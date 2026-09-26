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Aυτή είναι η ιδανική Brabus για τα καλοκαίρια στη Μύκονο

ΣΑΒΒΑΤΟ | 26.09.2026
Autotypos Team
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Για το 99% του πληθυσμού μια «απλή» Mercedes-AMG G63 είναι αρκετή. Για το υπόλοιπο 1% υπάρχει η λύση της Brabus

Αν υπάρχει ένα αυτοκίνητο που ταιριάζει απόλυτα στο καλοκαίρι της Μυκόνου, η νέα Brabus 900 Rocket Edition Cabrio δύσκολα θα περνούσε απαρατήρητη. Η Brabus πήρε τη Mercedes-AMG G63, αφαίρεσε την οροφή, ενίσχυσε σημαντικά το αμάξωμα και ανέβασε την ισχύ στους 900 ίππους, δημιουργώντας ένα από τα πιο υπερβολικά cabrio που έχουμε δει ποτέ.

Η παραγωγή θα περιοριστεί στα μόλις 50 αντίτυπα, με τιμή που αγγίζει το 1 εκατ. ευρώ. Η Brabus 900 Rocket Edition Cabrio έκανε την πρεμιέρα της στο Monaco Yacht Show.

Όχι απλώς μια G63 χωρίς οροφή

Η μετατροπή της G63 σε cabrio απαιτεί πολύ περισσότερα από την αφαίρεση της οροφής. Η Brabus αναφέρει ότι εξέλιξε περισσότερα από 500 νέα εξαρτήματα για την ηλεκτρικά αναδιπλούμενη υφασμάτινη οροφή και ενίσχυσε σημαντικά το αμάξωμα, ώστε η ακαμψία του να παραμένει αντίστοιχη με εκείνη της G-Class με σταθερή οροφή.

Η οροφή ανοίγει ή κλείνει σε μόλις 20 δευτερόλεπτα και διαθέτει θερμαινόμενο γυάλινο πίσω παράθυρο. Πάνω από τα εμπρός καθίσματα υπάρχει ενίσχυση από ανθρακονήματα, ενώ πίσω από τις πίσω πόρτες έχει τοποθετηθεί ατσάλινο roll bar, το οποίο η Brabus ονομάζει C-BOW. Όταν η οροφή αναδιπλώνεται πίσω από τα πίσω καθίσματα, ένα ειδικά σχεδιασμένο κάλυμμα καλύπτει τον μηχανισμό και διατηρεί καθαρή την εμφάνιση του αυτοκινήτου.

Η Brabus υποβάλλει επίσης κάθε ολοκληρωμένο αυτοκίνητο σε περισσότερες από 10 ώρες συνεχόμενων δοκιμών μέσα σε ειδικό κλιματικό θάλαμο.

Η υπερβολή συνεχίζεται και στο εσωτερικό. Η καμπίνα συνδυάζει μαύρο δέρμα και Alcantara με το χαρακτηριστικό καπιτονέ μοτίβο, ενώ οι κόκκινες ραφές, οι κόκκινες λεπτομέρειες και τα στοιχεία «Rocket Red» κυριαρχούν. Τα ανθρακονήματα βρίσκονται σχεδόν παντού, ενώ υπάρχουν ακόμη paddles αλλαγής ταχυτήτων από ανθρακονήματα με ενσωματωμένο φωτισμό LED. Οι πίσω πόρτες διαθέτουν ειδικούς μεντεσέδες, επιτρέποντας το άνοιγμά τους έως και 90 μοίρες.

900 ίπποι από V8 4,5 λίτρων

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο V8 biturbo κινητήρας της AMG, ο οποίος έχει υποστεί εκτεταμένες επεμβάσεις. Ο κυβισμός των 4,0 λίτρων αυξήθηκε στα 4,5 λίτρα, με τον κινητήρα να αποκτά σφυρήλατα έμβολα, νέες μπιέλες, billet στρόφαλο και αναβαθμισμένα turbo με πίεση έως 1,4 bar. Το αποτέλεσμα είναι 900 ίπποι και 1.250 Nm ροπής. Ωστόσο, η Brabus περιορίζει ηλεκτρονικά τη ροπή στα… 1.050 Nm.

Η τεράστια G-Class χρειάζεται μόλις 3,7 δευτερόλεπτα για το 0-100 km/h, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 240 km/h.

Τροχοί 24 ιντσών και πιο χαμηλό στήσιμο

Η Brabus έχει τοποθετήσει τεράστιες σφυρήλατες ζάντες Monoblock II 24 ιντσών, με ελαστικά 295/30 εμπρός και ακόμη μεγαλύτερα 345/25 πίσω. Η ανάρτηση Brabus RideControl, που εξελίχθηκε σε συνεργασία με την KW, χρησιμοποιεί coilovers και μπορεί να μειώσει την απόσταση από το έδαφος έως και κατά 45 χιλιοστά.

Κάθε μία από τις μόλις 50 Brabus 900 Rocket Edition Cabrio συνοδεύεται από ένα Digital Product Passport βασισμένο σε blockchain, το οποίο καταγράφει την αυθεντικότητα, την ιδιοκτησία και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου.

Με 900 ίππους, ανοιχτή οροφή, τέσσερις πόρτες, τροχούς 24 ιντσών και τιμή σχεδόν 900.000 ευρώ, η συγκεκριμένη G-Class δεν σχεδιάστηκε ακριβώς με γνώμονα τη διακριτικότητα. Και για τα καλοκαιρινά βράδια στη Μύκονο, μάλλον αυτό είναι ακριβώς το ζητούμενο.

Φωτογραφίες: Brabus

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Tags
#Brabus#Mercedes AMG G63
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