STYLE

Εκεί θα μπορείς να δεις από κοντά τα πιο διάσημα αυτοκίνητα του Fast & Furious

ΤΕΤΑΡΤΗ | 04.03.2026
Autotypos Team
ekei-tha-boreis-na-deis-apo-konta-ta-pio-diasima-aftokinita-tou-fast-furious-794836

Η Universal Pictures σου δίνει την ευκαιρία να δεις από κοντά μερικούς από τους μεγαλύτερους τετράτροχους αστέρες στην ιστορία του κινηματογράφου

Άλλοι τα αγαπούν, άλλοι «cringάρουν» μόνο με το άκουσμα: ο λόγος για την εμβληματική σειρά ταινιών Fast & Furious, η οποία μπορεί να έχει εξελιχθεί σε σειρά δράσης με φθηνό θέαμα, αλλά δεν παύει να διατηρεί ξεχωριστή θέση στις καρδιές πολλών. Οι πρώτες ταινίες του franchise είχαν ως κεντρικό θέμα τo αυτοκίνητο και ευθύνεται για την μετατροπή πολλών «αθώων» παιδιών σε… petrolheads.

Τώρα, μερικά από τα πιο εμβληματικά οχήματα της σειράς ταινιών Fast & Furious θα βρίσκονται στο μουσείο Petersen στο Λος Άντζελες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

25 χρόνια Fast & Furious

Με αφορμή την επέτειο των 25 χρόνων από την πρώτη ταινία (The Fast and the Furious – 2001), μερικά από τα πιο αξέχαστα αυτοκίνητα της σειράς εκτίθενται στο Μουσείο Peterson στο Λος Άντζελες. Η έκθεση θα ανοίξει στις 14 Μαρτίου, δίνοντας την ευκαιρία σε χιλιάδες fans της σειράς να δουν από κοντά μερικά από τα αυτοκίνητα που τους έμειναν αξέχαστα.

 

Όσοι τυχεροί βρεθούν στην έκθεση θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά:

Το Dodge Charger R/T του 1968 του Dom


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Το Toyota Supra του 1993 του Brian

Tο Mitsubishi Eclipse του 1995 του Brian

Το Honda S2000 του 2001 της Suki

Το Nissan 240SX του 1997 της Letty

Το Mazda RX-7 του 1993 του Dom

Πρόκειται για μερικά από τα πιο εμβληματικά αυτοκίνητα στον κόσμο του F&F και ένα υπέροχο συνδυασμό American muscle και JDM, τα οποία προέρχονται από την εποχή της σειράς στην οποία το αυτοκίνητο είχε πραγματικά πρωταγωνιστικό ρόλο.

Όλα αυτά λίγο πριν το θρυλικό franchise επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη στις 17 Μαρτίου του 2028 με το Fast Forever.

Τι κρατάμε:

  • Μερικά από τα πιο εμβληματικά αυτοκίνητα του Fast & Furious μετατρέπονται σε μουσειακά εκθέματα 
  • Θα βρίσκονται στο Μουσείο Petersen στο Λος Άντζελες από τις 14 Μαρτίου
  • Αφορμή είναι η συμπλήρωση 25 ετών από την κυκλοφορία του The Fast and the Furious

#Fast And Furious
