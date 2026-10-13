Alpine A310 Vision: Η επιστροφή ακόμη ενός θρύλου

Η Alpine παρουσιάζει στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού το A310 VISION, ένα one-off concept εμπνευσμένο από την εμβληματική Alpine A310

Η νέα Alpine A310 VISION επαναερμηνεύει το πνεύμα του μοντέλου μέσα από μια σύγχρονη, retro-futuristic ματιά και εξερευνά τις σχεδιαστικές ρίζες της μάρκας. Καθώς η Alpine A310 με τετρακύλινδρο κινητήρα συμπληρώνει τα 55 χρόνια και η έκδοση V6 τα 50 της, η A310 VISION αποτίει φόρο τιμής στην εμβληματική αυτή σειρά, επαναπροσδιορίζοντας ελεύθερα τις γραμμές, τις αναλογίες και το πνεύμα της.

Η κληρονομιά της A310

Η Alpine A310 κατέχει ιδιαίτερη θέση στην ιστορία της μάρκας. Παρουσιάστηκε το 1971 για να συνεχίσει την ιστορία που άνοιξε η Berlinette και ξεχώρισε με θεαματική, άμεσα αναγνωρίσιμη σιλουέτα. Ο ριζοσπαστικός σχεδιασμός της εξέφραζε μια καθαρά Alpine αντίληψη της σπορ οδήγησης: χαμηλή, πλατιά και επιβλητική παρουσία.

Οι ομάδες Design της Alpine εργάστηκαν με μια πραγματική A310 στο κέντρο του στούντιο ως ζωντανή αναφορά. Μέσα από σκίτσα στο χέρι, παρατήρηση όγκων και ανάλυση γραμμών, στόχος ήταν να συλλάβουν την ουσία του σχεδίου της δεκαετίας του ’70 – απλού, εκφραστικού και διαχρονικού – και να προσφέρουν μια σύγχρονη ερμηνεία του.

Η A310 VISION δεν επιχειρεί να αναπαραγάγει την A310, αλλά να επεκτείνει την πρόθεσή της: ριζοσπαστική σιλουέτα, καθαρό σχέδιο, άμεσα αναγνωρίσιμη παρουσία και χαρακτήρας καθαρά Alpine. Αντλεί τόσο από την καθαρότητα των πρώτων τετρακύλινδρων εκδόσεων όσο και από τον πιο μυώδη χαρακτήρα των V6 εκδόσεων με τα φουσκωμένα φτερά.

Διαστάσεις και σχεδίαση

Το αποτέλεσμα είναι μια ανεξάρτητη μελέτη σχεδίασης, όχι ανακοίνωση μελλοντικού μοντέλου παραγωγής. Οι αναλογίες του είναι θεαματικές: μήκος 4,55 μ., ύψος 1,18 μ., πλάτος έως 2,03 μ. στο πίσω μέρος και μεταξόνιο 2,45 μ.

Στέκεται σταθερά πάνω σε τροχούς σε σχήμα «Α» – τριγωνική μορφή που παραπέμπει στους πλήρεις μεταλλικούς τροχούς των πρώτων εκδόσεων. Παίζει με την αντίθεση ανάμεσα στο αλουμινένιο αμάξωμα, το μαύρο κάτω τμήμα με οργανική επεξεργασία εμπνευσμένη από τη Formula 1 και τη ημιδιαφανή «φούσκα» της καμπίνας.

Ελευθερία χάρη στην πλατφόρμα APP

Η Alpine A310 VISION αναδεικνύει τη δημιουργική ελευθερία που προσφέρει η νέα πλατφόρμα APP. Επιτρέπει εξερεύνηση νέων αναλογιών, όγκων και ερμηνειών της σχεδιαστικής γλώσσας της Alpine.

Οι προβολείς ενσωματώνονται σε κάμψη του εμπρός μέρους, με «pop-down» εφέ που αποκαλύπτει τον χαρακτήρα του οχήματος κατά την εκκίνηση. Το καπό ενσωματώνει «S-duct» με αιχμηρά αλλά μαλακά περιγράμματα, ενώ η λεπίδα «Y zero» διατρέχει το κέντρο του αυτοκινήτου. Στο πίσω μέρος ξεχωρίζει η αεροτομή με διάφανο μεσαίο μέρος, ενώ τα πίσω φώτα σε σχήμα λεπίδας έχουν και αεροδυναμική λειτουργία.

Το concept εστιάζει κυρίως στην εξωτερική σχεδίαση, προσφέροντας ημιδιαφανή ματιά στην ατμόσφαιρα του cockpit. Αποκαλύπτει καθίσματα με οργανικά σχήματα, ενιαία στοιχεία σε έντονα χρώματα σε πνεύμα «colour block» και φυσικούς διακόπτες εμπνευσμένους από τον κόσμο του Hi-Fi.

Η A310 VISION δείχνει την ικανότητα της Alpine να επαναερμηνεύει την κληρονομιά της χωρίς νοσταλγία. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της πλατφόρμας APP, ανοίγει νέο πεδίο δημιουργικής εξερεύνησης για τα σπορ αυτοκίνητα του αύριο.