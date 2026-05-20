STYLE

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Η νέα Brabus του 1 εκατ. ευρώ που ετοιμάζεται να πάρει

ΤΕΤΑΡΤΗ | 20.05.2026
Autotypos Team
Ο αγαπημένος του Παναθηναϊκός έμεινε εκτός Final4 και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος φαίνεται πως βρίσκει «γιατρειά» σε μια νέα Brabus

Λίγο μετά τη μεγάλη απογοήτευση που έφερε ο αποκλεισμός της μπασκετικής ομάδας του Παναθηναϊκού από το final4 της Ευρωλίγκας, το οποίο φέτος πραγματοποιείται… σπίτι του, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, βγήκε για shopping therapy, στρεφόμενος στην άλλη του μεγάλη αγάπη μετά τον Παναθηναϊκό: τα αυτοκίνητα.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι γνωστός petrolhead και συγκεκριμένα μεγάλος fan των Mercedes-AMG και της Brabus. Παλαιότερα είχαμε αναφερθεί στην εντυπωσιακή συλλογή του, η οποία απ’ ότι φαίνεται πρόκειται να μεγαλώσει κι άλλο με τη νέα Brabus Bodo.

Ανακοίνωση (φυσικά) στο Instagram

Όπως συνηθίζει να κάνει όταν ο Παναθηναϊκός «κλείνει» κάποιον νέο παίχτη, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος άναψε «φωτιές» ανεβάζοντας ένα βίντεο teaser της νέας Brabus Bodo στη Instagram, ενός επιβλητικού hyper-GT που φέρει το όνομα του Bodo Buschmann, ιδρυτή του περίφημου βελτιωτικού οίκου, Brabus. Kι ενώ ο εν λόγω οίκος φημίζεται για τις συνήθως υπερβολικές παρεμβάσεις της, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο δεν είναι απλά μια «πειραγμένη» Mercedes.

Στην πραγματικότητα, πρόκειται για ολοκαίνουργιο μοντέλο περιορισμένης παραγωγής που βασίζεται στην Aston Martin Vanquish, με τα νούμερά της να… ζαλίζουν.

Το απόλυτο Grand Tourer

Η Brabus Bodo τροφοδοτείται από έναν θηριώδη twin-turbo V12 κινητήρα 5,2 λίτρων, με απόδοση 1.000 ίππων και 1.200 Nm ροπής. Η ισχύς μεταδίδεται αποκλειστικά στον πίσω άξονα μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου 8 σχέσεων, το 0-100 km/h έρχεται σε περίπου 3 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική της ταχύτητα αγγίζει τα 360 km/h.

Το αμάξωμα είναι φτιαγμένο σχεδόν εξ ολοκλήρου από ανθρακόνημα, με επιθετικές γραμμές, τεράστιες εισαγωγές αέρα, φωτιζόμενο λογότυπο Brabus στο πίσω μέρος και εντυπωσιακή floating αεροτομή. Οι τέσσερις κάθετες απολήξεις εξάτμισης ολοκληρώνουν μία εικόνα που παραπέμπει περισσότερο σε Koenigsegg παρά σε κλασικό Grand Tourer.

Παράλληλα, στο εσωτερικό κυριαρχεί «σκοτεινή» πολυτέλεια με μαύρο δέρμα, Alcantara, carbon επιφάνειες και χειροποίητες λεπτομέρειες. Το περιβάλλον θυμίζει ιδιωτικό… jet, ενώ η υπογραφή του Bodo Buschmann είναι χαραγμένη σε διάφορα σημεία της καμπίνας, προσδίδοντας τον ξεχωριστό και συναισθηματικό χαρακτήρα του μοντέλου.

Πρόκειται για ένα παραδοσιακό, «ωμό» αυτοκίνητο, χωρίς υβριδικές υποβοηθήσεις, χωρίς τετρακίνηση, παρά μόνο με έναν επιβλητικό V12 και κίνηση στους πίσω τροχούς – ένα καθαρόαιμο Grand Tourer «παλιάς σχολής» κομμένο και ραμμένο για ρομαντικούς. Η τιμή ξεκινά από περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ προ φόρων, χωρίς να υπολογίζονται οι εξατομικεύσεις που συνήθως επιλέγουν οι πελάτες.

Η Brabus θα κατασκευάσει μόλις 77 αντίτυπα παγκοσμίως – αριθμός που παραπέμπει στο έτος ίδρυσης της εταιρείας (1977). Όπως φαίνεται ένα από αυτά ίσως μετακομίσει στην Ελλάδα, κάτι που θα το κάνει αυτόματα ένα από τα πιο σπάνια κι εντυπωσιακά αυτοκίνητα στη χώρα μας.

Τι κρατάμε:

  • Με νέο εντυπωσιακό αυτοκίνητο «πνίγει»  την απογοήτευσή του για τον Παναθηναϊκό ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
  • Ο ΠΑΟ έμεινε εκτός final4 και αυτό ίσως σημαίνει πως μια από τις μόλις 77 Brabus Bodo ετοιμάζει βαλίτσες για Ελλάδα
  • Πρόκειται για το νέο μοντέλο της Brabus, βασισμένο στην Aston Martin Vanquish, με old-school GT χαρακτήρα
  • V12 κινητήρας χωρίς ηλεκτρικές υποβοηθήσεις, κίνηση στους πίσω τροχούς και εσωτερικό «παλάτι»

