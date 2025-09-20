quattroruote-icon
STYLE

Δες τη βαφή αυτοκινήτου που κοστίζει 58.000 ευρώ – Ποια μάρκα την έχει;

ΣΑΒΒΑΤΟ | 20.09.2025
Autotypos Team
des-ti-vafi-aftokinitou-pou-kostizei-58-000-evro-poia-marka-tin-echei-775868

Μια βαφή που για να την αποκτήσεις πρέπει να έχεις βαθύ πορτοφόλι, αλλά μάλλον η εταιρεία απευθύνεται στο σωστό κοινό.

  • Η Bentley μεγαλώνει κι άλλο την παλέτα των εκλεπτυσμένων επιλογών της
  • Η βαφή Ombré είχε παρουσιαστεί με μία εξατομικευμένη Continental GT Speed στο Monterey Car Week
  • Η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Flying Spur με το νέο αυτό φινίρισμα θα πραγματοποιηθεί στο Southampton International Boat Show

Η Bentley επεκτείνει την παλέτα των εκλεπτυσμένων επιλογών της, προσφέροντας πλέον τη βαφή Ombré και στη Flying Spur. Η τεχνική αυτή, που είχε αρχικά παρουσιαστεί με μία εξατομικευμένη Continental GT Speed κατά τη διάρκεια του Monterey Car Week, δίνει μια καλλιτεχνική διάσταση στο αμάξωμα, με ομαλή μετάβαση ανάμεσα σε δύο αποχρώσεις.

Η τέχνη της μετάβασης

Οι δύο αποχρώσεις συναντώνται αρμονικά στο κέντρο του οχήματος, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη αισθητική που εκτείνεται σε πόρτες, μαρσπιέ και οροφή. Η εφαρμογή της βαφής Ombré δεν είναι απλή υπόθεση — απαιτεί σχεδόν 60 ώρες εργασίας από δύο εξειδικευμένους τεχνίτες. Η διαδικασία ξεκινά με την εφαρμογή των δύο βασικών χρωμάτων στα αντίστοιχα άκρα του οχήματος. Στη συνέχεια, μέσα από μια σειρά από λεπτομερή στάδια και προσεκτική μίξη, δημιουργείται η σταδιακή, συμμετρική μετάβαση ανάμεσα στις αποχρώσεις και στις δύο πλευρές.

Η μοναδικότητα της βαφής αντανακλάται και στην τιμή της

Η Bentley δηλώνει πως πρόκειται για την πιο premium επιλογή στη σειρά Mulliner, με το κόστος της να ξεκινά από τα 58.000 ευρώ. Για να το θέσουμε σε προοπτική, το ποσό αυτό ξεπερνά την αξία πολλών πολυτελών αυτοκινήτων.

Διαβάστε επίσης: Αυτό είναι το πιο πολυτελές Kia στην αγορά σήμερα

Περιορισμένες επιλογές (προς το παρόν)

Η ιδιαίτερη φύση της βαφής αυτής περιορίζει τις διαθέσιμες εκδοχές. Η Bentley εξηγεί ότι η επιλογή των χρωμάτων είναι κρίσιμη, καθώς πρέπει να εξασφαλίζεται μια ομαλή και ομοιόμορφη μετάβαση χωρίς να δημιουργείται ένα τρίτο, ανεπιθύμητο χρώμα — όπως στην περίπτωση του συνδυασμού κίτρινου και μπλε, που θα έβγαινε πράσινο στο ενδιάμεσο.

Προς το παρόν, διατίθενται μόνο τρεις χρωματικές παραλλαγές: Topaz Blue to Windsor Blue, Tungsten to Onyx και Sunburst Gold to Orange Flame. Ωστόσο, η εταιρεία σκοπεύει να προσθέσει και άλλους συνδυασμούς στο μέλλον.

Τι κρατάμε:

  • Η Bentley επεκτείνει την παλέτα των εκλεπτυσμένων επιλογών της, προσφέροντας τη βαφή Ombré και στη Flying Spur
  • Η εφαρμογή της βαφής Ombré δεν είναι απλή υπόθεση, αφού απαιτεί σχεδόν 60 εργατοώρες από δύο εξειδικευμένους τεχνίτες
  • Όπως ήταν αναμενόμενο, η μοναδικότητα αυτής της βαφής αντανακλάται και στην τιμή της

Φθηνότερο το FIAT Panda Hybrid: Τώρα κάτω από 15.000 ευρώ

Αποστολή στη Φρανκφούρτη: Οδηγούμε το υβριδικό KGM Torres

Cruise Control και κατανάλωση καυσίμου: Μύθοι και πραγματικότητα

