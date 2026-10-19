Ακόμη ένα περιπολικό στο Ντουμπάι από το οποίο δεν ξεφεύγεις με τίποτα

Η αστυνομία του Ντουμπάι ενισχύει τον στόλο των εξωτικών αυτοκινήτων της με ένα περιπολικό 900+ ίππων – Ο ρόλος του

Ακόμα ένα περιπολικό που θα… γυρίζει κεφάλια βάζει στον στόλο της η αστυνομία του Ντουμπάι. Αυτή τη φορά ο λόγος γίνεται για μια Lamborghini Temerario των 920 ίππων, η οποία, ωστόσο, θα έχει κυρίως ρόλο στην αστυνόμευση τουριστικών περιοχών και όχι στις καταδιώξεις. Το νέο περιπολικό έρχεται να πλαισιώσει τις Lamborghini Urus, Huracan, Aventador και Revuelto που έχουν ήδη ενταχθεί στον στόλο της αστυνομίας του εμιράτου.

Η παράδοση της Temerario πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας της αστυνομίας του Ντουμπάι με τη Lamborghini Abu Dhabi και Dubai. Το αυτοκίνητο υιοθετεί τον χαρακτηριστικό λευκό και πράσινο χρωματισμό των περιπολικών της περιοχής, ενώ φέρει ειδικά διακριτικά και τις επιγραφές της αστυνομίας τόσο στα αγγλικά όσο και στα αραβικά.

Ένα υβριδικό «κτήνος» στον στόλο της αστυνομίας

Κάτω από το αμάξωμα της Temerario βρίσκεται ένα υβριδικό σύστημα κίνησης που συνδυάζει έναν V8 κινητήρα 4,0 λίτρων με δύο turbo και τρεις ηλεκτροκινητήρες. Η συνολική απόδοση φτάνει τους 920 ίππους, ενώ η συνδυαστική ροπή ανέρχεται στα 900 Nm. Παρά τις εντυπωσιακές επιδόσεις της, η συγκεκριμένη Lamborghini δεν προορίζεται κυρίως για καταδιώξεις σε αυτοκινητοδρόμους.

Αντίθετα, θα υπάγεται κατά κύριο λόγο στο Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας και θα εμφανίζεται σε περιοχές με αυξημένη επισκεψιμότητα, καθώς και σε σημαντικά αξιοθέατα του εμιράτου.

Ο ταξίαρχος Saeed Al Hajri, διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ποινικών Ερευνών της αστυνομίας του Ντουμπάι, εξήγησε ότι ο στόλος των πολυτελών περιπολικών συνδυάζει την αποτελεσματική αστυνομική παρουσία με την επικοινωνία με την τοπική κοινωνία και τους τουρίστες. Όπως ανέφερε, τα supercars της αστυνομίας συμβάλλουν στο να αισθάνονται οι πολίτες ασφαλείς, ενώ παράλληλα ενισχύουν την εικόνα μιας αστυνομικής δύναμης που βρίσκεται κοντά στην κοινότητα.

Με άλλα λόγια, η Temerario δε θα βρίσκεται απαραίτητα στους δρόμους για να κυνηγά παραβάτες. Θα λειτουργεί και ως μέσο προβολής της αστυνομίας, προσελκύοντας το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών. Όσοι τη συναντήσουν, μάλιστα, μπορούν να ζητήσουν να βγουν μια φωτογραφία μαζί της.

Δεν είναι η πρώτη αστυνομική Lamborghini Temerario

Η Temerario του Ντουμπάι δεν είναι η μοναδική που έχει φορέσει αστυνομικά χρώματα. Πρόσφατα, και η ιταλική Polizia di Stato παρουσίασε τη δική της έκδοση του μοντέλου, συνεχίζοντας μια παράδοση που είχε ξεκινήσει με τις αστυνομικές Lamborghini Gallardo και Huracan.

Σε αντίθεση με το αυτοκίνητο του Ντουμπάι, το οποίο θα έχει κυρίως τουριστικό και επικοινωνιακό ρόλο, η ιταλική Temerario προορίζεται για αποστολές έκτακτης ανάγκης υψηλής προτεραιότητας. Μεταξύ άλλων, θα μπορεί να χρησιμοποιείται για τη μεταφορά οργάνων σε διάφορες περιοχές της Ιταλίας, αξιοποιώντας τις υψηλές επιδόσεις της.

Στο πλαίσιο αυτών των αποστολών, η Lamborghini της ιταλικής αστυνομίας μπορεί να κινείται με ταχύτητα μεγαλύτερη από το όριο των 130 χλμ./ώρα που ισχύει στους ιταλικούς αυτοκινητοδρόμους Autostrada. Φυσικά, το αυτοκίνητο οδηγείται από ειδικά εκπαιδευμένους οδηγούς.

Η συνεργασία της Lamborghini με την ιταλική αστυνομία μετρά ήδη 22 χρόνια. Σε αυτό το διάστημα, τα ειδικά οχήματα άμεσης επέμβασης έχουν μεταφέρει με επιτυχία περισσότερα από 200 όργανα για μεταμοσχεύσεις, συμβάλλοντας στη διάσωση πολλών ανθρώπινων ζωών.

Έτσι, η ίδια Lamborghini Temerario μπορεί να υπηρετεί δύο αρκετά διαφορετικούς σκοπούς: στο Ντουμπάι να ενισχύει την παρουσία της αστυνομίας σε τουριστικά σημεία και στην Ιταλία να συμμετέχει σε αποστολές όπου ο χρόνος είναι κρίσιμος.