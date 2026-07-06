Έδινες 500.000 ευρώ για μία Alfa Romeo Giulia QV που μοιάζει κάπως έτσι;

Πρόκειται για μια υπέροχη Alfa Romeo Giulia QV περιορισμένης παραγωγής που φορά κουστούμι της θρυλικής 155 DTM και «αναβλύζει» νοσταλγία

Εντυπωσιακές γραμμές, ακραία αεροδυναμική και ένας κινητήρας που «ψέλνει» με το παραμικρό άγγιγμα του γκαζιού: δεν χρειάζεται να είσαι Alfisti για να συγκινηθείς στο αντίκρισμα αυτής της υπέροχης Alfa Romeo που θυμίζει την ανυπέρβλητη Alfa Romeo 155 DTM, αλλά στην πραγματικότητα από κάτω κρύβει μια Giulia QV (Quadrifoglio).

Το υπέροχο δημιούργημα της SGT Automobili δεν είναι απλώς ένα restomod, αλλά μια σύγχρονη εκδοχή του θρυλικού αγωνιστικού του DTM με βάση τη σημερινή Giulia Quadrifoglio.

Ένας θρύλος του παρελθόντος

Η αγωνιστική Alfa Romeo 155 κυριάρχησε στα πρωταθλήματα Touring τη δεκαετία του ’90, αναγκάζοντας τον ανταγωνισμό να κοιτάξει αλλού. Τρεις δεκαετίες μετά, η SGT Automobili έρχεται να αναβιώσει τον θρύλο της 155 V6 TI DTM με ένα μοντέλο εξαιρετικά περιορισμένης παραγωγής που αποκαλεί 55 SGT. Κάτω από το ανθρακονημάτινο αμάξωμα κρύβεται μια σύγχρονη Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, με την SGT να προσφέρεται σε δύο εκδόσεις: μια για ακραίους και μια για… πιο ακραίους.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνωστός V6 twin-turbo κινητήρας 2,9 λίτρων, ο οποίος συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων. Αυτός αποδίδει 620 ίππους στη «βασική» έκδοση Stradale και μέχρι και 740 στην κορυφαία έκδοση, Trofeo. Όπως και η αυθεντική αγωνιστική Alfa Romeo 155 V6 TI, έτσι και η 55 SGT διαθέτει τετρακίνηση. Ο οδηγός μπορεί να ρυθμίσει την κατανομή της ροπής μεταξύ των αξόνων ή να ενεργοποιήσει τη λειτουργία drift, η οποία στέλνει όλη τη δύναμη στους πίσω τροχούς.

Η εταιρεία αναφέρει ότι το ενισχυμένο πλαίσιο παρουσιάζει κατά 25% βελτιωμένη στρεπτική ακαμψία σε σχέση με τη βάση της Giulia. Παράλληλα, η εκτεταμένη χρήση ανθρακονημάτων, Kevlar και Carbotitanium – ενός σύνθετου υλικού που ανέπτυξε η αδελφή εταιρεία της Pagani – συμβάλλει στη μείωση του βάρους.

Αεροδυναμική εμπνευσμένη από τη Formula 1

Η Stradale έχει βάρος 1.590 κιλά, ενώ η πιο ακραία Trofeo είναι κατά 100 κιλά ελαφρύτερη, με το συνολικό βάρος να περιορίζεται στα 1.490 κιλά. Η Trofeo ξεχωρίζει επίσης για τα ψαλίδια από ανθρακονήματα, το σύστημα ανύψωσης και των τεσσάρων τροχών που διευκολύνει τις γρήγορες αλλαγές ελαστικών στην πίστα, τα αναβαθμισμένα φρένα και το εξελιγμένο αεροδυναμικό πακέτο. Σύμφωνα με την SGT Automobili, το τελευταίο παράγει έως και 460 κιλά κάθετης δύναμης και περιλαμβάνει σύστημα DRS αντίστοιχο με εκείνο της Formula 1.

Στο εσωτερικό η φιλοσοφία παραμένει απόλυτα προσανατολισμένη στον οδηγό. Η πίσω σειρά καθισμάτων έχει δώσει τη θέση της σε ένα roll bar, ενώ τα bucket καθίσματα και οι αγωνιστικού τύπου διακόπτες που είναι τοποθετημένοι στην κεντρική κονσόλα από ανθρακονήματα δημιουργούν ατμόσφαιρα DTM. Παράλληλα, η ποιότητα κατασκευής και τα υλικά προσφέρουν πολύ υψηλότερο επίπεδο πολυτέλειας σε σχέση με ένα καθαρόαιμο αγωνιστικό, αλλά και με μια σύγχρονη Alfa Romeo παραγωγής.

Μόλις 55 κομμάτια

Η παραγωγή θα περιοριστεί σε μόλις 55 μονάδες. Τα πρώτα 10 αυτοκίνητα αποτελούν την ειδική Opening Edition, η οποία θα διατεθεί αποκλειστικά σε επιλεγμένους πελάτες, ενώ κάθε αυτοκίνητο θα μπορεί να διαμορφωθεί σύμφωνα με τις επιθυμίες του ιδιοκτήτη.

Η SGT Automobili δεν έχει ανακοινώσει επίσημο τιμοκατάλογο. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η μετατροπή κοστίζει περίπου 500.000 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζεται το κόστος της Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio που χρησιμοποιείται ως βάση.

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