Χαλαρή βόλτα με Audi RS6 Avant για τον Max Verstappen στο Μονακό

Οι κάμερες «έπιασαν» τον Max Verstappen πίσω από τιμόνι ενός Audi RS6 Avant βελτιωμένου από την ABT στους δρόμους του Μονακό

Ο Max Verstappen δεν περνά ιδιαίτερα πολύ χρόνο οδηγώντας σε δημόσιους δρόμους. Όταν όμως το κάνει, φαίνεται πως προτιμά κάτι αρκετά γρήγορο. Ο οδηγός της Formula 1 εντοπίστηκε πρόσφατα να κινείται μόνος του στους δρόμους του Μονακό, πίσω από το τιμόνι ενός Audi RS6 Avant που έχει δεχθεί τις επεμβάσεις της ABT.

Με περίπου 760 ίππους, το γερμανικό wagon συνδυάζει επιδόσεις supercar με χώρους και πρακτικότητα. Ο Verstappen, μάλιστα, κυκλοφορούσε μόνος και χωρίς συνοδεία, γεγονός που μας κάνει να πιστεύουμε πως επρόκειτο για μια απλή καθημερινή μετακίνηση.

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Με 760 ίππους από την ABT

Το συγκεκριμένο station wagon απέχει αρκετά από ένα συμβατικό RS6, καθώς η ABT έχει ανεβάσει σημαντικά την ισχύ του, μετατρέποντάς το σε ένα αυτοκίνητο με επιδόσεις που πλησιάζουν εκείνες ενός supercar, χωρίς όμως να χάνει την πρακτικότητα που το χαρακτηρίζει. Το Audi RS6 Avant του Verstappen διαθέτει το πακέτο Legacy Edition της ABT, το οποίο ανεβάζει σημαντικά τις δυνατότητες του εργοστασιακού μοντέλου.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας twin-turbo V8 των 4,0 λίτρων, ο οποίος στην εργοστασιακή του μορφή αποδίδει περίπου 600 ίππους. Χάρη στην επέμβαση της ABT, η ισχύς φτάνει περίπου τους 760 ίππους, ενώ η ροπή αυξάνεται στα περίπου 980 Nm.

Παράλληλα, η εμφάνισή του διαφοροποιείται επίσης από εκείνη των αυτοκινήτων που βρίσκονται στις εκθέσεις της Audi. Οι μαύρες ζάντες αλουμινίου αφήνουν να διακρίνονται οι κόκκινες δαγκάνες των φρένων, ενώ στην οροφή υπάρχει μια επιβλητική αεροτομή που παραπέμπει στις αυξημένες επιδόσεις. Την εικόνα συμπληρώνουν οι τέσσερις απολήξεις της εξάτμισης και ο επιθετικός πίσω διαχύτης.

Παρά τις συγκεκριμένες αλλαγές, το αυτοκίνητο παραμένει σχετικά διακριτικό, χωρίς πολλές υπερβολές στην εμφάνισή του. Αυτός ο συνδυασμός είναι και το βασικό στοιχείο που κάνει το RS6 Avant ξεχωριστό: μπορεί τη μία στιγμή να λειτουργεί ως ένα άνετο και πρακτικό αυτοκίνητο καθημερινής χρήσης και την επόμενη να προσφέρει επιδόσεις που παραπέμπουν σε supercar. Η Audi φαίνεται πως θέλει να διατηρήσει αυτή τη φιλοσοφία και στην επόμενη γενιά.

Ένας λύκος με προβιά

Ακόμα και χωρίς τις επεμβάσεις της ABT, το Audi RS6 Avant αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα της φιλοσοφίας του γρήγορου wagon. Ο V8 των 4,0 λίτρων συνδυάζεται με ένα αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων και μόνιμη τετρακίνηση, επιτρέποντας στο RS6 Avant να κάνει το 0-100 km/h σε περίπου 3,5 δευτερόλεπτα.

Και όλα αυτά χωρίς να θυσιάζεται η πρακτικότητα. Το RS6 Avant διαθέτει 565 λίτρα χώρου αποσκευών, μπορεί να ρυμουλκήσει 2.100 κιλά, ενώ το επιτρεπόμενο φορτίο στην οροφή ανέρχεται σε 100 κιλά. Η αερανάρτηση εμπρός και πίσω συμβάλλει στη διατήρηση της άνεσης και του ελέγχου είτε το αυτοκίνητο μεταφέρει αποσκευές είτε κινείται σε γρήγορους ρυθμούς σε δρόμο με στροφές.

Για έναν οδηγό όπως ο Verstappen, ο οποίος έχει πρόσβαση σε εξωτικά και ιδιαίτερα γρήγορα αυτοκίνητα, ένα RS6 Avant της ABT προσφέρει κάτι διαφορετικό: επιδόσεις supercar, αλλά με χώρους για τις αποσκευές και την πρακτικότητα ενός κανονικού αυτοκινήτου καθημερινής χρήσης.