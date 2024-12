BMW και Kith παρουσιάζουν μια αποκλειστική έκδοση της BMW XM

Η πρεμιέρα της XM Kith Concept, μίας ειδικής έκδοσης του SUV υψηλών επιδόσεων της BMW, πραγματοποιήθηκε στην Art Basel Miami Beach

BMW και Kith έκαναν το επόμενο βήμα στη συνεργασία τους, παρουσιάζοντας μια ειδική έκδοση περιορισμένης παραγωγής της BMW XM. Εκτός από αυτή, στο επίκεντρο της 3ης συνεργασίας μεταξύ της γερμανικής μάρκας και της διεθνώς αναγνωρισμένης μάρκας lifestyle του Ronnie Fieg, Kith, βρίσκεται και η εμβληματική BMW M1.

Το plug-in υβριδικό όχημα υψηλών επιδόσεων θα είναι διαθέσιμο το επόμενο έτος ως 2025 BMW XM by Kith, με αποκλειστικά εξωτερικά και εσωτερικά σχεδιαστικά στοιχεία.

Το κοινό πήρε μία πρώτη γεύση από το αυτοκίνητο με το πρωτότυπο 2025 BMW XM Kith Concept που παρουσιάστηκε στο Miami Beach Convention Center στα πλαίσια της έκθεσης Art Basel Miami 2024, μαζί με ένα ακόμα μοναδικό όχημα, την BMW M1 E26 του 1981 του Ronnie Fieg ενώ λανσαρίστηκε μια νέα συλλογή «Kith for BMW» με προϊόντα ένδυσης και lifestyle.

Μετά τις ειδικές εκδόσεις που δημιούργησε ο Ronnie Fieg με βάση την BMW M4 Competition Coupé του 2020 και την BMW i4 M50 xDrive του 2022, η BMW και η Kith επανέρχονται αφιερώνοντας το τελευταίο κεφάλαιο της συνεργασίας τους σε ένα εξαιρετικό μοντέλο της οικογένειας BMW M. Η BMW XM – η πρώτη αυθεντική BMW M μετά την BMW M1 που κατασκευάζονταν από το 1978 έως το 1981 – υιοθετεί για πρώτη φορά το νέο σύστημα κίνησης M HYBRID, διαθέτοντας εντυπωσιακές λεπτομέρειες εμπνευσμένες από τη σχεδίαση του θρυλικού σπορ αυτοκινήτου που είχε τοποθετημένο τον κινητήρα στο κέντρο, όπως οι πλευρικές λωρίδες που τονίζουν την εμφάνιση, τα δύο λογότυπα BMW στο πίσω μέρος και οι γρίλιες των πίσω φώτων.

2025 BMW XM by Kith: 47 αντίτυπα, εμβληματικός χρωματισμός, αποκλειστικές λεπτομέρειες

Η BMW XM 2025 by Kith θα κατασκευαστεί σε περιορισμένο αριθμό 47 αντιτύπων – όσα και τα χρόνια που έχουν περάσει από το ντεμπούτο της BMW M1. Οι παραδόσεις θα πραγματοποιηθούν το δεύτερο εξάμηνο του 2025 σε λάτρεις και συλλέκτες αποκλειστικών αυτοκινήτων της BMW M. Τα οχήματα της ειδικής αυτής έκδοσης θα είναι βαμμένα στο μεταλλικό χρώμα BMW Individual Frozen Techno Violet, το οποίο προέρχεται επίσης από ιστορικά μοντέλα. Το εν λόγω φινίρισμα που αναπτύχθηκε ειδικά από την Kith για την BMW XM by Kith 2025, θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τη συγκεκριμένη έκδοση περιορισμένης παραγωγής και δεν θα χρησιμοποιηθεί ποτέ ξανά από την BMW, γεγονός που καθιστά αυτή την έκδοση πραγματικά ξεχωριστή. Εναλλακτικά, το μεταλλικό φινίρισμα BMW Individual Frozen Black (κωδικός βαφής U91) είναι επίσης διαθέσιμο για την 2025 BMW XM by Kith.

Η βαφή και τα πολυάριθμα ειδικά σχεδιαστικά στοιχεία αναδεικνύουν τις δυναμικές αναλογίες του σύγχρονου Sports Activity Vehicle, καθώς και τις εκφραστικές γραμμές που χαρακτηρίζουν την BMW XM. Η BMW XM 2025 by Kith περιλαμβάνει μαύρα γραφικά στα πλαϊνά παράθυρα και λωρίδες που προσδίδουν έμφαση. Το περίγραμμα των επιγραφών του μοντέλου μπροστά, πίσω και στο πλάι, μαζί με το περίγραμμα του λογοτύπου της Kith, σε συνδυασμό με τις χαρακτηριστικές λωρίδες M στο πίσω μέρος, φέρουν μεταλλικό φινίρισμα Techno Violet. Η BMW XM by Kith 2025 διατίθεται στάνταρ με ζάντες ελαφρού κράματος M 23 ιντσών, με ακτίνες σε σχήμα αστεριού και φινίρισμα Jet Black.

Στο εσωτερικό, το μοντέρνο cockpit σπορ αυτοκινήτου της BMW XM by Kith συμπληρώνεται από αποκλειστικές, λεπτομέρειες που αντικατοπτρίζουν την εντυπωσιακή αισθητική της Kith. Τα φωτιζόμενα μαρσπιέ στις πόρτες φέρουν το ειδικό διακριτικό «1/47», υποδηλώνοντας πόσο σπάνιο είναι κάθε αντίτυπο. Τα βελούδινα πατάκια και το κέντρο ελέγχου στην κεντρική κονσόλα είναι διακοσμημένα με το λογότυπο Kith και τις λωρίδες M.

Φωτισμός υπάρχει επίσης κάτω από τα προσκέφαλα των καθισμάτων M πολλαπλών λειτουργιών οδηγού και συνοδηγού. Οι επιφάνειες των καθισμάτων με το φινίρισμα δέρματος BMW Individual Merino φέρουν ανάγλυφο μοτίβο του μονογράμματος Kith, όπως και το υποβραχιόνιο της κεντρικής κονσόλας. Μια επιπλέον λεπτομέρεια βρίσκεται στην οθόνη ελέγχου. Ένα ειδικό widget περιλαμβάνει την επίσημη ονομασία της BMW XM by Kith, την επιγραφή «1/47» και το λογότυπο Kith με τις λωρίδες M.

Το M Lounge στο πίσω μέρος της 2025 BMW XM by Kith δημιουργεί επίσης μία προσωπική ατμόσφαιρα στο εσωτερικό. Το ανάγλυφο μοτίβο του μονογράμματος Kith που βρίσκεται στις επιφάνειες των καθισμάτων, καθώς και τα δύο μαξιλάρια με το λογότυπο της φίρμας, προσθέτουν πινελιές εξατομίκευσης. Σε συνδυασμό με τον προκαθορισμένο μοβ εσωτερικό φωτισμό, επιτυγχάνεται μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα που ταιριάζει απόλυτα με τον χαρακτήρα της έκδοσης.

Μια μοντέρνα τσάντα Kith, η οποία σχεδιάστηκε και κατασκευάζεται αποκλειστικά από την Kith για τα αντίτυπα της συγκεκριμένης έκδοσης, περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό και προορίζεται για τη μεταφορά των παρεχόμενων καλωδίων φόρτισης.

Αναβιώνοντας έναν θρύλο: 1981 BMW M1 Ε26 by Ronnie Fieg

Προκειμένου να τοποθετηθούν στο κατάλληλο ιστορικό πλαίσιο, τόσο το πρωτότυπο αυτοκίνητο όσο και η έκδοση περιορισμένης παραγωγής των 47 αντιτύπων της 2025 BMW XM by Kith, ένα ακόμα μοναδικό μοντέλο παρουσιάστηκε στο κοινό για πρώτη φορά στο Miami Beach. Η 1981 BMW M1 E26 by Ronnie Fieg, είναι ένα εκτενώς ανακατασκευασμένο μοναδικό αντίτυπο του σπορ αυτοκινήτου, με συγκεκριμένες λεπτομέρειες από το σχεδιαστικό ρεπερτόριο του οίκου Kith.

Το αυτοκίνητο, το οποίο φέρει την σχετική ονομασία του μοντέλου, το έτος κατασκευής και τον εσωτερικό κωδικό της σειράς, καθώς και το όνομα του ιδρυτή της Kith, αποτελεί προϊόν έμπνευσης του Ronnie Fieg. Το φινίρισμα Techno Violet (κωδικός χρώματος 299), ο συνδυασμός των λογοτύπων M και Kith στην πίσω πόρτα, καθώς και το εσωτερικό με τα ανάγλυφα γράμματα Kith, δημιουργούν νέες σχεδιαστικούς παραλληλισμούς μεταξύ της BMW M1 E26 του 1981 και της 2025 BMW XM Kith Concept, πέρα από τις ομοιότητες στη σχεδίαση των αυτοκινήτων παραγωγής. Η κοινή τους παρουσία στο Miami Beach αποτέλεσε τη γέφυρα ανάμεσα στο πρώτο και το τελευταίο μοντέλο που αναπτύχθηκε και κατασκευάστηκε αποκλειστικά ως BMW M, στα 50 και πλέον χρόνια της ιστορίας της εταιρείας.

