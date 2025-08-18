Αυτή είναι η πιο σκληροπυρηνική Ford Mustang GTD σήμερα – Δες πόσο κοστίζει

Χαζεύοντας τη νέα έκδοση της Ford Mustang GTD γεννιέται το εξής ερώτημα: τι να τα κάνεις τα χρώματα όταν μπορείς να το έχεις όλο carbon;

Νέα έκδοση Ford Mustang GTD Liquid Carbon με άφθονο ανθρακόνημα

Περίπου 6 κιλά ελαφρύτερη από την «απλή» Mustang GTD Carbon Series με το πακέτο Performance

815 ίπποι και 900 Nm ροπής από ένα υπέροχο «άλογο» που έχει αποδείξει ήδη την αξία του στο Nurburgring

Εκτός από την εξαιρετική του ανθεκτικότητα και το μικρό του βάρος, το carbon έχει και μια ιδιαίτερη εμφάνιση – κάτι που έχει «αναγκάσει» αρκετούς κατασκευαστές να το χρησιμοποιούν σε σχεδιαστικές πινελιές που προσθέτουν στο εσωτερικό αλλά και στο εσωτερικό των σπορ μοντέλων τους. Το carbon έχει φανατικούς θαυμαστές και σε αυτούς ακριβώς στοχεύει και η Ford με τη νέα Mustang GTD Liquid Carbon.

«Δίαιτα» ακόμα και στη βαφή

Για να μπορείς να παραμείνεις ανταγωνιστικός στην «αρένα» της σημερινής αυτοκινητοβιομηχανίας πρέπει να κάνεις αυστηρή δίαιτα, κάτι που ισχύει και για τη βαφή του εξωτερικού ενός αυτοκινήτου. Με την απουσία αυτής ακριβώς της βαφής, οι τεχνικοί της Ford κατάφεραν να εξοικονομήσουν 13 λίβρες βάρους (περίπου 6 κιλά) κι αν αυτά ακούγονται λίγα, στην πραγματικότητα δεν είναι, αφού οι διαφορές με τον ανταγωνισμό «παίζονται» μερικές φορές κυριολεκτικά στα χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Διαβάστε επίσης: Η απόλυτη κόντρα GT-R: Όλα με 1.000 ίππους (video)

Εκτός από την εκτεταμένη χρήση ανθρακονήματος στην κατασκευή, η νέα Ford Mustang GTD Liquid Carbon με το πακέτο Performance γίνεται ακόμα πιο ελαφριά χάρη στους τροχούς 20 ιντσών από μαγνήσιο που κρύβουν τα τεράστια φρένα της Brembo, ενώ έχει αφαιρεθεί μέρος του ηχομονωτικού υλικού από το εσωτερικό.

Ακόμα πιο ακραία και πανέτοιμη για πίστα

Η νέα Ford Mustang Liquid Carbon έρχεται να συνεχίσει την παράδοση της GTD δηλώνοντας έτοιμη να κατακτήσει κάθε πίστα. Στην καρδιά της βρυχάται ένας supercharged V8 κινητήρας 5,2 λίτρων με απόδοση 815 ίππων και 900 Nm ροπής, ενώ στο πίσω μέρος υπάρχει μια ημιενεργή ανάρτηση με ωστήρια. Παράλληλα, το εσωτερικό είναι ντυμένο με μαύρο δέρμα και Dinamica σουέτ από μικροΐνες, ενώ οι ραφές Hyper Lime στα καθίσματα, τα πάνελ των θυρών, το τιμόνι και σε άλλα σημεία της καμπίνας κάνουν την τέλεια αντίθεση.

Η Ford λέει πως οι πρώτες παραδόσεις της Mustang Liquid Carbon θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο, ενώ το κόστος της θα είναι σίγουρα αρκετά μεγαλύτερο από τα περίπου 280.000 ευρώ της βασικής έκδοσης.

Τι κρατάμε:

Κορυφαίες επιδόσεις χάρη σε ακόμα πιο αυστηρή δίαιτα υπόσχεται η νέα Mustang GTD Liquid Carbon

Χρώμα εξωτερικού «σκέτο ανθρακόνημα» και μαύρο εσωτερικό με ραφές αντίθεσης

Τιμή… Ferrari και πρώτες παραδόσεις αυτόν τον Οκτώβριο

Η Lamborghini αποκάλυψε το ισχυρότερο μοντέλο στην ιστορία της – Έχει ελληνικό όνομα

Καλοκαίρι: Το κόλπο με την πόρτα που «δροσίζει» το αυτοκίνητο σε 10 δευτερόλεπτα!

Το φθηνότερο Toyota στην Ελλάδα – Τι τιμή έχει;