quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
STYLE

Ακόμη ένα βραβείο για το Fiat B-SUV των 16.990 ευρώ

ΤΕΤΑΡΤΗ | 01.04.2026
Autotypos Team
akomi-ena-vraveio-gia-to-fiat-b-suv-ton-16-990-evro-762209

Νέο βραβείο στην κατηγορία Design αναδεικνύει το B-SUV της Fiat για τον Καλύτερο Σχεδιασμό Αυτοκινήτου στην Ευρώπη για το 2026

Άλλο ένα σημαντικό βραβείο για τη Fiat, της οποίας το Grande Panda κέρδισε το AUTOBEST CONQUEST Award 2026 στην κατηγορία Design. Το βραβείο προέκυψε από τον συνδυασμό ψήφων της κριτικής επιτροπής AUTOBEST, που αποτελείται από δημοσιογράφους από 32 ευρωπαϊκές χώρες, και της άμεσης ψήφου του ευρωπαϊκού κοινού στις επίσημες πλατφόρμες του AUTOBEST.

Fiat Grande Panda

Καθαρό, ξεχωριστό και σύγχρονο design

Το Grande Panda κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε πέντε δυνατούς φιναλίστ, αποδεικνύοντας πόσο πολύ εκτιμούν οι Ευρωπαίοι οδηγοί το καθαρό, ξεχωριστό και σύγχρονο design του. Πρόκειται για την πρώτη χρονιά που το κοινό συμμετείχε ενεργά στην επιλογή των αυτοκινήτων που καλύτερα εκπροσωπούν το μέλλον της κινητικότητας στις κατηγορίες Design, Technology και User-Friendliness.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Fiat Grande Panda

Χάρη στην ιταλική σχεδιαστική κληρονομιά του και την όμορφη εμπειρία που προσφέρει το ζεστό, διαισθητικό εσωτερικό του, το Grande Panda κέρδισε τόσο τους ειδικούς του χώρου όσο και τους καθημερινούς οδηγούς. Η βράβευση στην κατηγορία Design επιβεβαιώνει ότι το μοντέλο φέρνει ξανά ομορφιά, λειτουργικότητα και αισιοδοξία στην αστική κινητικότητα.

Το βραβείο ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της ζωντανής εκπομπής AUTOBEST CONQUEST Show στις 28 Μαρτίου, όπου το Grande Panda ξεχώρισε ως η ενσάρκωση της αποστολής της Fiat να κάνει την κινητικότητα ευχάριστη και προσβάσιμη σε όλους.

Με λίγα λόγια, το Grande Panda συνεχίζει να κερδίζει τις εντυπώσεις στην Ευρώπη, αποδεικνύοντας ότι ένα προσιτό αυτοκίνητο μπορεί ταυτόχρονα να είναι και πολύ όμορφο.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Τι κρατάμε:

  • Το Fiat Grande Panda κέρδισε το AUTOBEST CONQUEST Award 2026 στην κατηγορία Design
  • Το Grande Panda απέδειξε πόσο πολύ εκτιμούν οι Ευρωπαίοι οδηγοί το καθαρό, ξεχωριστό και σύγχρονο design
  • Το νέο B-SUV της Fiat  κέρδισε τόσο τους ειδικούς του χώρου όσο και τους καθημερινούς οδηγούς
  • Με λίγα λόγια, το Grande Panda συνεχίζει να κερδίζει τις εντυπώσεις στην Ευρώπη

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Fiat#Fiat Grande Panda#SUV
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

mia-spania-v12-ferrari-vgainei-sto-sfyri-me-timi-5-ekat-evro-797747

STYLE

28.03.2026

Μία σπάνια V12 Ferrari βγαίνει στο σφυρί με τιμή 5 εκατ. ευρώ
to-proto-supercar-syblironei-60-chronia-zois-796719

STYLE

18.03.2026

Το πρώτο supercar συμπληρώνει 60 χρόνια ζωής
ekei-tha-boreis-na-deis-apo-konta-ta-pio-diasima-aftokinita-tou-fast-furious-794836

STYLE

04.03.2026

Εκεί θα μπορείς να δεις από κοντά τα πιο διάσημα αυτοκίνητα του Fast & Furious
afto-einai-to-pio-trelo-volkswagen-golf-gti-pou-den-kykloforise-pote-793569

STYLE

19.02.2026

Αυτό είναι το πιο τρελό Volkswagen Golf GTI που (δεν) κυκλοφόρησε ποτέ!
poulisan-afto-to-yperocho-restomod-tis-porsche-993-gia-800-000e-kai-bikan-mesa-150-000e-791695

STYLE

16.02.2026

Πούλησαν αυτό το υπέροχο restomod της Porsche 993 για 800.000€ και… «μπήκαν μέσα» 150.000€!
poso-kostizei-to-entyposiako-supercar-sto-videoclip-tou-tragoudiou-tis-kyprou-gia-ti-eurovision-792419

STYLE

09.02.2026

Πόσο κοστίζει το εντυπωσιακό supercar στο videoclip του τραγουδιού της Κύπρου για τη Eurovision;

Πρόσφατες Ειδήσεις