στο εσωτερικό της καμπίνας, η οποία είναι πλούσια διακοσμημένη με χειροποίητο δέρμα Manufaktur Light Brown Nappa, καθώς και επένδυση οροφής από μαύρο δέρμα Nappa με μοτίβο καπιτονέ διαμαντιού.

Οι αγοραστές θα βρουν επίσης διακοσμητικά Manufaktur Black Piano Lacquer Flowing Lines, ειδικές πλάκες στα μαρσπιέ και το σήμα «Edition Emerald Isle 1 of 25» στην κεντρική κονσόλα. Συνοδεύονται από premium πατάκια με μπορντούρα από ανοιχτό καφέ δέρμα Nappa και κεντημένο λογότυπο Mercedes-Maybach.

Το υπερπολυτελές σεντάν της Mercedes έχει εξοπλιστεί με το Executive Rear Seat Package Plus, με μια κεντρική κονσόλα να χωρίζει τα πίσω καθίσματα, πτυσσόμενα τραπεζάκια, μαξιλάρια στα πίσω καθίσματα, ψυγείο και βάση για την σαμπάνια. Η αυτοκινητοβιομηχανία συνεργάστηκε επίσης με τεχνίτες για να δημιουργήσει ένα ειδικό άρωμα αποκλειστικά για την S680 Edition Emerald Isle. Αυτό διαχέεται μέσω του συστήματος Air Balance και λέγεται ότι διαθέτει νότες κέδρου, κυπαρισσιού και θαλασσινού αλατιού.

Ο κινητήρας που της ταίριαζε

Εννοείται πως οι άνθρωποι της Mercedes δε θα μπορούσαν να βάλουν οποιονδήποτε κινητήρα στη νέα ναυαρχίδα, οπότε διάλεξαν έναν twin-turbo V12 6,0 λίτρων με απόδοση 621 ίππων και 900 Nm ροπής. Αυτός συνδυάζεται με ένα αυτόματο κιβώτιο 9 σχέσεων. Το αυτοκίνητο είναι τετρακίνητο και μπορεί να κάνει το 0-100 χλμ./ώρα σε περίπου 4,5 δευτερόλεπτα, παρότι ζυγίζει σχεδόν 2,5 τόνους (2.425 κιλά).

Διαβάστε επίσης: Θαύμα: Νέο supercar με V12 κινητηρά και χειροκίνητο κιβώτιο – Ποιος το φτιάχνει;

Η Mercedes-Maybach θα κατασκευάσει συνολικά 25 S680 Edition Emerald Isle, οι οποίες θα φτάσουν στις αντιπροσωπείες στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό το φθινόπωρο. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για το κόστος, αλλά το στάνταρ μοντέλο ξεκινά από τα περίπου 200.000 ευρώ.

Τι κρατάμε:

Η νέα Mercedes-Maybach φέρνει, όπως ήταν αναμενόμενο, νέα επίπεδα πολυτέλειας

Υπέροχα υλικά, αποχρώσεις εμπνευσμένες από την ομορφιά της Καλιφόρνια και άρωμα Ειρηνικού

Κινητήρας V12 ανάλογος του χαρακτήρα του αυτοκινήτου

Μόλις 25 κομμάτια με τιμή που αναμένεται να ξεπεράσει κατά πολύ τα 200.000 ευρώ

Πηγή: Carscoops.com

Τα 5 μικρά αυτοκίνητα με το μεγαλύτερο πορτμπαγκάζ – Τιμές από 16.190€

Αναλυτικός οδηγός: όλα τα μέτρα της αστυνομίας για τον Δεκαπενταύγουστο

Η BMW που έχει διπλάσιες πωλήσεις από τον αμέσως επόμενο ανταγωνιστή στην Ελλάδα το 2025 – Είναι η πιο φθηνή όλων