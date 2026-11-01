Άλλη μία κλασική Ferrari γίνεται μοντέρνα και είναι πανέμορφη

Το νέο αυτοκίνητο έρχεται να τιμήσει την αγωνιστική κληρονομιά της Ferrari, συνδυάζοντας κλασσική σχεδίαση με σύγχρονη τεχνολογία

Μισό αιώνα μετά την ομολογκασιόν της Ferrari 308 GTB για τους αγώνες του Group 4, ένα νέο αυτοκίνητο έρχεται να τιμήσει την αγωνιστική της κληρονομιά, συνδυάζοντας την κλασική σχεδίαση με σύγχρονη τεχνολογία και κορυφαία μηχανολογικά χαρακτηριστικά. Η Michelotto Gruppo 4 Tributo αναβιώνει το πνεύμα της θρυλικής 308 GTB, με ατμοσφαιρικό V8 κινητήρα, χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων και αμάξωμα εξ ολοκλήρου από ανθρακονήματα, χωρίς να αποτελεί ένα απλό restomod.

Το νέο μοντέλο δημιουργήθηκε από την AC Motorsport και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κοινό στην Πάντοβα της Ιταλίας. Επικεφαλής του εγχειρήματος είναι ο ιδρυτής της εταιρείας, Francesco Calzavara, ο οποίος διατηρεί στενούς δεσμούς με την ιστορία της Michelotto, έχοντας συνεργαστεί με την εταιρεία για πολλά χρόνια.

Το αποτέλεσμα είναι ένα ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο, σχεδιασμένο να μεταφέρει στο σήμερα τον χαρακτήρα της αγωνιστικής Ferrari 308 GTB.

Όχι απλά ένα restomod της 308

Σε αντίθεση με τα περισσότερα restomods, τα οποία βασίζονται σε ένα αυθεντικό αυτοκίνητο που αναβαθμίζεται εκτενώς, η Gruppo 4 Tributo δεν χρησιμοποιεί ως βάση μια παλιά Ferrari 308. Αντίθετα, μιλάμε για μια εντελώς νέα κατασκευή, με σωληνωτό ατσάλινο πλαίσιο και ενσωματωμένο κλωβό ασφαλείας, χωρίς ουσιαστική σχέση με το πλαίσιο του αρχικού μοντέλου. Το αμάξωμα αποτελείται από σύνθετα υλικά και αναπαράγει τις χαρακτηριστικές σχεδιαστικές γραμμές της 308, με το σφηνοειδές σχήμα και τα αναδυόμενα εμπρός φωτιστικά σώματα να παραπέμπουν άμεσα στο αυτοκίνητο της δεκαετίας του 1980.

Η προσέγγιση, ωστόσο, δεν περιορίζεται σε μια πιστή αντιγραφή του παρελθόντος, αλλά επιχειρεί να συνδυάσει την κλασική εμφάνιση με μια εντελώς σύγχρονη κατασκευή. Η παρουσίαση της Gruppo 4 Tributo συμπίπτει με τη συμπλήρωση 50 ετών από την ομολογκασιόν της Ferrari 308 GTB της Michelotto για το Group 4. Το αγωνιστικό μοντέλο είχε γράψει τη δική του ιστορία στους αγώνες, κατακτώντας τη δεύτερη θέση στο Ράλλυ Κορσικής του 1982. Πρόκειται για το μοναδικό βάθρο της Ferrari στο κορυφαίο επίπεδο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ.

Η AC Motorsport χαρακτηρίζει το εγχείρημα φόρο τιμής στην ιστορική Ferrari και όχι ανακατασκευή της. Η φιλοσοφία αυτή αποτυπώνεται σε κάθε πτυχή του αυτοκινήτου, από το πλαίσιο και το αμάξωμα μέχρι τον κινητήρα και τη μετάδοση.

Ατμοσφαιρικός V8 με 375 ίππους και χειροκίνητο κιβώτιο

Στην καρδιά της Michelotto Gruppo 4 Tributo βρίσκεται ένας ατμοσφαιρικός V8 κινητήρας 3,4 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 375 ίππους στις 8.250 σ.α.λ., με τη μέγιστη ροπή να φτάνει τα 363 Nm. Δεν υπάρχει turbo, ούτε υβριδική υποβοήθηση, καθώς η κατασκευή δίνει προτεραιότητα στην άμεση απόκριση και στον παραδοσιακό χαρακτήρα ενός ατμοσφαιρικού υψηλόστροφου κινητήρα. Η κίνηση μεταδίδεται στους πίσω τροχούς μέσω χειροκίνητου κιβωτίου 5 σχέσεων, με τον χαρακτηριστικό επιλογέα ανοιχτής διάταξης. Η πρώτη σχέση βρίσκεται κάτω και αριστερά, σε διάταξη τύπου dogleg, ώστε οι υπόλοιπες σχέσεις από τη δεύτερη έως την πέμπτη να βρίσκονται στην ίδια ευθεία, διευκολύνοντας τις γρήγορες αλλαγές στην πίστα.

Η επιλογή αυτή αποτελεί βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας του αυτοκινήτου. Σε μια εποχή όπου η αυτοματοποιημένη μετάδοση και η ηλεκτρική υποβοήθηση κερδίζουν διαρκώς έδαφος, η Gruppo 4 Tributo επιλέγει μια πιο παραδοσιακή προσέγγιση, με έμφαση στη μηχανική αίσθηση και στην άμεση συμμετοχή του οδηγού.

Βάρος μόλις 950 κιλά και ρυθμιζόμενη ανάρτηση

Εξίσου εντυπωσιακό είναι το βάρος της κατασκευής. Η Gruppo 4 Tributo ζυγίζει μόλις 950 κιλά, με όλα τα απαραίτητα υγρά εκτός από τη βενζίνη. Η εκτεταμένη χρήση ανθρακονημάτων στο αμάξωμα, σε συνδυασμό με το ειδικά σχεδιασμένο σωληνωτό πλαίσιο, συμβάλλει στον περιορισμό του συνολικού βάρους. Με 375 ίππους και λιγότερο από έναν τόνο βάρους, η αναλογία ισχύος προς βάρος υπόσχεται ιδιαίτερα δυναμικές επιδόσεις, χωρίς να απαιτείται η προσθήκη turbo ή υβριδικού συστήματος.

Στο πλαίσιο των μηχανολογικών αναβαθμίσεων περιλαμβάνονται ρυθμιζόμενα αμορτισέρ εμπρός και πίσω, καθώς και ρυθμιζόμενες αντιστρεπτικές δοκοί. Το σύστημα πέδησης διαθέτει αεριζόμενους δίσκους και τετραπίστονες δαγκάνες και στους τέσσερις τροχούς, με στόχο να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας κατασκευής με αγωνιστικό προσανατολισμό.

Η ίδια λογική ακολουθείται και στην καμπίνα, όπου η Michelotto Gruppo 4 Tributo αποφεύγει τις μεγάλες οθόνες αφής και τις περιττές ψηφιακές λειτουργίες. Στη θέση τους βρίσκονται ένα τιμόνι τριών ακτίνων, ένας ψηφιακός πίνακας οργάνων και μια λιτή διάταξη, που διατηρεί την προσοχή του οδηγού στην οδήγηση.

Η επιλογή αυτή συμπληρώνει τον συνδυασμό του ατμοσφαιρικού V8 με το χειροκίνητο κιβώτιο, διατηρώντας στο επίκεντρο τη μηχανική αίσθηση αντί για την ψηφιακή εμπειρία. Άλλωστε, ο στόχος της κατασκευής δεν είναι απλώς να θυμίζει οπτικά μια κλασική Ferrari, αλλά να αναπαράγει και τον τρόπο με τον οποίο ένα τέτοιο αυτοκίνητο αλληλεπιδρά με τον οδηγό.

Κάτω από 50 αυτοκίνητα και τιμή άνω των 450.000 ευρώ

Κάθε Michelotto Gruppo 4 Tributo κατασκευάζεται με ειδικά εξελιγμένο σωληνωτό πλαίσιο, V8 κινητήρα και αμάξωμα εξ ολοκλήρου από ανθρακονήματα. Η σύνθετη κατασκευή και ο εξειδικευμένος χαρακτήρας του εγχειρήματος περιορίζουν σημαντικά τον αριθμό των αυτοκινήτων που θα παραχθούν. Συγκεκριμένα, η παραγωγή αναμένεται να είναι μικρότερη από 50 αυτοκίνητα παγκοσμίως, ενώ η τιμή εκκίνησης εκτιμάται ότι θα ξεπερνά τα 450.000 ευρώ.

Η Gruppo 4 Tributo έχει ήδη παρουσιαστεί σε λειτουργική μορφή στην Πάντοβα, όπου η Michelotto έδωσε την ευκαιρία στο κοινό να τη δει από κοντά. Το μήνυμα είναι σαφές: ακόμη και το 2026, ένας ατμοσφαιρικός V8 κινητήρας σε συνδυασμό με ένα χειροκίνητο κιβώτιο και χαμηλό βάρος εξακολουθεί να αποτελεί μια ιδιαίτερα ελκυστική συνταγή για ένα αυτοκίνητο με αυθεντικό σπορ χαρακτήρα.