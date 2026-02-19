Αυτό είναι το πιο τρελό Volkswagen Golf GTI που (δεν) κυκλοφόρησε ποτέ!

Με αφορμή την συμπλήρωση μισού αιώνα ζωής του εμβληματικού Golf GTI, ας θυμηθούμε το πιο «τρελό» Golf που έφτιαξε ποτέ η Volkswagen

Το Golf GTI κλείνει 50 χρόνια ζωής φέτος και η Volkswagen τιμά το εμβληματικό hatchback της με τη νέα επετειακή έκδοση Golf GTI Edition 50, την ισχυρότερη και πιο δυναμική έκδοση μαζικής παραγωγής μέχρι σήμερα.

Ωστόσο, υπήρξε άλλη μια έκδοση που δεν έμελλε να κυκλοφορήσει ποτέ και μάλλον για… καλό, αφού πρόκειται πιθανότατα για την πιο ακραία δημιουργία της Volkswagen με το όνομα Golf.

Ένας… Φρανκενστάιν με σήμα VW

Εν συνεχεία της τρελής κατασκευής που είχαμε δει να βγαίνει από το Wolfsburg το 2007, όταν ο γερμανικός κολοσσός κατασκεύασε ένα «τρελό» πρωτότυπο, η Volkswagen επαναφέρει το ακραίο δωδεκακύλινδρο Golf, το οποίο δανείζεται εξαρτήματα από άλλες εταιρείες που βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα της. Η εταιρεία τώρα το επαναφέρει στο προσκήνιο, αυτή τη φορά φινιρισμένο στην εντυπωσιακή κόκκινη απόχρωση, Tornado Red.

Κάτω από το… πορτμπαγκάζ βρίσκεται ένας twin-turbo W12 κινητήρας 6,0 λίτρων που προέρχεται από την Bentley Continental GT, ο οποίος στέλνει τους 650 ίππους μόνο στους πίσω τροχούς μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου 6 σχέσεων που προέρχεται από VW Phaethon.

To μοναδικό και μοναδικά… ακραίο, Golf GTI W12-650 δανείζεται εξαρτήματα από άλλα μοντέλα του VW Group, όπως, μπροστινά φρένα από Audi RS4, ενώ ο πίσω άξονας και τα πίσω φρένα προέρχονται από Lambogrhini Gallardo. Για να χωρέσουν όλα αυτά σε ένα φαινομενικά «ταπεινό» Golf, οι μηχανικοί της VW αναγκάστηκαν να διευρύνουν το τρίθυρο αμάξωμα του αυτοκινήτου κατά 160 χλστ.

Ένα ζεύγος V6 κινητήρων συγχωνεύτηκαν για να δημιουργήσουν έναν W12 που τοποθετήθηκε στο κέντρο, επιτρέποντας στο πιο τρελό Golf GTI που (μάλλον ευτυχώς) δεν κυκλοφόρησε ποτέ να κάνει το 0-100 χλμ./ώρα σε 3,7 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική του ταχύτητα (λέγεται) πως έφτανε τα 325 χλμ./ώρα.

Λίγο λιγότερο από 20 χρόνια μετά τη δημιουργία του, το θεότρελο Golf GTI W12-650 είναι σχεδόν ένα δευτερόλεπτο πιο γρήγορο από το νέο Golf R στο 0-100, παρότι το τελευταίο είναι τετρακίνητο.

Ο αγώνας για την ψύξη του θηρίου

Το πρωτότυπο Golf ξεχωρίζει και χάρη σε «λεπτομέρειες» όπως η νέα οροφή από ανθρακονήματα με ενσωματωμένους αεραγωγούς, ενώ διαθέτει σύστημα με τετραπλές απολήξεις εξάτμισης από το Golf R. Παράλληλα, οι τεχνικοί της VW πρόσθεσαν πλευρικούς αεραγωγούς και αναδιαμόρφωσαν τις πίσω κολόνες για να διοχετεύσουν περισσότερο αέρα στο W12 «κτήνος».

Οι τροχοί 19 ιντσών διατηρούν το οικείο σχέδιο που συναντάμε στο Golf GTI Mk5, ωστόσο, το πρωτότυπο διέθετε ελαστικά πλάτους 295 χλστ., τα οποία είχαν την δύσκολη δουλειά του να διαχειριστούν τη ροπή των 750 Nm.

Το Golf GTI W12-650 πρόκειται πιθανότατα για το πιο ακραίο hot hatch – όχι προϊόν βελτίωσης – που έχουμε δει ποτέ, το οποίο αν κυκλοφορούσε, πιθανότατα θα συνοδευόταν κι από την μεγαλύτερη τιμή που είχε ποτέ αυτοκίνητο της κατηγορίας του.

Τι κρατάμε: