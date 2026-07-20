Bentley Caldera Collection: Δύο αυτοκίνητα εμπνευσμένα από την καλντέρα της Σαντορίνης – Πού θα τα δεις από κοντά

Η συλλογή της Bentley αποτελείται από δύο μοναδικές δημιουργίες της Mulliner, εμπνευσμένες από το την καλντέρα της Σαντορίνης

Η Bentley Athens παρουσιάζει την αποκλειστική Caldera Collection, μια συλλογή που αποτελείται από δύο μοναδικές δημιουργίες της Mulliner, αντλώντας έμπνευση από το εντυπωσιακό φυσικό τοπίο της Σαντορίνης.

Πρόκειται για μία Bentley Continental GTC Azure και μία Bentayga Azure, δύο one-off μοντέλα που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν αποκλειστικά για την ελληνική αντιπροσωπεία, μεταφέροντας την αισθητική της καλντέρας σε δύο διαφορετικές εκφράσεις της βρετανικής πολυτέλειας.

Η σχεδιαστική φιλοσοφία της συλλογής βασίζεται στα χρώματα και τις υφές του διάσημου ηφαιστειακού τοπίου. Η σκούρα εξωτερική απόχρωση παραπέμπει στο ηφαιστειακό πέτρωμα της Σαντορίνης, ενώ οι κόκκινες λεπτομέρειες συμβολίζουν τη λάβα. Παράλληλα, οι γυαλιστερές μαύρες επιφάνειες και τα διακριτικά στοιχεία της Mulliner ολοκληρώνουν μια σύνθεση που αποτυπώνει τις αντιθέσεις φωτός και σκιάς, αλλά και τη συνάντηση της γης με το Αιγαίο.

Η Continental GTC Azure εκφράζει την αίσθηση ελευθερίας που προσφέρει η ανοικτή οδήγηση, συνδυάζοντας τον χαρακτήρα ενός πολυτελούς grand tourer με την άνεση και την εκλεπτυσμένη φιλοσοφία της σειράς Azure.

Από την άλλη πλευρά, η Bentayga Azure αποδίδει τη δύναμη και τη σταθερότητα του ηφαιστειακού τοπίου, προσφέροντας υψηλά επίπεδα άνεσης, κορυφαία ποιότητα κύλισης και την πρακτικότητα ενός πολυτελούς SUV.

Η έμπνευση από τη Σαντορίνη συνεχίζεται και στην καμπίνα. Οι επενδύσεις από φυσική πέτρα, επιλεγμένες ειδικά για τη συγκεκριμένη συλλογή, παραπέμπουν στις γεωλογικές υφές και τους σχηματισμούς λάβας του νησιού. Κάθε κομμάτι βάφεται στο χέρι από τους τεχνίτες της Mulliner, δημιουργώντας μια αυθεντική σύνδεση με το φυσικό περιβάλλον που αποτέλεσε τη βάση της σχεδίασης.

Το εσωτερικό συμπληρώνεται από ραφές αντίθεσης σε απόχρωση εμπνευσμένη από τη λάβα, bespoke λεπτομέρειες και αποκλειστικά διακριτικά Caldera Collection, με κάθε στοιχείο να αποτελεί μέρος μιας ενιαίας σχεδιαστικής φιλοσοφίας που συνδυάζει τη δύναμη της φύσης με τη διαχρονική αισθητική της Bentley.

Και τα δύο αυτοκίνητα κατασκευάστηκαν στο χέρι στις εγκαταστάσεις της Bentley στο Crewe της Αγγλίας, από τους εξειδικευμένους τεχνίτες της Mulliner. Η σχολαστική επιλογή των υλικών, η χειροποίητη επεξεργασία και οι πολλές ώρες εργασίας μετατρέπουν τόσο την Continental GTC Azure όσο και την Bentayga Azure σε πραγματικά συλλεκτικά μοντέλα.

Η Caldera Collection δεν αποτελεί περιορισμένη σειρά παραγωγής, αλλά δύο απολύτως μοναδικές δημιουργίες που δεν πρόκειται να επαναληφθούν. Οι ειδικές επιγραφές της συλλογής επιβεβαιώνουν τον αποκλειστικό χαρακτήρα τους, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για δύο αυτοκίνητα σχεδιασμένα ως ξεχωριστά έργα εξατομίκευσης.

Πίσω από αυτές τις δημιουργίες βρίσκεται η Mulliner, το ιστορικό τμήμα εξατομίκευσης της Bentley και το παλαιότερο αμαξοποιείο στον κόσμο που εξακολουθεί να λειτουργεί. Με ιστορία που ξεπερνά τους πέντε αιώνες, η Mulliner συνδυάζει παραδοσιακές τεχνικές χειροποίητης κατασκευής με σύγχρονη τεχνολογία και μηχανολογική ακρίβεια, δημιουργώντας αυτοκίνητα που ανταποκρίνονται στις προσωπικές επιθυμίες κάθε πελάτη.

Με την Caldera Collection, η Bentley Athens και η Mulliner μετατρέπουν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ελληνικά τοπία σε δύο σύγχρονες εκφράσεις βρετανικής πολυτέλειας, παρουσιάζοντας δύο Bentley που αντλούν έμπνευση από τη Σαντορίνη και παραμένουν μοναδικές σε παγκόσμιο επίπεδο.