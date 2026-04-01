Ακόμη ένα βραβείο για το Fiat B-SUV των 16.990 ευρώ

Νέο βραβείο στην κατηγορία Design αναδεικνύει το B-SUV της Fiat για τον Καλύτερο Σχεδιασμό Αυτοκινήτου στην Ευρώπη για το 2026

Άλλο ένα σημαντικό βραβείο για τη Fiat, της οποίας το Grande Panda κέρδισε το AUTOBEST CONQUEST Award 2026 στην κατηγορία Design. Το βραβείο προέκυψε από τον συνδυασμό ψήφων της κριτικής επιτροπής AUTOBEST, που αποτελείται από δημοσιογράφους από 32 ευρωπαϊκές χώρες, και της άμεσης ψήφου του ευρωπαϊκού κοινού στις επίσημες πλατφόρμες του AUTOBEST.

Καθαρό, ξεχωριστό και σύγχρονο design

Το Grande Panda κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε πέντε δυνατούς φιναλίστ, αποδεικνύοντας πόσο πολύ εκτιμούν οι Ευρωπαίοι οδηγοί το καθαρό, ξεχωριστό και σύγχρονο design του. Πρόκειται για την πρώτη χρονιά που το κοινό συμμετείχε ενεργά στην επιλογή των αυτοκινήτων που καλύτερα εκπροσωπούν το μέλλον της κινητικότητας στις κατηγορίες Design, Technology και User-Friendliness.

Χάρη στην ιταλική σχεδιαστική κληρονομιά του και την όμορφη εμπειρία που προσφέρει το ζεστό, διαισθητικό εσωτερικό του, το Grande Panda κέρδισε τόσο τους ειδικούς του χώρου όσο και τους καθημερινούς οδηγούς. Η βράβευση στην κατηγορία Design επιβεβαιώνει ότι το μοντέλο φέρνει ξανά ομορφιά, λειτουργικότητα και αισιοδοξία στην αστική κινητικότητα.

Το βραβείο ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της ζωντανής εκπομπής AUTOBEST CONQUEST Show στις 28 Μαρτίου, όπου το Grande Panda ξεχώρισε ως η ενσάρκωση της αποστολής της Fiat να κάνει την κινητικότητα ευχάριστη και προσβάσιμη σε όλους.

Με λίγα λόγια, το Grande Panda συνεχίζει να κερδίζει τις εντυπώσεις στην Ευρώπη, αποδεικνύοντας ότι ένα προσιτό αυτοκίνητο μπορεί ταυτόχρονα να είναι και πολύ όμορφο.

