Alpine A290 ή NIO Firefly: Ποιο είναι το πιο όμορφο hot-hatch;

Ένα κινέζικο hatchback 141 ίππων και ένα Alpine 215 ίππων ντυμένα με την ίδια… στολή Ράλλυ: Εσύ ποιο θα διάλεγες;

Δύο ηλεκτρικά μικρά hatchback, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά το ένα από το άλλο, κατέληξαν να μοιάζουν σαν δίδυμα. Το κινέζικο Firefly Storm Eye από την APW και το μοναδικό Alpine A290 Tour de Corse tribute από τον SAMM.O έχουν εντυπωσιακή οπτική ομοιότητα, παρότι προέρχονται από εντελώς διαφορετικούς κόσμους.

Και τα δύο μοντέλα υιοθετούν ένα livery με έντονα στοιχεία motorsport, με κίτρινο, μαύρο και άσπρο, λευκές ζάντες και εμπρός φώτα εμπνευσμένα από Ράλλυ.

Το κινέζικο Firefly Storm Eye παρουσιάστηκε στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Guangzhou το Νοέμβριο του 2025. Δημιουργήθηκε από το στούντιο βελτιώσεων APW (Active Planet Walk) πάνω στη βάση του Firefly EV της NIO. Εξωτερικά ξεχωρίζει με το carbon fiber bodykit που περιλαμβάνει φαρδύτερα φτερά, εμπρός splitter, πλαϊνές ποδιές, πίσω diffuser και μεγάλη αεροτομή. Διαθέτει επίσης ειδικές μπάρες οροφής για Thule σχάρα, coilover ανάρτηση και εσωτερικό με λευκά δέρματα, κίτρινες ραφές και ζώνες ασφαλείας.

Σε επίπεδο επιδόσεων παραμένει πιστό στο εργοστασιακό σύνολο: 141 ίπποι (105 kW), 200 Nm ροπής και μπαταρία 42,1 kWh.

Από την άλλη πλευρά, το γαλλικό Alpine A290 Tour de Corse είναι ένα one-off creation του φωτογράφου και designer, Oscar Molero, σε συνεργασία με το Atelier Alpine Barcelona. Πρόκειται για μια σύγχρονη απόδοση της ιστορικής λιβρέας του Alpine A110 Tour de Corse του 1975. Το κίτρινο χρώμα συνδυάζεται με μαύρες και άσπρες λωρίδες, μαύρο καπό με άσπρη γραμμή, ειδικά γράμματα στο πορτάκι φόρτισης και λευκές «χιονισμένες» ζάντες με κόκκινα δαγκάνα.

Μηχανικά είναι σημαντικά ισχυρότερο, με μπροστινό ηλεκτροκινητήρα 215 ίππων (160 kW / 218 PS), 300 Nm ροπής και μπαταρία 52 kWh.

Παρότι το κινέζικο μοντέλο έκανε πρώτο την εμφάνισή του, το Alpine κερδίζει στο κομμάτι της ιστορικής αυθεντικότητας. Ωστόσο, είναι θετικό να βλέπουμε κινεζικές εταιρείες να πειραματίζονται με τέτοιες motorsport εμπνεύσεις. Το ερώτημα είναι ποιο από τα δύο τελικά κερδίζει την εντύπωση – το πιο «άγριο» κινέζικο ή το πιο πιστό στην ιστορία γαλλικό;